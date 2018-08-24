華潤鳳凰醫療(01515-HK)6個月少賺37.8%不派息

華潤鳳凰醫療(01515-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利2.02億元，同比下跌37.8%，每股盈利16分。不派中期息。

報告期內，該集團旗下醫院門診量達3,842,494人次，同比增長4.8%，而住院量輕微下降1.9%至120,411人次，門診次均費用和住院次均費用分別同比上升了1.7%和7.1%，報告期內集團醫療業務總收入同比增長5.7%至31.7億元，主要來自於營利性醫院及IOT醫院的醫療業務收入增長。

2018年上半年醫院利潤貢獻同比增長9.1%至約3.31億元，綜合利潤貢獻率提升0.3ppt至10.4%。其中，營利性醫院、舉辦權醫院、IOT醫院以及OT醫院的利潤貢獻佔比為17.3%、29.1%、53.2%和0.4%，前三類醫院的利潤貢獻率分別為17.3%、7.4%和11.4%，而去年同期三類醫院的利潤貢獻率分別為22.2%(不含醫保結餘返款為16.8%)、7.3%和10.1%。報告期內，集團新增對一家OT醫院(泰安高鐵醫院，尚在建設中)的營運管理安排，同期，按照委託運營管理協議確認管理費收益141萬元。

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