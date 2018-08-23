【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股 NASDAQ 指數及費城半導體指數在 Nvidia 及 AMD 強勢上漲拉動下呈現上漲，加上台積電及傳產類股表現強勢，使得台股今日呈現上漲格局，終場台股上漲 58.93 點；籌碼面上，外資現貨部位買超 32.43 億元，期現貨部位合計買超 85.50 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到美國今日即將對中國 160 億元商品課徵 25% 關稅影響，使得早盤上證指數及 A50 指數表現乏力，不過在中午美國對中國實行關稅課徵後，課徵關稅擔憂出現短線利空出盡影響，使得今日上證指數由 5G 類股強勢上漲拉動下，由黑翻紅呈現上漲，而 A50 指數則由中國平安、中國聯通等大型類股拉動下翻紅，呈現上漲；美元止跌回升，日圓回貶，推動今日日經 225 指數呈現上漲。

《國際商品市場焦點分析》

美國即將在 11 月針對伊朗進行第二階段制裁，使得市場擔憂全球原油供給將會出現短缺，加上昨日美國公佈 EIA 原油庫存數據，受到美國煉油廠產能利用率維持在近 6 年以來新高，使得昨日原油庫存大減 583 萬桶影響，推動昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨分別上漲 3.07%、2.96%；美國黃豆及玉米產區未來將會出現降雨，產區乾旱緩解，導致黃豆期貨及玉米期貨下跌超過 1.5%。

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