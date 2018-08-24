【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場傳出中美雙方官員於談判時各說各話，並無取得實質談判成效影響，導致電子、金融及傳產類股走勢疲弱，加上台積電、鴻海及大立光皆在平盤附近遊走，使得今日台股在沒有主流類股領導下，終場台股下跌 53.78 點，跌幅 0.5%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 177.26 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中美貿易於今日結束談判，市場傳出消息指出，中美雙方官員各說各話，並未達成任何共識，使得早盤上證指數及 A50 指數開盤隨即出現賣壓，導致 A50 指數及上證指數呈現下跌，不過隨後中國人行進行 MLF，加上中方及美方皆發出聲明表示，雙方將就下一步安排保持接觸，使得 A50 指數及上證指數由金融類股領漲下，呈現小幅度上揚。

《國際商品市場焦點分析》

美元指數回測 95 點支撐後反彈，不管是基礎金屬還是貴金屬皆受到衝擊，自近期反彈高點回檔，現貨金價跌破 1200 美元後支撐轉為壓力，市場觀望今天開始的全球央行年會，期望從中找尋央行的貨幣政策風向變化；儘管因之前乾熱天氣衝擊的關係，美國中西部各產地有出現單產下滑的跡象，不過近期年度作物巡查開始，報告均顯示今年維持豐收預期．黃豆及玉米期貨因此同步走低。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證