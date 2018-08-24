不管川普 達拉斯Fed總裁：盼在殖利率曲線反轉前 Fed升息至2.75%

達拉斯 Fed 總裁 Rob Kaplan(23 日) 週四表示，他希望 Fed 在殖利率曲線反轉之前，能將利率調升至「中立」水準。

在 Fed 年度央行長會議開始時，Kaplan 接受《CNBC》訪問提到，Fed 應該在未來 9 至 12 個月期間，調升利率 3 至 4 碼，即接近 2.75%，他定義的「中立水準」意味既不刺激也不限制成長的利率水準。

目前 Fed 將基準聯邦資金利率設定在 1.75% 至 2%。

「我希望我們能在不引起殖利率反轉的情況下，讓利率達到中立水準。」

無獨有偶，堪薩斯城 Fed 總裁 Esther George 接受《彭博》訪談時也表示，「我認為 (今年) 再升息 2 次是合適的，因為 Fed 目標將利率調升至約莫 3% 水準。」

Fed 週三公布上一回的會議紀錄，在是否關注殖利率曲線的議題上，央行內部想法嚴重分歧，一些 Fed 官員認為在目前全球低利率的時代，這一點根本不重要。

Kaplan 受訪時表示，他是站在認為殖利率值得關注的那一邊。

現階段，Kaplan 稱殖利率曲線顯示「市場對長期成長的預期低迷」，即便現在經濟成長速度很強勁。

「殖利率曲線的形狀顯示，中期前景比短期經濟指標推測的結果相較低迷了一些。」

Kaplan 在 Fed 將有 2 年時間沒有投票權，他表示殖利率曲線的形狀符合他的預期，即 2019 年至 2020 年 GDP 年率成長將自今年的 3% 放緩至 2%。

針對川普不滿 Fed 升息決議，George 回應，「對升息表達不滿並非本屆政府獨有，但我們知道升息可以讓調整經濟。」

Kaplan 也認同此點，「我們在 Fed 的職責是在不考慮政治、不受政治左右的情況下，制定貨幣政策和監管決策，我有信心我們將能持續這麼做。」