【豐銀投顧】龍虎相隨在深山 君爾何須背後看

◆盤勢分析

股票期權市場，本來就是有多也有空。多跟空本來就是一體的，因此當方向出來以後，就不必考慮太多。說起來簡單，但其實很多人都做不到。大家所面對的是自己的弱點，但弱點不是什麼問題，問題在於如何處理。就像很多投資朋友，明明心裏覺得盤似乎跌不下去，但卻就是想要多單也賺、空單也賺。最後搞到在不該放空的地方空，又把好不容易多單賺的被空單軋掉，那不是很可惜嗎？筆者要說的是，很多人明明知道要做多，也明明知道抱波段多單中間多少會有壓回，只是程度上的不同罷了。可是偏偏在做多單時，又想貪圖先出在高點，再等壓回時在低點承接。更有甚者，想先出在高點還轉手放空，接著在低點回補再轉手做多，真是人心不足蛇吞象！

美元依然會維持強勢格局，正因為美元現在在全球成為最具可靠性的資產。全球股市下跌美股獨升，川普都拿來引為政績，那麼在 11 月之前美股有重挫的可能性嗎？大家可以好好想想。而台灣在中南美洲的邦交國雖然一個一個斷交了，但其實這和美國的漠視有關。並不是說美國造成的，而是美國不在乎這些國家，所以讓中國有機可趁。可是美國熱衷的「印太聯盟」已經開始成形了，阿根廷披索今年貶了近 38%，巴西幣也貶了 18%，資金流已經明確告訴大家，熱錢要流到印太戰略國了！

印太戰略國家，當然有印度、澳洲、日本，另外再加台灣。馬來西亞也正式退出中國一帶一路項目了，由從過去的經驗來看，美國宣佈耶路撒冷為以色列首都，就是和土耳其、埃及翻臉。和沙烏地阿拉伯交好，就是不甩伊朗。現在不重視拉美國家，就代表美國也不打算對這些國家寄以厚望了，然而這些國家同時也會被國際的資金給「忽視」了取而代之的，則是印太地區國家，筆者預估，未來國際資金應該會流入這些地區，但就是不會流入中國。未來美國放棄或是不重視拉美國家，但卻會轉向印太地區國家，如此一來股市還會轉空嗎？投資人真應該好好想想這個問題，股市中有多有空。但只要大方向把握住，短線的震盪又怎麼能稱之為翻空呢？

豐銀投顧 李世新 分析師