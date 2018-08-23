【華冠投顧】08/23（四）處變不驚盤續集－飆股乾坤大挪移ING...

◆盤勢分析

焦點個股：1402 遠東新、2013 中鋼構、9910 豐泰、2368 金像電、6173 信昌電

美股道瓊和標普 500 漲多回檔，NASDAQ 和費半出來輪漲！美國對大陸新一輪對 160 億美元商品課的貿易關稅生效，而且兩邊談判 ing…… 台股持續處變不驚，1216 統一、1301 台塑、1326 台化等傳產權值股的穩盤，加上龍頭 2330 台積電也漲 2.5 元，收盤指數漲 58 點收最高。成交量僅 995 億，日 K 連四紅！！OTC 成交量則是今年最低。合計上漲家數 703 家，下跌家數 683 家。

雖然被動元件 5255 美桀、3624 光頡、6173 信昌電、8043 蜜望實、2375 智寶、2456 奇力新、2478 大毅、2492 華新科、6175 立敦、6127 九豪、3026 禾伸堂、2327 國巨、3090 日電貿等持續殺聲隆隆，但是大家有沒有發現！！MLCC／被動元件及矽晶圓下跌已經無法再綁架大盤了，看來主流資金的確有悄悄地乾坤大挪移到其他型態好的各個族群，且得到市場資金的認同與跟進！

如昨天提到傳產的 1402 遠東新、1718 中纖、1904 正隆、2013 中鋼構，及 7 月 6 日分享並追蹤的 9910 豐泰（148→→→197.5，再配 5 元股利填息）

電子股的主流族群由 8 月 14 日老師分享的「金帥帥」2368 金像電當 PCB 領頭羊，狂飆四根漲停後，今日再度大漲！！也讓許多 PCB 型態佳的個股逆勢飆出？？

高雄地區今日暴雨釀災，在此祝當地的好朋友平安，而雨區北移，也請中部以南地區的朋友注意安全，最後大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

