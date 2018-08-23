長虹「忠孝詠吉」建案今公開 預計2021年完工 可分回總銷約30億元

長虹 (5534) 與文心建設一起整合約 16 年多的都更案 -「忠孝詠吉」建案今 (23) 日公開，長虹約占 60%，可分回總銷約 30 億元左右，該建案預計 2021 年完工。忠孝詠吉基地面積約 1716 坪，規劃建 A、B 兩棟，A 棟為 22 層樓、B 棟為地上 23 層地下 4 層樓，主力坪數為 65、75 坪，規劃戶數 190 戶(其中住宅 176 戶，店面 14 戶)，建蔽率約 44.43%，容積率 383.36%，開價每坪約 110 萬，建案總銷金額約 50 億元。



長虹董事長李文造表示，長虹經手都更案有四筆，忠孝詠吉案是最早介入整合的，不過卻是最後一個公開的，之前已公開的第一筆都更案是中山北路的長虹虹頂，第二筆是建國南路和市民大道口的明日博，第三筆為建國北路和長春路的帝璽，而忠孝詠吉。



李文造強調，忠孝詠吉都更案時間整合十分漫長，當初整合時，二兒子 (長虹建設副總經理李耀民) 剛好大學畢業，現在二兒子所生孩子都上了國中，這個案子才整合完推案。而李耀民也強調，此都更案因地主多，整合時間較久。



李文造表示，長虹目前手上還有一筆都更案，位在松德路，目前已正拆房子，整合時間超過 5 年，預估拿到建照後推出，恐怕也需要 6-7 年的時間。



長虹上半年營收 90.53 億元，營業毛利 33.54 億元，毛利率 37.05%，營益率 34.79%，本期淨利 29.72 億元，合併稅後盈餘 29.73 億元，年增率 141.53%，每股盈餘 (EPS)10.24 元。