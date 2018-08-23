買回庫藏股有利指數 高盛篩選20檔潛力股

據香港《明報》今 (23) 日援引高盛的報告指出，港股近月買回庫藏股升至歷年新高，並指強勁買回庫藏股有利指數，該行篩選出 12 檔近來買回庫藏股及股息回報達 6% 股份，以及 20 檔潛力買回庫藏股股份。

高盛指出，2012 至 2017 年港股買回庫藏股額達 190 億美元 (約港幣 1482 億元)，佔流動市值 0.9%，佔上市公司的總資金運用 0.8%，但買回庫藏股意欲仍遠低於美股，主要是因為港上市公司傾向以現金再投資、中港與美國的監管有差異、以及有較集中持股結構、投資者着重資產增值多於穩定收入影響。

不過在估值受壓下，2018 年港股平均每月買回庫藏股佔流動市值 0.023%，過去 5 年相關比例只有 0.014%，而單計 2018 年 7 月更達 14 億美元 (約港幣 109 億元)，估流動市值 0.05%，估計為歷年最高比例。

按 Webb-site 綜合的數據，7 月合共有 70 隻港股買回庫藏股，共涉資港幣 169.3 億元，月增近 1.2 倍。

該行篩出已大手買回庫藏股股份的有匯控 (0005-HK)、碧桂園 (2007-HK)、恒大 (3333-HK) 及美圖 (1357-HK) 等；潛力買回庫藏股股份有金山 (3888-HK)、閱文 (0772-HK)、廣汽 (2238-HK)、復星 (0656-HK)、長實 (1113-HK)、聯通 (0762-HK) 及恒隆 (0101-HK) 等。

