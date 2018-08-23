姍姍來遲 京信通信說4G擴容還有機會

隨著4G網絡基本完成鋪設，5G網絡還未完全投入商用，通信行業正處於青黃不接的尷尬期。京信通信（02342-HK）公佈2018年中期業績，錄得收益約24.9億港元，較去年同期下跌8.4%，公司稱主要由於期內國內三大運營商在4G網絡建設方面資本開支下滑，以及在網絡建設投資項目方面有所推遲所致。公司主席霍東齡稱，預計近期運營商還會繼續減少資本開支，但這屬於週期性波動，總需求是剛性的，對未來市場前景仍有樂觀預期。此外，公司國際市場發展很快，在客戶策略方面亦將風險分散。

公司執行董事兼首席財務官張飛虎稱，4G網絡發展已由廣覆蓋變成深度覆蓋，在提升4G網絡質量方面，公司仍有好的發展機遇，相信在4G網絡後期擴容方面仍有市場需求。

根據賽迪今年5月發佈的《2018年中國5G產業與應用發展白皮書》中預測，到2026年中國5G產業的市場規模將達到1.15萬億元，較4G產業整體市場規模高出50%。而5G基站將包括475萬個中低頻宏站和950萬個高頻段小基站。

霍東齡又指，4G到5G並非完全替代式的顛覆，而是一種演進，5G更多是應用場景上的變化，未來一定會繼續投入4G建設。公司副主席兼總裁張躍軍又指，未來5G將會以小基站為主，落在醫療、教育、物聯網等各種行業應用上，公司未來亦會跟隨5G建網步伐發展。

公司今年上半年國際市場方面收益較去年同期增加48.3%，公司稱主要因公司進一步深化與國際運營商以及核心設備製造商的戰略合作。另外，公司去年下半年收購老撾中小型運營商ETL股權，開始進軍通信運營商業務。霍東齡稱此舉為一項長期投資，可為公司帶來盈利同時可實現當地新網絡的獨立組網。他又稱此舉為一次業務嘗試，目前並無在其他國家發展的計畫。

作者：鄒舒惠

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