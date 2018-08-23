做長三角區域的寡頭，寶龍地產能實現嗎？

寶龍地產（01238-HK）於2018年8月23日公佈集團截至6月30日止6個月之中期業績。期內核心盈利12.27億元（人民幣，下同），較2017年同期上升26.2％ ，每股盈利33.279分，較去年同期的37.656分稍降，派發中期股息每股6.8港仙，較去年同期上升25.9％。

回顧期內，較為亮眼的是合約銷售163.41億元，較2017年同期激增80.3％。合約銷售面積約116萬平方米，較去年同期增加76.2％。總裁許華芳表示，銷售額的迅猛增長主要由於集團在長三角區域的佈局，期內長三角區域的業績貢獻率達61％。

據悉，集團不僅土地儲備超過70％分佈於長三角地區，90％以上的土地投資也集中於此。市場規模方面，集團還計劃至2025年在營商場100個，其中超過65個佈局在長三角。2018年下半年，上海青浦寶龍廣場將開業。此外，集團2018年新獲長三角項目13個，未來將持續深化環杭州灣區佈局。

徐芳華續指，當代地產發展資本集中，寡頭趨勢愈發明顯，而寶龍在行業內的競爭對手多達15個。被問及寶龍如何在眾多地產商中保持強有力的競爭？他表示：抓創新，力求差異化，在巨大的商業變革中寶龍將牢牢抓緊“深耕長三角”的戰略佈局，寶龍的目標是做長三角區域的寡頭。

文：夏雨辰

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