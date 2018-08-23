三大法人轉買23億元 外資、投信搶進中大型股 多方行情增溫

台股加權指數今 (23) 日在亞股中表現並不弱勢，終場收在最高位置 10863.13 點，惟成交值持續縮至千億元之下，來到 998 億元，所幸三大法人再度轉為買超共 23.42 億元，其中，外資買超 32.43 億元，投信買超 1.24 億元，且皆積極拉抬中大型個股，顯示不看淡後市，僅自營商賣超 10.25 億元。

外資再度轉賣為買，加上投信連 7 個交易日呈現買超，為台股多方持續增添人氣。

從三大法人布局的內容來看，外資開始加碼中大型個股，並出脫反向 ETF 和連結陸股的 ETF，顯示看待後市偏多；而投信同樣積極加碼中大型股，惟仍賣超部分大型電子股，與外資對作，使盤勢仍有一定的壓力。

外資金日買超兆豐金近萬張最多，其次分別為遠東新 8000 餘張、統一 7000 張，英業達、開發金和聯電均超過 5000 張，鴻海、群創、元大金和中纖也超過 4500 張。

而外資賣超最多前 3 大都是 ETF，其中，富邦 VIX 遭大賣 1.6 萬張、元大台灣 50 反 1 遭賣超 1.2 萬張，隨著外資出脫有避險功能的 ETF，顯然對後市已偏多看待。

同時，外資賣超元大滬深 300 正 2 逾萬張，錸德超過 7000 張，台新金和華航 6000 餘張，新光金、富邦上証正 2 逾 4000 張，而仁寶和中環也遭到賣超近 4000 張。

投信同樣積極加碼中大型股，遠東新、中鴻和玉山金均獲買超超過 2000 張，亞泥、台泥、正隆和台塑買超逾 1000 張，高技、健鼎和欣興買超超過 700 張。

不過，投信還是持續賣超電子股，鴻海遭賣 4000 餘張，聯電賣 2200 張，達方、均豪、元太、聯茂、美律、光罩和信昌電均遭賣超過 500 張，南亞遭賣逾 400 張。

自營商方面，進場以中小型股為主，買超依序為欣興逾 4000 張，中鴻、華通和群創超過 2000 張，燿華、華新逾 1000 張，榮成、新光金、大同和力麒 600 張以上。

自營商則持續賣權值股，南亞、第一金和兆豐金遭賣超達 2000 張，中石化、國喬、華夏和台新金遭賣逾千張，亞電、強茂和遠東新也遭賣逾 750 張。