〈凌華法說會〉三大成長動能帶動 下半年營運動能加溫 全年EPS將達1元

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 今 (26) 日召開法說會，下半年動能將由旗下三大產品包含 IoT 解決方案、EPM 嵌入式平台及 NCP 網通相關產品策略進攻，期待看到轉型成功訊號，今年全年仍看好營收正成長。法人表示，看好物聯網新案今年就能見到成效，下半年獲利將較上半年倍增，每股純益有望達 1 元。

凌華今年第 2 季及上半年受到原物料衝擊，純益寫下近 9 年來同期低點，凌華表示，原物料亂流今年第 2 季已是谷底，第 3 季營收估季增率持平，受惠物聯網在日本、美國都有新案，毛利率可望提升、營益率也將持穩，整體下半年營收有望較上半年更好，看好全年營收年增正成長，不過對雙位數成長則持保守態度。

法人預估，由於物聯網新案有望提升毛利率，全年毛利率預估可維持在 36% 左右，下半年獲利可望較上半年倍增，全年每股純益可望達到 1 元。

凌華指出，目前佈局 IoT 策略解決方案占上半年營收比重約 24%，營收年增 2%，將結合旗下英國子公司 PrismTech，提供客戶實驗性 IoT 平台，預計下半年將有更多案例，今年就可貢獻營收。

EPM 嵌入式平台占凌華上半年營收約 39%，今年表現持平，年減約 0.4%，凌華期待，將以 POC 方式先找到客戶，試產少量樣品，可避免標準品製造後在市面上還要另外尋找客戶，及面對競爭者等問題，目前已經是輝達 (nVIDIA)(NVDA-US) 唯一的嵌入式平台夥伴，下半年陸續將有客戶新品上市。

至於 NCP 網通與通訊相關產品，占凌華上半年營收約 17%，年增 7%，由於競爭對手少、毛利率高，未來期待能將競爭對手轉為客戶，打進競爭對手的供應鏈，不過在溝通拜訪需要時間，何時能實際貢獻營收尚需觀察。