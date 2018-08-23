為求自保 川普竟說 如果他被彈劾 股市將會崩盤

根據 MarketWatch 分析報導，川普總統說，他相信，如果他被彈劾，股市將會崩盤。

他於週四上午接受 Fox News 新聞台訪問時說，他預期很多名嘴與政治對手都想彈劾他，他準備應付讓他下台的企圖。

川普的多位助理都牽涉到違法案件。前川普競選團隊主席馬納福特 (Paul Manafort) 於週二晚，被判有罪，罪名達八項之多，包括逃稅。川普前私人律師柯恩 (Michael Cohen) 說，在川普的指示下，他違反了競選財務法。

儘管司法案件讓川普的總統職務受到威脅，但股市却展現了韌性。

2018 年以來，道瓊上漲了 4.1%。S&P 500 漲幅逾 7%，Nasdaq 更大漲逾 14%

川普總是以股市表現，做為其政治列車的動能。然而，有分析師相信，儘管他的政策支持經濟成長，去年底又降低了公司稅，但這並非這波股市漲勢的主要推手。

DataTrek 研究機構分析師柯拉斯 (Nicholas Colas) 在週四發布的報告中說：「線上預測市場現在預期，川普遭彈劾的機率為 45%，創新高。但股市似乎並未在意，」

根據 PredictIt.Org 資料顯示，到年底，川普仍是總統的機率為 90%，2019 年底仍守住大位的機率為 67%，在第一任期內遭彈劾的機率為 45%。

柯拉斯說，低利率，穩健的企業獲利及強勢美元，才是股市漲勢的真正利多。