中美第二波關稅如期開徵 分析師預計影響中國成長0.1-0.3百分比

雖然北京官員已經前往華盛頓談判，但是並未影響美國對北京新一波關稅的實施。美東時間週四上午 12:01(台北時間中午 12:01)，雙方新一波互課 160 億美元關稅計畫已經展開。

美國開始針對 279 個中國進口產品類別，徵收 25％的關稅。將受到關稅影響的主要產品包括半導體、化學品、塑料、摩托車等。中國商務部週四回應，北京「堅決反對」美國的最新關稅，並將反擊。

中國商務部同時表示，將向世界貿易組織提起訴訟，反對美國的徵稅。中國早前的回應，針對的美國產品包括燃料、鋼鐵產品、汽車和醫療設備等。

美國貨運代理公司 Flexport 主管 Henry Ko 表示，中美互課關稅已導致了更高的海運和空運費率，以及倉儲成本的提高。Ko 表示，整體而言，整個供應鏈將產生額外成本，如果持續下去，許多行業的產品都會上漲。

據分析師計算，每 1000 億美元進口商品受關稅影響，將令全球貿易減少約 0.5%。

分析師已假設對 2018 年中國經濟增長的直接影響為 0.1-0.3 個百分點，對美國影響稍微少一點，但加上對與中國供應鏈相關的其他國家及企業的附帶損害，明年影響會比較大。

美國和中國官員週三在華盛頓舉行了新一輪貿易談判會議，但雙方均派副手參加，外界並未抱持太大期望，包括美國總統川普本人。

這次談判是今年 6 月以來，美中首次走上談判桌。當時美國商務部力圖確保中國購買美國大豆和液化天然氣，中國也已答應，但隨後課徵關稅讓這次的談判生效。

戰略與國際研究中心 (Center for Strategic and International Studies) 弗里曼中國研究所副主管 Scott Kennedy 表示，美中貿易爭議顯然不會在短期內結束，雙方的鴻溝與太平洋一樣廣濶，而且有愈來愈大的趨勢。