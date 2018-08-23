〈Fed會議紀要〉9月升息幾成定局 之後怎麼做才是問題

美國聯準會 9 月升息已經是市場的共識，但接下來的問題在於，究竟要升息到那裡才算合適？

升息的兩難在於，在勞動力市場良好、經濟成長強勁的情況下，若利率過低可能會讓通膨攀升過快。不過，面對貿易戰爭端擴大，過度升息可能打擊經濟成長。

這些想法都反映在 Fed 公布的上次會議紀要。多位官員主張，如果數據繼續支持前景，進一步緊縮就是合適的，觀察人士將此解讀為對下次升息的支持。目前 9 月升息的機率為 96%，12 月升息機率為 60%。

與此同時，官員也表示，如果國際貿易爭端升級，他們可能不得不暫停逐步升息，因為這對經濟構成重大的下行風險。

據《彭博》報導，UBS Securities Inc. 首席美國經濟學家、前 Fed 董事會資深顧問 Seth Carpenter 表示，官員們對升息的程度進行了辯論，也談了許多風險，以及在 3 到 4 個層面的貿易下行風險。

在 9 月升息之後，聯邦基準利率將到達 2-2.25% 範圍，恰好仍低於官方認可的 2.3%-3.5% 的中性利率估計範圍。中性利率是個假想的水準，此時利率不會刺激也不致壓抑經濟。

在會議中，雖然官員們沒有點名政治，但川普的政策仍帶來了下行風險。幾乎所有官員都視貿易爭端為「不確定性和風險的重要來源」。不過，一些官員指出，多數企業未因貿易爭端而削減資本支出或招聘，但如果局勢持續，他們難保不會這麼做。

紐約 MacroPolicy Perspectives LLC 資深分析師 Laura Rosner 表示，會議紀要說的是，Fed 很快就會進入中性政策利率的估計範圍，目前還不清楚何時會停止。他認為，官員們更擔心過度升息的危害，而不是擔心緊縮得不夠。