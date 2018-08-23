「打臉」商務部長 川普重申將對歐盟進口汽車徵收25%關稅

鋼鋁關稅「珠玉」在前，川普這一次瞄準的是進口汽車。

8 月 21 日周二晚間，川普在西弗吉尼亞州的一場集會上重申：

我們將對從歐盟進入美國的每一輛汽車徵收 25% 的關稅。

在此之前，川普就有計劃對歐盟進口汽車徵收高額關稅。5 月下旬，川普授意美國商務部部長羅斯展開「232 調查」，確定進口汽車、卡車及零部件對美國國家安全產生的影響。

美國商務部當時稱，進口車在美國汽車銷量中的占比已從 20 年前的 1/3 上升至現在的近一半，汽車行業的就業卻在下降。汽車製造一直是美國技術創新來源，將調查汽車工業衰弱導致的尖端技術研發減少，是否會削弱美國經濟。

7 月下旬，羅斯曾在聽證會上表示，現在談論川普政府會否繼續推進對進口汽車及汽車零部件加征 25% 關稅，尚且為時過早。

當月末他又表示，商務部會可能在 8 月某個時候完成調查報告，就進口汽車可能帶來的國家安全威脅向川普提供建議。

但值得注意的是，就在川普周二「不按常理出牌」前的幾個小時，《華爾街日報》流出報導，羅斯周一接受其採訪時曾表示，現在不清楚調查是否徵收汽車關稅的報告會不會在 8 月底發布。

羅斯稱，推遲出爐是因為考慮到美國在同墨西哥、加拿大和歐盟磋商。他還暗示，整理國內外反對關稅的汽車企業遞交的材料所需時間比預期的多，這些企業表示關稅推升了消費者和自身供應鏈的成本。

以上說法意味著，川普政府的整個汽車關稅計劃時間表都要延後。

羅斯的這一表態令汽車行業人士的憂慮得到一定緩解。

早在 7 月份作證時，來自美國貿易夥伴、汽車製造商、零部件供應商及經銷商的代表們就紛紛反對加征關稅。他們認為，關稅或令消費者價格上漲，從而有損美國經濟並威脅就業。

據美國官方數據，去年美國共進口了 830 萬輛汽車，總價值達 1920 億美元，其中來自墨西哥 240 萬輛、加拿大 180 萬輛、日本 170 萬輛、德國 50 萬輛。同期美國向世界其他市場總計出口了將近 200 萬輛汽車，價值 570 億美元。