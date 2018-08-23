美債殖利率曲線創11年低 高盛：別緊張 離衰退還早

美國 2 年期與 10 年期公債利差再進一步縮減，不少人擔心殖利率倒掛預示經濟衰退，不過高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家重申，現階段對這個信號仍應保持冷靜。

據《彭博》報導，美國 2 年期與 10 年期公債利差週三已經減至 21.8 個基點，是自 2007 年 8 月以來的最低，當年就出現了最後一次殖利率倒掛。當此信號出現，預示美國經濟成長前景不利。

美債殖利率曲線寫 11 年低 (圖表取自彭博)

高盛經濟學家 David Mericle 和 Daan Struyven 認為，以當前的經濟環境，這個信號已經不是很好的預測工具。其中一個重要的原因，就在聯準會一直購買債券，壓低了期限溢價。

兩人指出，殖利率曲線倒掛與經濟衰退在歷史上的相關性，令人印象深刻，但這也可能產生誤導，實際上美國經濟衰退的風險仍屬溫和。

他們表示，由於期限溢價急劇下降，造成殖利率曲線所代表的典型意義被扭曲。過去，殖利率倒掛通常代表利率已經高過中性利率數百個基點，但如今扭曲的結果，政策利率來到中性利率，甚至還未到達時，殖利率曲線可能已經倒掛。

Mericle 和 Struyven 說：「結果就是，以倒掛為信號的前提條件變得不再合理。」

高盛預測，美國失業率到 2020 年初將降至 3%，而通膨與趨勢單位勞動力成本仍將低於 2%，通膨預期依然會偏低。

即使如此，亞特蘭大 Fed 主席 Raphael Bostic 週一表示，由於殖利率曲線可能倒掛，他反對進一步升息。