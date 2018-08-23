台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月23日

大陸印刷電路板（PCB）指標 - 建滔集團旗下深圳達信因排汙不合規定，無法繼續生產，將在 9 月 30 日前關廠解散。大陸環保政策加快產能淘汰，各地 PCB 廠發出漲價通知，華通、燿華、欣興、健鼎等台資企業具品質、技術與生產線排汙採高標準等優勢，可望享有轉單效應。

「防被併」，中型民營金控大股東動起來。元大金大股東馬家先前公告一個月內增加元大金持股 2％後，近來包括台新金、永豐金和華票也同步出現董事、大股東回補持股的動作，法人指出，主要應是金管會主委顧立雄提出「民民併」議題，讓金控大股東出現「持股當自強」的危機感，進而加碼。

台股資金轉戰傳產類股，昨（22）日電子股佔大盤成交比重跌破六成，以 59.44％創下 4 月 12 日以來的新低，反觀傳產股資金比重，一舉抬升至 33.52％，其中又以造紙類、紡織纖維類以及鋼鐵類最為吸「金」。



經濟日報

大陸限排 台企迎轉單

台股量能跌破千億元

台北老透天厝 身價翻紅

工商時報

防併購 金控加碼戰起跑

電子股失寵 熱錢轉愛傳產股

標普 500 創新高 慎防 3T 擋路

聯合報

7 月勞動參與率 24 年新高

小米財報天文數字 付雷軍 444 億薪酬

PIMCO：未來 5 年 全球經濟衰退機率 7 成

蘋果日報

A 股入摩效應 中國基金爆下架

聯發科：合體效益大 晨星事業切 3 塊

強攻太陽能系統 聯合再生能源 10 月上路

中國時報

美無力阻陸在家後院放火

日國防預算 再創新高

美陸同時對 160 億美元商品課稅

自由時報

拚離岸風電國產化 沃旭將簽 10 合約

畢業生求職 7 月失業率升至 3.81％

中國焊接管 美初裁反傾銷稅 132％