特朗普的國家資本主義

還記得一個月前，美國總統特朗普就曾批評美聯儲主席鮑威爾，時隔一個月，特朗普再次表達對美聯儲加息的不滿。據彭博社報導，知情者稱，上週五在富有共和黨捐助者的募款活動上，特朗普抱怨最近美聯儲加息，他本來期望現任聯儲主席鮑威爾能推行廉價貨幣政策。

特朗普應為他很努力地去朔做美國再次強大的競選承諾，並進在進行行貿易磋商，對其他國家強硬。他應為這個關鍵時候，美聯儲應該拖以援手，推行寬鬆的貨幣政策。

美聯儲的獨立性十分重要，這也是為甚麼美聯儲的任期為14年。當然理事們都是由總統提名再由國會任命。所以特朗普是可以以合理理由解顧美聯儲主席。

特朗普任意的發動貿易戰，到處發火的貿易戰，制裁伊朗，投訴歐盟

事實上，美國的CPI已經高達2.9%，現時的美聯儲指標利率是1.75-2%。所以繼續加息是正常的。當特朗普進一步減稅，年初提升各洲的最低工資，加上貿易戰都在推升通脹。所以美聯儲加息是理所當然。現在市場基本上預期100%美聯儲加息，短期利好美元消息都大部份在價格上 所以預期美元有一定的回調力。

美匯指數在92.8-95.5橫行整固後，沖高至96.85。現回落至橫行區之內，代表早前的突破是假的機會大。美匯指數有機會回試93.5-94的支持區

光大新鴻基

外匯策略師

任曉平

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