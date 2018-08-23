淨利大增的吉利汽車，受益於公司高端汽車銷量大增？

作為國内自主汽車品牌中的領先者吉利汽車（00175—HK）在8月22日中午公佈了上半年業績報告，公司上半年營收537億元人民幣，較去年同期增長36%；淨利潤66.7億元人民幣，較去年同期增長54%；營收和淨利潤均保持快速增長。

（圖片來源：吉利汽車半年報）

帶動公司業績大幅增加的主要原因是公司高毛利產品的暢銷。具體看，報告期内中國自主品牌乘用車總銷量錄得溫和按年增長率3.4% ，而整體中國乘用車市場同期的按年增長率則為4.6%。儘管如此，吉利汽車於中國市場的銷售依然保持強勁增長，2018上半年的總銷量按年增長44% 至757,931部。在出口方面，由於吉利汽車推出更多新產品至出口市場，2018上半年的出口銷量按年大幅回升126%至8,699部。公司2018年前六個月共銷售了766,630部汽車（包括由領克合營公司（吉利汽車擁有50%權益之合營公司）所出售的領克品牌汽車的銷量），相比2017年同期按年增長44%。期内總收益（不包括領克合營公司的收益）上升36%至人民幣53,710,000,000元。

正是由於公司優化產品組合，提升高利潤車型的佔比，使公司的毛利潤由上年同期的19%提升至20%，進一步提高了公司的競爭優勢。銷售及分銷費用增加31%，與收益的升幅一緻。期内行政開支增加35% ，主要由於過往數年對研發作出的重大投資導緻攤銷成本增加所緻。整體看公司產品毛利率提升，費用也保持合理增長，對於公司的淨利潤增速快於營收增速，主要是公司毛利潤提升所緻。

綜上所述，吉利汽車交給投資者的這份半年報還是可圈可點的，尤其是公司高毛利產品的逐漸放量，使公司產品在中高端市場的佔有率得到進一步提高，這也意味則公司的轉型有了實質的成效，財務方面在公司在營收增加的背景下應收賬款同比上季度大幅下降，進一步優化公司資產負債表。

作者：鄭鵬超

編輯：賀秋霞

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