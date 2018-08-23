〈財報〉易鑫上半年虧損大減97% 股價今跳漲16%

易鑫集團 (2858-HK) 公佈上半年財報，營收人民幣 25.6 億元幣，年增長 65%；股東應占虧損人民幣 1.59 億元，虧損年減 97%；每股虧損人民幣 0.03 元，不派息。

由於虧損大減，易鑫今 (23) 日早盤跳漲 16.04%，截至發稿，報港幣 3.04 元，上漲 13.433%。

圖：新浪財經

收入增長主要是由於貸款促成服務及自營融資業務均有所增長。虧損大幅減少主要由於上年同期可轉換可贖回優先股的公允價值虧損 63 億元。

期內，整體毛利率由去年同期的 58% 減少至 49%，主要由於戰略重點放在貸款促成服務及減少對廣告及其他服務的關注導致收入組合變動以及近期中國整體信貸環境緊縮導致計息負債的平均資金成本增加所致。

此外，易鑫上半年經調整營業利潤年減 66% 至人民幣 1.20 億元，而經調整淨利潤年減 53% 至人民幣 1.23 億元。主要是由於自 2018 年 1 月 1 日起採納國際財務報告準則第 9 號金融工具導致應收融資租賃款的信用損失撥備增加。

截至 2018 年 6 月 30 日止 6 個月的應收融資租賃款的信用損失撥備為人民幣 2.59 億元，較去年同期增加人民幣 2.24 億元。

