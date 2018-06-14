易鑫首季虧損2.21億人民幣 股價大跌逾8%

易鑫集團 (2858-HK) 首季淨虧損人民幣 2.21 億元，今 (14) 日截至 11:08，股價大跌 8.072%，報港幣 4.1 元，成交 2285 萬股，涉資港幣 9515 萬元，最新市值港幣 257.33 億元。

圖：新浪財經

易鑫控股股東易車 (Bitauto Holdings) 披露，根據美國公認會計原則，易鑫於 2018 年第一季淨虧損為人民幣 2.21 億元，總收入人民幣 12.3 億元；毛利人民幣 5.99 億元。

易鑫按非公認會計原則淨虧損為人民幣 6230 萬元。非公認會計原則淨虧損是扣除 1.098 億元的股權激勵、4990 萬元的資產及業務收購產生的無形資產攤銷的淨虧損，且被 50 萬元的稅務影響所抵消。

今年第一季，易鑫的應收融資租賃款信用損失撥備為人民幣 1.794 億元，而截至今年 3 月 31 日的應收融資租賃款信用損失撥備餘額為人民幣 2.75 億元。有關方法反映管理層經計及目前所有可用資料及預期資產品質後對應收融資租賃款信用損失的最佳估計。

根據國際會計準則，估計易鑫於今年第一季的應收融資租賃款信用損失撥備為人民幣 1.3 億元，而截至 2018 年 3 月 31 日的信用損失撥備餘額為人民幣 4.16 億元。該等估計乃基於假設、判斷及估計技術，于易鑫截至 2018 年 12 月 31 日止年度的財務報表定稿前均可能有變。

此外，易鑫公佈認購中國二手車交易公司 Yusheng 本金為 2.6 億美元 2038 年到期免息可換股債券，每股換股價為 20 美元，可換股份約 1300 萬股，約占 Yusheng 股本權益的 40.63%，涉資約現金 2100 萬美元，折合約 1.65 億元，交易將以公司內部資源支付。