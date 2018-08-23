[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月22日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 1718 中纖 92808 00637L 元大滬深300正2 85277 2887 台新金 82307 2834 臺企銀 73915 2323 中環 58353 1314 中石化 46334 00677U 富邦VIX 40256 2303 聯電 36993 2002 中鋼 36361 1402 遠東新 36183 2349 錸德 29977 00633L 富邦上証正2 28424 2885 元大金 26457 2888 新光金 26405 2027 大成鋼 24997 2409 友達 21927 2884 玉山金 21164 2344 華邦電 21111 2618 長榮航 20537 00632R 元大台灣50反1 19701 1904 正隆 19458 2891 中信金 19452 2492 華新科 17687 2890 永豐金 16951 2317 鴻海 16773 2337 旺宏 16314 2481 強茂 15746 2014 中鴻 15738 2368 金像電 15679 2408 南亞科 15399
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
留言載入中...