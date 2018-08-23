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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月22日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
1718   中纖                 92808  
00637L 元大滬深300正2       85277  
2887   台新金               82307  
2834   臺企銀               73915  
2323   中環                 58353  
1314   中石化               46334  
00677U 富邦VIX              40256  
2303   聯電                 36993  
2002   中鋼                 36361  
1402   遠東新               36183  
2349   錸德                 29977  
00633L 富邦上証正2          28424  
2885   元大金               26457  
2888   新光金               26405  
2027   大成鋼               24997  
2409   友達                 21927  
2884   玉山金               21164  
2344   華邦電               21111  
2618   長榮航               20537  
00632R 元大台灣50反1        19701  
1904   正隆                 19458  
2891   中信金               19452  
2492   華新科               17687  
2890   永豐金               16951  
2317   鴻海                 16773  
2337   旺宏                 16314  
2481   強茂                 15746  
2014   中鴻                 15738  
2368   金像電               15679  
2408   南亞科               15399
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