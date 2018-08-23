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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/22  107/08/21  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.54100   10.54090   0.00010    0.00095
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.89300    9.87390   0.01910    0.19344
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.89490    9.87570   0.01920    0.19442
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.85730    9.83710   0.02020    0.20535
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.85710    9.83690   0.02020    0.20535
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.20220    9.18240   0.01980    0.21563
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.46980    9.44850   0.02130    0.22543
中國信託台灣活力基金                                               14.68000   14.82000  -0.14000   -0.94467
中國信託台灣優勢基金                                               17.50000   17.61000  -0.11000   -0.62465
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.88230    9.88490  -0.00260   -0.02630
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.24750    9.24990  -0.00240   -0.02595
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.27330   10.26230   0.01100    0.10719
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.57470    9.57050   0.00420    0.04388
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.57860   10.54800   0.03060    0.29010
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.21210    9.18550   0.02660    0.28959
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.12730   11.06510   0.06220    0.56213
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.01450    9.95850   0.05600    0.56233
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.03000   10.96000   0.07000    0.63869
中國信託智能運動基金-美元                                          10.76000   10.68000   0.08000    0.74906
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.87000    9.81000   0.06000    0.61162
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98570   10.98560   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.49480    9.49440   0.00040    0.00421
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.14220    9.14190   0.00030    0.00328
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.63300    9.62920   0.00380    0.03946
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.27030    9.26660   0.00370    0.03993
中國信託精穩基金                                                   18.48450   18.46320   0.02130    0.11536
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.75000   11.72000   0.03000    0.25597
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.41000   11.38000   0.03000    0.26362
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元大2001基金                                                       62.98000   63.44000  -0.46000   -0.72509
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.54780   39.70300  -0.15520   -0.39090
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.04000   17.74000   0.30000    1.69109
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.40170   11.40080   0.00090    0.00789
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.55470   10.55470   0.00000    0.00000
元大上證50基金                                                     27.87000   27.91000  -0.04000   -0.14332
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.44000   11.23000   0.21000    1.86999
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.24000   10.05000   0.19000    1.89055
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.39000   13.30000   0.09000    0.67669
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.63400   12.53800   0.09600    0.76567
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.99500   16.88200   0.11300    0.66935
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.33800   10.14700   0.19100    1.88233
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.98200    9.79800   0.18400    1.87793
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.95000    2.91000   0.04000    1.37457
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.24000   13.04000   0.20000    1.53374
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.01480   46.08870  -0.07390   -0.16034
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49340   10.49230   0.00110    0.01048
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.71710    9.71600   0.00110    0.01132
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.69140    9.69120   0.00020    0.00206
元大巴西指數基金                                                    5.16100    5.33800  -0.17700   -3.31585
元大巴菲特基金                                                     28.76000   28.84000  -0.08000   -0.27739
元大日經225基金                                                    28.11000   27.95000   0.16000    0.57245
元大台商收成基金                                                   24.48000   24.50000  -0.02000   -0.08163
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.25000   12.25000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.01000   39.01000   0.00000    0.00000
元大台灣中型100基金                                                33.46000   33.46000   0.00000    0.00000
元大台灣加權股價指數基金                                           25.56100   25.54200   0.01900    0.07439
元大台灣卓越50基金                                                 84.73000   84.57000   0.16000    0.18919
元大台灣金融基金                                                   18.28000   18.19000   0.09000    0.49478
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.00000   31.93000   0.07000    0.21923
元大台灣高股息基金                                                 27.32000   27.30000   0.02000    0.07326
元大台灣電子科技基金                                               36.35000   36.38000  -0.03000   -0.08246
元大全球ETF成長組合基金                                            10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.78000   14.74000   0.04000    0.27137
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.32000   13.35000  -0.03000   -0.22472
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.60000   12.61200  -0.01200   -0.09515
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.70000    8.59000   0.11000    1.28056
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.63000    6.54000   0.09000    1.37615
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.57000    8.52000   0.05000    0.58685
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.71000    6.67000   0.04000    0.59970
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.63900    9.56600   0.07300    0.76312
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.68000   10.61000   0.07000    0.65975
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.41000   13.32000   0.09000    0.67568
元大全球農業商機基金                                               17.47000   17.51000  -0.04000   -0.22844
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
元大印尼指數基金                                                    8.54900    8.48500   0.06400    0.75427
元大印度指數基金                                                   10.40400   10.39800   0.00600    0.05770
元大印度基金                                                       13.07000   13.09000  -0.02000   -0.15279
元大多多基金                                                       19.35000   19.50000  -0.15000   -0.76923
元大多福基金                                                       55.86000   56.11000  -0.25000   -0.44555
元大亞太成長基金                                                    9.32000    9.24000   0.08000    0.86580
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.61580    8.59760   0.01820    0.21169
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.09490    7.07980   0.01510    0.21328
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.54300    9.60400  -0.06100   -0.63515
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.72000    9.79000  -0.07000   -0.71502
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.95200   10.05100  -0.09900   -0.98498
元大卓越基金                                                       48.75000   48.97000  -0.22000   -0.44925
元大店頭基金                                                        8.98000    9.05000  -0.07000   -0.77348
元大泛歐成長基金                                                    9.45000    9.35000   0.10000    1.06952
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26510   10.26450   0.00060    0.00585
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.56740    9.56720   0.00020    0.00209
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.64060   31.71050  -0.06990   -0.22043
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.54540   38.74430  -0.19890   -0.51337
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.89270   18.83710   0.05560    0.29516
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.49420   19.62480  -0.13060   -0.66548
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.88440   39.02380  -0.13940   -0.35722
元大高科技基金                                                     19.90000   20.02000  -0.12000   -0.59940
元大得利貨幣市場基金                                               16.25310   16.25290   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98160   11.98140   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     13.03000   13.14000  -0.11000   -0.83714
元大華夏中小基金                                                    7.30000    7.07000   0.23000    3.25318
元大新中國基金-人民幣                                               9.52000    9.32000   0.20000    2.14592
元大新中國基金-美元                                                 8.99300    8.79700   0.19600    2.22803
元大新中國基金-新台幣                                               8.92000    8.74000   0.18000    2.05950
元大新主流基金                                                     26.87000   27.02000  -0.15000   -0.55514
元大新東協平衡基金-美元                                             9.39600    9.36800   0.02800    0.29889
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.28670   10.27210   0.01460    0.14213
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.60150    9.57940   0.02210    0.23070
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.27340   10.25970   0.01370    0.13353
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.94640    8.93440   0.01200    0.13431
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.85540    9.85240   0.00300    0.03045
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.45600    9.45310   0.00290    0.03068
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.97130    9.97820  -0.00690   -0.06915
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.57130    9.57800  -0.00670   -0.06995
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.60090    9.59970   0.00120    0.01250
元大新興亞洲基金                                                   11.44000   11.35000   0.09000    0.79295
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.01250    9.01310  -0.00060   -0.00666
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.78850    8.78900  -0.00050   -0.00569
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.22870    9.23830  -0.00960   -0.10392
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.99880    9.00820  -0.00940   -0.10435
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10080   15.10070   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                       39.39000   39.63000  -0.24000   -0.60560
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
元大實質多重資產基金-美元                                           8.41500    8.39400   0.02100    0.25018
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.92000   15.86000   0.06000    0.37831
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.19000   13.29000  -0.10000   -0.75245
元大摩臺基金                                                       39.23000   39.15000   0.08000    0.20434
元大標普500基金                                                    26.46000   26.46000   0.00000    0.00000
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.95000   12.97000  -0.02000   -0.15420
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.04000   34.99000   0.05000    0.14290
元大標智滬深300基金                                                15.81000   15.87000  -0.06000   -0.37807
元大歐洲50基金                                                     24.51000   24.37000   0.14000    0.57448
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.59070    9.60230  -0.01160   -0.12080
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18080   10.18050   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                       55.65000   55.97000  -0.32000   -0.57173
元大韓國KOSPI200基金                                               22.14000   22.07000   0.07000    0.31717
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.37000   15.42000  -0.05000   -0.32425
日盛上選基金                                                       33.95000   34.22000  -0.27000   -0.78901
日盛小而美基金                                                     18.63000   18.76000  -0.13000   -0.69296
日盛中國內需動力基金                                                9.46000    9.25000   0.21000    2.27027
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.61510   11.61940  -0.00430   -0.03701
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.73040    9.73400  -0.00360   -0.03698
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.65360   11.65260   0.00100    0.00858
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.75700    9.75610   0.00090    0.00922
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58200   10.58790  -0.00590   -0.05572
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.84440    8.84930  -0.00490   -0.05537
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.37000   10.09000   0.28000    2.77502
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.93000    9.65000   0.28000    2.90155
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.23000    9.95000   0.28000    2.81407
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
日盛日盛基金                                                       13.77000   13.88000  -0.11000   -0.79251
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
日盛全球抗暖化基金                                                 10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.13990   10.13280   0.00710    0.07007
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.51180    9.50510   0.00670    0.07049
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.96380    9.96170   0.00210    0.02108
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.34870    9.34660   0.00210    0.02247
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41250    2.41440  -0.00190   -0.07869
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67400    1.67530  -0.00130   -0.07760
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36500    0.36500   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25410    0.25410   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.12850   12.13820  -0.00970   -0.07991
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.30540    8.31200  -0.00660   -0.07940
日盛亞洲機會基金                                                    6.95000    6.84000   0.11000    1.60819
日盛首選基金                                                       17.34000   17.46000  -0.12000   -0.68729
日盛高科技基金                                                     18.33000   18.48000  -0.15000   -0.81169
日盛貨幣市場基金                                                   14.76880   14.76870   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                     40.15000   40.50000  -0.35000   -0.86420
日盛精選五虎基金                                                   38.11000   38.35000  -0.24000   -0.62581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48380   13.48370   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                                 31.44000   31.82000  -0.38000   -1.19422
台新MSCI中國基金                                                   20.38000   20.17000   0.21000    1.04115
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.86000   18.02000  -0.16000   -0.88790
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.36000   21.97000   0.39000    1.77515
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16040   14.16030   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.41310   10.41810  -0.00500   -0.04799
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54980   10.54540   0.00440    0.04172
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09860   10.10420  -0.00560   -0.05542
台新中國通基金                                                     44.00000   44.31000  -0.31000   -0.69962
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.47460    0.46060   0.01400    3.03951
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.56000   14.14700   0.41300    2.91935
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33800    0.32940   0.00860    2.61081
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.39000   10.13000   0.26000    2.56663
台新主流基金                                                       23.76000   23.95000  -0.19000   -0.79332
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.46000   20.62000  -0.16000   -0.77595
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.67040    0.67480  -0.00440   -0.65205
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.24000   15.36000  -0.12000   -0.78125
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49800    0.50120  -0.00320   -0.63847
台新台灣中小基金                                                   34.59000   34.80000  -0.21000   -0.60345
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.04930   10.09720  -0.04790   -0.47439
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.35750    9.38680  -0.02930   -0.31214
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.77000    8.81000  -0.04000   -0.45403
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.47750   10.51030  -0.03280   -0.31207
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.38610   10.35790   0.02820    0.27226
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.20930   11.17880   0.03050    0.27284
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
台新印度基金                                                       16.46000   16.51000  -0.05000   -0.30285
台新亞美短期債券基金                                               10.91860   10.91660   0.00200    0.01832
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.55420    8.56090  -0.00670   -0.07826
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28420    0.28420   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.88730   11.89650  -0.00920   -0.07733
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38940    0.38930   0.00010    0.02569
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09020   11.09010   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.98320   29.99270  -0.00950   -0.03167
台新智慧生活基金-美元                                              10.46240   10.41100   0.05140    0.49371
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.31960    8.30690   0.01270    0.15288
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.47470    8.47000   0.00470    0.05549
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.94390    8.93030   0.01360    0.15229
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.11860    9.11360   0.00500    0.05486
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.35070   10.32590   0.02480    0.24017
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33230    0.33110   0.00120    0.36243
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.71870    7.70020   0.01850    0.24025
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26080    0.25990   0.00090    0.34629
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.28000   0.05000    0.94697
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.02000   21.02000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.67400   10.68400  -0.01000   -0.09360
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                             19.42000   19.79000  -0.37000   -1.86963
未來資產全球大消費基金                                             15.40000   15.35000   0.05000    0.32573
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.82530   11.82770  -0.00240   -0.02029
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.54990    9.55180  -0.00190   -0.01989
未來資產亞洲新富基金                                               20.29000   20.03000   0.26000    1.29805
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56540   12.56520   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 12.06000   12.28000  -0.22000   -1.79153
未來資產新興市場債券基金A                                           8.73180    8.72190   0.00990    0.11351
未來資產新興市場債券基金B                                           6.63850    6.63110   0.00740    0.11160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.09730   11.09650   0.00080    0.00721
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.91180    9.90860   0.00320    0.03230
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.32450    9.32730  -0.00280   -0.03002
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.56360   10.56680  -0.00320   -0.03028
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.93320    7.92990   0.00330    0.04161
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.04970    9.04610   0.00360    0.03980
永豐中小基金                                                       53.63000   54.33000  -0.70000   -1.28842
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77320    1.77460  -0.00140   -0.07889
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33440    2.33620  -0.00180   -0.07705
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.09000    8.09440  -0.00440   -0.05436
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.33410   10.33970  -0.00560   -0.05416
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.79000    4.71000   0.08000    1.69851
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.58000   21.17000   0.41000    1.93670
永豐主流品牌基金                                                   18.33000   18.22000   0.11000    0.60373
永豐永豐基金                                                       36.69000   36.98000  -0.29000   -0.78421
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.90230    9.88070   0.02160    0.21861
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.90070    9.87910   0.02160    0.21864
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.85700    9.83680   0.02020    0.20535
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.85670    9.83650   0.02020    0.20536
永豐亞洲民生消費基金                                               11.16000   10.97000   0.19000    1.73200
永豐南非幣2021保本基金                                             12.89100   12.88690   0.00410    0.03182
永豐高科技基金                                                     24.16000   24.43000  -0.27000   -1.10520
永豐貨幣市場基金                                                   13.88180   13.88170   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11380    2.11540  -0.00160   -0.07564
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49030    2.49220  -0.00190   -0.07624
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.77070    7.77450  -0.00380   -0.04888
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.38840   10.39350  -0.00510   -0.04907
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.06920    7.06330   0.00590    0.08353
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.84170   10.83260   0.00910    0.08401
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.28000    9.18000   0.10000    1.08932
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.37000    7.28000   0.09000    1.23626
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.92000   16.73000   0.19000    1.13568
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.83000   55.76000   0.07000    0.12554
永豐領航科技基金                                                   40.14000   40.48000  -0.34000   -0.83992
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.16000   10.02000   0.14000    1.39721
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
永豐趨勢平衡基金                                                   46.75000   47.07000  -0.32000   -0.67984
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.56850   11.56750   0.00100    0.00864
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.46860    9.46930  -0.00070   -0.00739
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.72150    9.72230  -0.00080   -0.00823
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.48380    9.48390  -0.00010   -0.00105
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65640    9.65650  -0.00010   -0.00104
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.48250    9.48400  -0.00150   -0.01582
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.86460    9.86610  -0.00150   -0.01520
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.46330    9.46360  -0.00030   -0.00317
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71560    9.71590  -0.00030   -0.00309
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.75000   10.55000   0.20000    1.89573
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.49000    9.32000   0.17000    1.82403
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.15000    9.96000   0.19000    1.90763
兆豐國際中小基金                                                   15.96000   16.07000  -0.11000   -0.68451
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.86000   13.52000   0.34000    2.51479
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.38000   17.91000   0.47000    2.62423
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.27000   17.79000   0.48000    2.69815
兆豐國際生命科學基金                                               16.52000   16.45000   0.07000    0.42553
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.38720   10.36860   0.01860    0.17939
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.62830   10.60220   0.02610    0.24618
兆豐國際全球基金                                                   31.75000   31.61000   0.14000    0.44290
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.27030   10.26970   0.00060    0.00584
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.02220   10.02170   0.00050    0.00499
兆豐國際國民基金                                                   22.50000   22.46000   0.04000    0.17809
兆豐國際第一基金                                                   13.17000   13.27000  -0.10000   -0.75358
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.97390    9.98460  -0.01070   -0.10717
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.91220    7.92060  -0.00840   -0.10605
兆豐國際萬全基金                                                   20.58000   20.69000  -0.11000   -0.53166
兆豐國際電子基金                                                   25.24000   25.49000  -0.25000   -0.98078
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.46000   22.48000  -0.02000   -0.08897
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.43000   16.43000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.22000   33.31000  -0.09000   -0.27019
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50170   12.50150   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.15440   11.15400   0.00040    0.00359
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.99580   11.98910   0.00670    0.05588
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.76690   10.75990   0.00700    0.06506
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.53400   11.52670   0.00730    0.06333
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15710    8.15670   0.00040    0.00490
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.49580    9.49090   0.00490    0.05163
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.04570    9.04000   0.00570    0.06305
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.97690    8.97050   0.00640    0.07134
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32040    9.31450   0.00590    0.06334
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.38000   11.34000   0.04000    0.35273
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
合庫全球新興市場基金                                                9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
合庫貨幣市場基金                                                   10.12910   10.12900   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.40130    9.38410   0.01720    0.18329
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.66470    9.65480   0.00990    0.10254
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.96890    9.96300   0.00590    0.05922
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.38990   11.37830   0.01160    0.10195
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.34940   13.34390   0.00550    0.04122
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.74230    8.72490   0.01740    0.19943
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.40740    9.39780   0.00960    0.10215
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.83850    7.83390   0.00460    0.05872
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.72200    8.71330   0.00870    0.09985
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.95960    9.95350   0.00610    0.06128
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
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安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.97620   10.97540   0.00080    0.00729
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.95880    9.94780   0.01100    0.11058
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.77800    9.77670   0.00130    0.01330
安聯中國東協基金                                                   15.41000   15.34000   0.07000    0.45632
安聯中國策略基金                                                   13.59000   13.24000   0.35000    2.64350
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.60000   13.28000   0.32000    2.40964
安聯中華新思路基金-美元                                            12.73000   12.42000   0.31000    2.49597
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.91000   11.63000   0.28000    2.40757
安聯台灣大壩基金                                                   28.16000   28.29000  -0.13000   -0.45953
安聯台灣科技基金                                                   46.27000   46.51000  -0.24000   -0.51602
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49080   12.49060   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   30.95000   31.19000  -0.24000   -0.76948
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14930   10.14360   0.00570    0.05619
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.08600   15.08070   0.00530    0.03514
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66120    9.65780   0.00340    0.03520
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.48000   11.44000   0.04000    0.34965
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.32720   12.32000   0.00720    0.05844
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15020   10.14330   0.00690    0.06803
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.25360   12.24620   0.00740    0.06043
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51540    9.51010   0.00530    0.05573
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.36560    9.35920   0.00640    0.06838
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.04030    9.03480   0.00550    0.06088
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.32000   11.29000   0.03000    0.26572
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.03070   12.02270   0.00800    0.06654
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.95820   10.94880   0.00940    0.08585
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.62710   10.61910   0.00800    0.07534
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.92840    8.92250   0.00590    0.06612
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.71640    8.70920   0.00720    0.08267
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.42770    8.42150   0.00620    0.07362
安聯全球人口趨勢基金                                               11.80000   11.77000   0.03000    0.25489
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.93000    9.84000   0.09000    0.91463
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.23000   36.94000   0.29000    0.78506
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
安聯全球計量平衡基金                                               12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.02770   12.02750   0.00020    0.00166
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.42670   10.42650   0.00020    0.00192
安聯全球新興市場基金                                               17.32000   17.23000   0.09000    0.52234
安聯全球農金趨勢基金                                                9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.25000    9.19000   0.06000    0.65288
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
安聯亞洲動態策略基金                                               22.88000   22.71000   0.17000    0.74857
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.06000   10.05900   0.00100    0.00994
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81600    9.81500   0.00100    0.01019
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.40930   83.45650  -0.04720   -0.05656
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.41030   12.40920   0.00110    0.00886
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.42600   65.46690  -0.04090   -0.06247
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.65390    9.65310   0.00080    0.00829
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58060    2.57970   0.00090    0.03489
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.50390   10.49400   0.00990    0.09434
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19590    2.19830  -0.00240   -0.10918
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.71690    8.70840   0.00850    0.09761
宏利台灣動力基金                                                   31.84000   32.08000  -0.24000   -0.74813
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.18950   10.14480   0.04470    0.44062
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.96170    9.92780   0.03390    0.34147
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.02680    7.99160   0.03520    0.44046
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.98870    7.95980   0.02890    0.36307
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
宏利全球債券組合基金                                               13.03590   13.03620  -0.00030   -0.00230
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78350    2.78020   0.00330    0.11870
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.73450   11.72570   0.00880    0.07505
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70260    8.69580   0.00680    0.07820
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43110    2.43560  -0.00450   -0.18476
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.92820   10.92700   0.00120    0.01098
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.81180    3.75020   0.06160    1.64258
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.61580    0.60600   0.00980    1.61716
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.83000   17.56000   0.27000    1.53759
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.80690   11.79980   0.00710    0.06017
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.51000   10.50220   0.00780    0.07427
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.18920   10.18640   0.00280    0.02749
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.97950    8.97110   0.00840    0.09363
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.56940    8.56300   0.00640    0.07474
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.48460    8.48190   0.00270    0.03183
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.50950    8.48140   0.02810    0.33131
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73410    2.73290   0.00120    0.04391
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39690    0.39670   0.00020    0.05042
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.05370   12.05150   0.00220    0.01825
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90510    0.90410   0.00100    0.11061
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32840    7.32690   0.00150    0.02047
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02550    2.02450   0.00100    0.04939
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29150    0.29140   0.00010    0.03432
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.98430    8.98260   0.00170    0.01893
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32790    0.32780   0.00010    0.03051
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64090   13.64080   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.62000    2.58000   0.04000    1.55039
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.88000   11.74000   0.14000    1.19250
宏利臺灣股息收益基金                                               27.84000   27.93000  -0.09000   -0.32223
宏利澳幣保本基金                                                   12.16260   12.15590   0.00670    0.05512
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.16000   10.17460  -0.01460   -0.14349
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.48560    9.48990  -0.00430   -0.04531
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.88590    8.89860  -0.01270   -0.14272
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.56920   10.58430  -0.01510   -0.14266
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
貝萊德新台幣基金                                                   12.93340   12.93330   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.42000   26.46000  -0.04000   -0.15117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21830   11.21640   0.00190    0.01694
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88640    9.87510   0.01130    0.11443
保德信大中華基金-人民幣                                             9.60000    9.46000   0.14000    1.47992
保德信大中華基金-美元                                               9.53000    9.37000   0.16000    1.70758
保德信大中華基金-新台幣                                            28.27000   27.83000   0.44000    1.58103
保德信中小型股基金                                                 45.33000   45.65000  -0.32000   -0.70099
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.05000    8.89000   0.16000    1.79978
保德信中國中小基金-美元                                             8.77000    8.60000   0.17000    1.97674
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.44000    8.28000   0.16000    1.93237
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.17500    9.09710   0.07790    0.85632
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.23520    9.15950   0.07570    0.82646
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.30140    9.22350   0.07790    0.84458
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.04170    9.95760   0.08410    0.84458
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.73000    8.52000   0.21000    2.46479
保德信中國品牌基金-美元                                             8.70000    8.50000   0.20000    2.35294
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.43000    9.21000   0.22000    2.38871
保德信台商全方位基金                                               35.32000   35.65000  -0.33000   -0.92567
保德信全球中小基金                                                 30.38000   30.15000   0.23000    0.76285
保德信全球消費商機基金                                             18.52000   18.45000   0.07000    0.37940
保德信全球基礎建設基金                                             12.52000   12.48000   0.04000    0.32051
保德信全球資源基金                                                  8.05000    8.02000   0.03000    0.37406
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.18000   10.11000   0.07000    0.69238
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.62000   33.41000   0.21000    0.62855
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.79570    9.77700   0.01870    0.19127
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.61100   10.59090   0.02010    0.18979
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26620    9.25770   0.00850    0.09182
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.02260   10.01340   0.00920    0.09188
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19830    8.19390   0.00440    0.05370
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.81160   10.80580   0.00580    0.05367
保德信亞太基金                                                     21.40000   21.25000   0.15000    0.70588
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.50040    8.50440  -0.00400   -0.04703
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.26280   11.26810  -0.00530   -0.04704
保德信店頭市場基金                                                 32.65000   32.94000  -0.29000   -0.88039
保德信拉丁美洲基金                                                  6.52000    6.57000  -0.05000   -0.76104
保德信金平衡基金                                                   30.22000   30.25000  -0.03000   -0.09917
保德信金滿意基金                                                   42.53000   42.56000  -0.03000   -0.07049
保德信科技島基金                                                   25.96000   26.00000  -0.04000   -0.15385
保德信高成長基金                                                   93.74000   93.57000   0.17000    0.18168
保德信第一基金                                                     26.16000   26.31000  -0.15000   -0.57013
保德信貨幣市場基金                                                 15.76760   15.76740   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.63430   10.61390   0.02040    0.19220
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.77290   10.76270   0.01020    0.09477
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.87970   10.85880   0.02090    0.19247
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.31970   10.31000   0.00970    0.09408
保德信新世紀基金                                                   10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.99480    7.99960  -0.00480   -0.06000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.80890   10.81550  -0.00660   -0.06102
保德信新興趨勢組合基金                                             11.04000   10.92000   0.12000    1.09890
保德信瑞騰基金                                                     15.54540   15.54520   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                                 10.46000   10.36000   0.10000    0.96525
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69430    9.67090   0.02340    0.24196
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.92130    9.89770   0.02360    0.23844
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63900    9.61830   0.02070    0.21521
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.74950    9.72830   0.02120    0.21792
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.82320    9.81900   0.00420    0.04277
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.80890    9.80420   0.00470    0.04794
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.67150    9.66130   0.01020    0.10558
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.67410    9.66390   0.01020    0.10555
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.96780    9.96110   0.00670    0.06726
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.94970    9.94900   0.00070    0.00704
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.00720   10.00970  -0.00250   -0.02498
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.84260    9.83640   0.00620    0.06303
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.84240    9.83620   0.00620    0.06303
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.54350    9.52450   0.01900    0.19949
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.39600    9.37170   0.02430    0.25929
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95640    1.95780  -0.00140   -0.07151
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66410    2.66590  -0.00180   -0.06752
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29510    0.29470   0.00040    0.13573
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43600    0.43550   0.00050    0.11481
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.44200    8.43640   0.00560    0.06638
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.70720   11.70110   0.00610    0.05213
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.50840    9.51270  -0.00430   -0.04520
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.63560   11.64130  -0.00570   -0.04896
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63050    8.61990   0.01060    0.12297
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.58430   10.57130   0.01300    0.12297
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.03430   10.01390   0.02040    0.20372
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96410    9.94570   0.01840    0.18500
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.01190    9.98610   0.02580    0.25836
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.57010   10.54290   0.02720    0.25799
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.92790    9.90420   0.02370    0.23929
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72520    9.70460   0.02060    0.21227
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.02830   10.00690   0.02140    0.21385
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.70750    9.68950   0.01800    0.18577
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.89680    9.87840   0.01840    0.18626
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.42370   10.45710  -0.03340   -0.31940
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.13710    6.14470  -0.00760   -0.12368
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.53510   10.54810  -0.01300   -0.12324
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64870   11.64860   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           19.63000   19.79000  -0.16000   -0.80849
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4478.01000 4512.58000 -34.57000   -0.76608
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.18280   10.12530   0.05750    0.56788
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.18000   11.10870   0.07130    0.64184
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.43390   10.36700   0.06690    0.64532
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.05830    9.00720   0.05110    0.56732
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.47200    9.41170   0.06030    0.64069
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.28570    9.22620   0.05950    0.64490
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.38190   10.32330   0.05860    0.56765
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.91790   10.84830   0.06960    0.64158
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.86270   10.79300   0.06970    0.64579
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.27000    6.29000  -0.02000   -0.31797
柏瑞巨人基金                                                       13.04000   13.10000  -0.06000   -0.45802
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65350   13.65340   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.11000   16.02000   0.09000    0.56180
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.43180   13.42580   0.00600    0.04469
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.80170   11.79060   0.01110    0.09414
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.40870   12.39650   0.01220    0.09841
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.86700    8.86310   0.00390    0.04400
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.76860    6.76560   0.00300    0.04434
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74550    8.73730   0.00820    0.09385
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49390    8.49410  -0.00020   -0.00235
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.72580   10.71520   0.01060    0.09892
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.30810    8.31240  -0.00430   -0.05173
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.97680   11.96550   0.01130    0.09444
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.63630   11.63110   0.00520    0.04471
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.83080   11.83110  -0.00030   -0.00254
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.29580   11.28470   0.01110    0.09836
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.96980    8.96580   0.00400    0.04461
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77170    9.76240   0.00930    0.09526
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70870    9.70890  -0.00020   -0.00206
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.53940    9.53010   0.00930    0.09759
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.39130    9.39620  -0.00490   -0.05215
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.29650   10.29170   0.00480    0.04664
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.15500   10.14500   0.01000    0.09857
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.03890   10.02890   0.01000    0.09971
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.11410   10.10620   0.00790    0.07817
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.05000   10.04520   0.00480    0.04778
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.84470    9.83510   0.00960    0.09761
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.79490    9.78510   0.00980    0.10015
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.87070    9.86310   0.00760    0.07705
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.27730   10.27250   0.00480    0.04673
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.15490   10.14500   0.00990    0.09759
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.03890   10.02890   0.01000    0.09971
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.11410   10.10630   0.00780    0.07718
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.05000   10.04520   0.00480    0.04778
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.84490    9.83530   0.00960    0.09761
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.79500    9.78520   0.00980    0.10015
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.87080    9.86310   0.00770    0.07807
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.68490   10.68930  -0.00440   -0.04116
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.86480   11.86440   0.00040    0.00337
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.27490   11.27410   0.00080    0.00710
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.06940    9.07320  -0.00380   -0.04188
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76070    9.76040   0.00030    0.00307
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.62620    9.62550   0.00070    0.00727
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.39710   10.40140  -0.00430   -0.04134
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.04740   11.04700   0.00040    0.00362
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.89280   10.89190   0.00090    0.00826
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.06960    9.07340  -0.00380   -0.04188
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76110    9.76080   0.00030    0.00307
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.62670    9.62590   0.00080    0.00831
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.08000   13.00000   0.08000    0.61538
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.97000   13.87000   0.10000    0.72098
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.17000    9.11000   0.06000    0.65862
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.63000    8.57000   0.06000    0.70012
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.38000   11.31000   0.07000    0.61892
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.50000   11.42000   0.08000    0.70053
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.73000   11.65000   0.08000    0.68670
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.94000   12.78000   0.16000    1.25196
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.09000   12.94000   0.15000    1.15920
柏瑞拉丁美洲基金                                                    8.89000    9.02000  -0.13000   -1.44124
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.45830   11.47030  -0.01200   -0.10462
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.50710    7.51500  -0.00790   -0.10512
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.34420   11.35870  -0.01450   -0.12766
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00330   11.01310  -0.00980   -0.08898
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.13410   10.14270  -0.00860   -0.08479
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.31480    8.32540  -0.01060   -0.12732
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.35130    9.35960  -0.00830   -0.08868
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.37650    9.38440  -0.00790   -0.08418
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58460   10.59400  -0.00940   -0.08873
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.96220    9.97490  -0.01270   -0.12732
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.11760   10.12610  -0.00850   -0.08394
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.68800    9.69660  -0.00860   -0.08869
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.98420    8.99560  -0.01140   -0.12673
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.89650    8.90740  -0.01090   -0.12237
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.40060    9.40850  -0.00790   -0.08397
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.61690   11.61350   0.00340    0.02928
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.08630   11.07700   0.00930    0.08396
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.53070   10.52170   0.00900    0.08554
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.92630    6.92420   0.00210    0.03033
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66400    8.65670   0.00730    0.08433
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.25640    9.24850   0.00790    0.08542
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.98620    9.98320   0.00300    0.03005
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.54740   10.53840   0.00900    0.08540
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.37670    9.36880   0.00790    0.08432
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.83250    8.82990   0.00260    0.02945
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.45360    9.44550   0.00810    0.08576
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.24400   11.24660  -0.00260   -0.02312
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.81070   11.80880   0.00190    0.01609
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.83880   10.83610   0.00270    0.02492
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.19400    9.19610  -0.00210   -0.02284
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.72370    9.72210   0.00160    0.01646
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.71860    9.71620   0.00240    0.02470
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.13230   11.13040   0.00190    0.01707
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.03220   10.03450  -0.00230   -0.02292
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.32770   10.32520   0.00250    0.02421
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.56250    9.56470  -0.00220   -0.02300
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.34850    9.35070  -0.00220   -0.02353
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.94490    9.94320   0.00170    0.01710
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47910    9.47680   0.00230    0.02427
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.10000   18.04000   0.06000    0.33259
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.93000   16.87000   0.06000    0.35566
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.87000   12.86720   0.00280    0.02176
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.76190   10.72310   0.03880    0.36184
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.67130   11.63250   0.03880    0.33355
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.29330   12.24290   0.05040    0.41167
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.20190   11.16050   0.04140    0.37095
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.78910    9.75380   0.03530    0.36191
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.31510   10.28080   0.03430    0.33363
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.23530   10.19330   0.04200    0.41204
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.21310   10.17530   0.03780    0.37149
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.92890    9.89320   0.03570    0.36085
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.11170   10.07810   0.03360    0.33340
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.78720   11.73890   0.04830    0.41145
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.15430   10.11670   0.03760    0.37166
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.61000   14.55000   0.06000    0.41237
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        25.20000   25.40000  -0.20000   -0.78740
國泰大中華基金                                                     19.93000   20.11000  -0.18000   -0.89508
國泰小龍基金                                                       15.42000   15.55000  -0.13000   -0.83601
國泰中小成長基金                                                   43.10000   43.38000  -0.28000   -0.64546
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.11090    4.00430   0.10660    2.66214
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.50000   18.02000   0.48000    2.66371
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.69650    0.67780   0.01870    2.75893
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.65770    0.64010   0.01760    2.74957
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18600    2.18850  -0.00250   -0.11423
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.65030    9.65950  -0.00920   -0.09524
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.19300    8.20090  -0.00790   -0.09633
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31570    0.31580  -0.00010   -0.03167
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.50220   11.50120   0.00100    0.00869
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68040    1.67880   0.00160    0.09531
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.95940    9.95840   0.00100    0.01004
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32910    0.32880   0.00030    0.09124
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.30950    4.21780   0.09170    2.17412
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.39000   18.97000   0.42000    2.21402
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.62570    0.61180   0.01390    2.27198
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.20600    3.14250   0.06350    2.02068
國泰中港台基金台幣級別                                             14.43000   14.15000   0.28000    1.97880
國泰中港台基金美元級別                                              0.47120    0.46150   0.00970    2.10184
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.40000   27.23000   0.17000    0.62431
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.67000   12.74000  -0.07000   -0.54945
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.54000   35.24000   0.30000    0.85131
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.36260   10.36540  -0.00280   -0.02701
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.36280   10.36560  -0.00280   -0.02701
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.36310   10.36590  -0.00280   -0.02701
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33690    0.33660   0.00030    0.08913
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33690    0.33670   0.00020    0.05940
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33690    0.33670   0.00020    0.05940
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41130   12.41120   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       27.33000   27.55000  -0.22000   -0.79855
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.48810    2.48360   0.00450    0.18119
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36470    0.36370   0.00100    0.27495
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49750    0.49800  -0.00050   -0.10040
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.36000   13.27000   0.09000    0.67822
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.46220    0.45870   0.00350    0.76303
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.78000    5.77000   0.01000    0.17331
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18540    0.18490   0.00050    0.27042
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41460    0.41360   0.00100    0.24178
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37480    0.37400   0.00080    0.21390
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43950    0.43840   0.00110    0.25091
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50880    0.50960  -0.00080   -0.15699
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.15000   21.22000  -0.07000   -0.32988
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.16000   22.07000   0.09000    0.40779
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.48420    2.47880   0.00540    0.21785
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.23090   11.20510   0.02580    0.23025
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.09970   10.07650   0.02320    0.23024
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36500    0.36390   0.00110    0.30228
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32830    0.32730   0.00100    0.30553
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.49480    0.49510  -0.00030   -0.06059
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39520    0.39440   0.00080    0.20284
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.77000   18.62000   0.15000    0.80559
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61080    0.60520   0.00560    0.92531
國泰科技生化基金                                                   34.41000   34.73000  -0.32000   -0.92139
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.53000   27.50000   0.03000    0.10909
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.22000   13.25000  -0.03000   -0.22642
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.82740   40.01100  -0.18360   -0.45887
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.32980   19.27110   0.05870    0.30460
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.77530   19.90400  -0.12870   -0.64660
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.42790   40.59570  -0.16780   -0.41334
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.26750   41.30330  -0.03580   -0.08668
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.28050   43.31300  -0.03250   -0.07504
國泰紐幣2021保本基金                                               12.16480   12.16640  -0.00160   -0.01315
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.45850   12.45970  -0.00120   -0.00963
國泰紐幣保本基金                                                   12.42030   12.42110  -0.00080   -0.00644
國泰高科技基金                                                     12.76000   12.90000  -0.14000   -1.08527
國泰國泰基金台幣I級別                                              23.05000   23.24000  -0.19000   -0.81756
國泰國泰基金台幣級別                                               23.05000   23.24000  -0.19000   -0.81756
國泰富時中國A50基金                                                17.93000   17.97000  -0.04000   -0.22259
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33660    0.33620   0.00040    0.11898
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46600    0.46720  -0.00120   -0.25685
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.45000   11.42000   0.03000    0.26270
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37090    0.36960   0.00130    0.35173
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.51360    0.51380  -0.00020   -0.03893
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34940    0.34760   0.00180    0.51784
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48380    0.48300   0.00080    0.16563
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.55760   10.55650   0.00110    0.01042
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.57940    7.57860   0.00080    0.01056
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35680    0.35660   0.00020    0.05609
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25420    0.25400   0.00020    0.07874
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.22490    2.21950   0.00540    0.24330
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.97430    9.95050   0.02380    0.23918
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32360    0.32250   0.00110    0.34109
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.91440   39.94260  -0.02820   -0.07060
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.77000   18.95000  -0.18000   -0.94987
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.69000   11.52000   0.17000    1.47569
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38060    0.37480   0.00580    1.54749
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.23150    2.23330  -0.00180   -0.08060
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47050    1.47170  -0.00120   -0.08154
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33710    0.33710   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36310    0.36300   0.00010    0.02755
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22430    0.22430   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.34370   10.34560  -0.00190   -0.01837
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.68840    6.68960  -0.00120   -0.01794
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.07000   36.09000  -0.02000   -0.05542
國泰價值卓越基金                                                   15.21000   15.40000  -0.19000   -1.23377
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.14000   11.09000   0.05000    0.45086
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.38120    0.37880   0.00240    0.63358
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.70530   38.69480   0.01050    0.02714
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.04000   20.86000   0.18000    0.86290
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.10000   18.98000   0.12000    0.63224
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.39000   19.32000   0.07000    0.36232
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.09090   12.08530   0.00560    0.04634
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39660    0.39620   0.00040    0.10096
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.63690    9.63910  -0.00220   -0.02282
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.31860    8.31400   0.00460    0.05533
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.71150   10.71400  -0.00250   -0.02333
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.35280    9.34760   0.00520    0.05563
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.18370   11.18300   0.00070    0.00626
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83630    9.83330   0.00300    0.03051
第一金大中華基金                                                   27.71000   27.93000  -0.22000   -0.78768
第一金小型精選基金                                                 38.39000   38.94000  -0.55000   -1.41243
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.70000   12.40000   0.30000    2.41935
第一金中國世紀基金-美元                                             7.98400    7.78330   0.20070    2.57860
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.98480    7.78400   0.20080    2.57965
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.35000    9.13000   0.22000    2.40964
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.35000    9.13000   0.22000    2.40964
第一金中概平衡基金                                                 26.42000   26.51000  -0.09000   -0.33949
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25080   15.25060   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.84800  177.84500   0.00300    0.00169
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.01820    9.97160   0.04660    0.46733
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.01820    9.97160   0.04660    0.46733
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.40070   14.35400   0.04670    0.32534
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.40130   14.35480   0.04650    0.32393
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.78000   13.75000   0.03000    0.21818
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.78000   13.75000   0.03000    0.21818
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.86080    9.85150   0.00930    0.09440
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.86430    9.85480   0.00950    0.09640
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.51210    9.50840   0.00370    0.03891
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.53690    9.53310   0.00380    0.03986
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.33800   10.32820   0.00980    0.09489
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.98260    9.97870   0.00390    0.03908
第一金全球大趨勢基金                                               23.41000   23.32000   0.09000    0.38593
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.28000    8.30230  -0.02230   -0.26860
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.88820    5.90400  -0.01580   -0.26762
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.59660    9.60800  -0.01140   -0.11865
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.59770    9.60910  -0.01140   -0.11864
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.96230    9.97410  -0.01180   -0.11831
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.96350    9.97540  -0.01190   -0.11929
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.65000    8.64730   0.00270    0.03122
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.22300   10.21980   0.00320    0.03131
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.68110    9.68050   0.00060    0.00620
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.68030    9.67970   0.00060    0.00620
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.97510    7.97120   0.00390    0.04893
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.85020    8.84990   0.00030    0.00339
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.85070    8.85030   0.00040    0.00452
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.17480   11.17410   0.00070    0.00626
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.17570   11.17500   0.00070    0.00626
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.00680   10.00200   0.00480    0.04799
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.80420   14.80370   0.00050    0.00338
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.07830   13.91680   0.16150    1.16047
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.09580   13.93400   0.16180    1.16119
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.24000   13.10000   0.14000    1.06870
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.26000   13.12000   0.14000    1.06707
第一金亞洲科技基金                                                 19.00000   18.88000   0.12000    0.63559
第一金亞洲新興市場基金                                             13.34000   13.28000   0.06000    0.45181
第一金店頭市場基金                                                  9.67000    9.79000  -0.12000   -1.22574
第一金創新趨勢基金                                                 24.57000   24.83000  -0.26000   -1.04712
第一金電子基金                                                     34.82000   35.10000  -0.28000   -0.79772
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.35000   20.41000  -0.06000   -0.29397
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.18000   19.18000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.72000    8.64000   0.08000    0.92593
統一大中華中小基金(美元)                                            8.01000    7.93000   0.08000    1.00883
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.79000   11.69000   0.10000    0.85543
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
統一大滿貫基金-A類型                                               35.17000   35.54000  -0.37000   -1.04108
統一大滿貫基金-I類型                                               35.17000   35.54000  -0.37000   -1.04108
統一大龍印基金                                                     15.00000   14.82000   0.18000    1.21457
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.33000    9.11000   0.22000    2.41493
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.58000    8.37000   0.21000    2.50896
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.70000    9.48000   0.22000    2.32068
統一中小基金                                                       26.10000   26.43000  -0.33000   -1.24858
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.83970    9.85210  -0.01240   -0.12586
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.23690    9.23740  -0.00050   -0.00541
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94840    8.95370  -0.00530   -0.05919
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.69080   11.70540  -0.01460   -0.12473
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.90190   10.90240  -0.00050   -0.00459
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.55640   10.56260  -0.00620   -0.05870
統一台灣動力基金                                                   17.67000   17.85000  -0.18000   -1.00840
統一全天候基金-A類型                                              112.45000  113.62000  -1.17000   -1.02975
統一全天候基金-I類型                                              112.46000  113.63000  -1.17000   -1.02966
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.88280    8.87000   0.01280    0.14431
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.63920    8.61630   0.02290    0.26578
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.60610    8.58740   0.01870    0.21776
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.18830    9.17500   0.01330    0.14496
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.93610    8.91240   0.02370    0.26592
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.90190    8.88250   0.01940    0.21841
統一全球債券組合基金                                               11.94220   11.93950   0.00270    0.02261
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.83000   15.66000   0.17000    1.08557
統一全球新科技基金(美元)                                           14.97000   14.79000   0.18000    1.21704
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.29000   14.14000   0.15000    1.06082
統一亞太基金                                                       25.62000   25.32000   0.30000    1.18483
統一亞洲大金磚基金                                                 12.64000   12.50000   0.14000    1.12000
統一奔騰基金                                                       61.05000   61.81000  -0.76000   -1.22957
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65910   16.65890   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.53000   10.38000   0.15000    1.44509
統一強漢基金(美元)                                                  9.52000    9.38000   0.14000    1.49254
統一強漢基金(新台幣)                                               24.95000   24.60000   0.35000    1.42276
統一統信基金                                                       31.92000   32.27000  -0.35000   -1.08460
統一黑馬基金                                                       61.26000   61.97000  -0.71000   -1.14572
統一新亞洲科技能源基金                                             18.61000   18.32000   0.29000    1.58297
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.99310    7.99480  -0.00170   -0.02126
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.15390   10.15600  -0.00210   -0.02068
統一經建基金                                                       47.53000   47.98000  -0.45000   -0.93789
統一龍馬基金                                                       70.52000   71.62000  -1.10000   -1.53588
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.89000   22.11000  -0.22000   -0.99502
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.89000   48.47000  -0.58000   -1.19662
野村中國機會基金                                                   13.02000   12.79000   0.23000    1.79828
野村巴西基金                                                        4.98000    5.14000  -0.16000   -3.11284
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.98000   12.01000  -0.03000   -0.24979
野村台灣高股息基金                                                 23.70000   23.67000   0.03000    0.12674
野村台灣運籌基金                                                   36.41000   36.59000  -0.18000   -0.49194
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.47920    9.48440  -0.00520   -0.05483
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.41570    9.41620  -0.00050   -0.00531
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.46360    9.46630  -0.00270   -0.02852
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.68460    9.68990  -0.00530   -0.05470
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.57220    9.57270  -0.00050   -0.00522
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53300    9.53570  -0.00270   -0.02831
野村平衡基金                                                       19.25000   19.37000  -0.12000   -0.61951
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.31000    9.36000  -0.05000   -0.53419
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.46000   13.54000  -0.08000   -0.59084
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.13000   11.21000  -0.08000   -0.71365
野村全球生技醫療基金                                               17.94000   17.80000   0.14000    0.78652
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99790    0.00000   9.99790    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99790    0.00000   9.99790    0.00000
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村全球品牌基金                                                   27.97000   27.80000   0.17000    0.61151
野村全球氣候變遷基金                                                8.40000    8.41000  -0.01000   -0.11891
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.25000   13.19000   0.06000    0.45489
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.81000   19.73000   0.08000    0.40547
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.45000   12.39000   0.06000    0.48426
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.03640   10.02590   0.01050    0.10473
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.47820   10.46220   0.01600    0.15293
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.38620   10.37440   0.01180    0.11374
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.62680    9.62230   0.00450    0.04677
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.38330    9.37710   0.00620    0.06612
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.96930    8.96800   0.00130    0.01450
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.32610   11.32070   0.00540    0.04770
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.81810   10.81100   0.00710    0.06567
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.40300   10.40150   0.00150    0.01442
野村成長基金                                                       29.36000   29.40000  -0.04000   -0.13605
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.86910    8.82850   0.04060    0.45987
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.87890    8.83540   0.04350    0.49234
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.03700    9.00020   0.03680    0.40888
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.34830    9.30550   0.04280    0.45994
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.26420    9.21870   0.04550    0.49356
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.43080    9.39240   0.03840    0.40884
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.64000    8.55000   0.09000    1.05263
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.37000   12.25000   0.12000    0.97959
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.44000    9.42550   0.01450    0.15384
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.50020    9.48090   0.01930    0.20357
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.60700    9.59520   0.01180    0.12298
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.98590    9.96880   0.01710    0.17154
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.95870    9.93850   0.02020    0.20325
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.07660   10.06430   0.01230    0.12221
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.57520    8.57800  -0.00280   -0.03264
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.15250    9.15350  -0.00100   -0.01092
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.02010    9.01930   0.00080    0.00887
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.06360   13.06780  -0.00420   -0.03214
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.09060   12.09180  -0.00120   -0.00992
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.84970    9.84870   0.00100    0.01015
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.20590   10.19710   0.00880    0.08630
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.86990    9.85930   0.01060    0.10751
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.42190    9.41640   0.00550    0.05841
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.24750   11.24090   0.00660    0.05871
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.15770   10.14260   0.01510    0.14888
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.19820   11.17500   0.02320    0.20761
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.70110   10.67780   0.02330    0.21821
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.48610   10.46990   0.01620    0.15473
野村泰國基金                                                       42.08000   41.81000   0.27000    0.64578
野村高科技基金                                                     11.31000   11.42000  -0.11000   -0.96322
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.21180   10.19000   0.02180    0.21394
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.34420   10.31840   0.02580    0.25004
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.70470   10.69550   0.00920    0.08602
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.70460    9.67650   0.02810    0.29039
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.62610    9.60620   0.01990    0.20716
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.49940    9.47850   0.02090    0.22050
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.90120   11.87170   0.02950    0.24849
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.32740   13.32470   0.00270    0.02026
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.84290   10.81150   0.03140    0.29043
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.76190   10.73970   0.02220    0.20671
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.87550   10.85090   0.02460    0.22671
野村貨幣市場基金                                                   16.26650   16.26630   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.90000   15.85000   0.05000    0.31546
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.03050   10.03150  -0.00100   -0.00997
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.95850    9.93730   0.02120    0.21334
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96190    9.95240   0.00950    0.09545
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.83620    9.83680  -0.00060   -0.00610
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.81290    9.80710   0.00580    0.05914
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.81300    9.80940   0.00360    0.03670
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83620    9.83680  -0.00060   -0.00610
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81290    9.80710   0.00580    0.05914
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.81300    9.80940   0.00360    0.03670
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.80120    9.77470   0.02650    0.27111
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.76910    9.73560   0.03350    0.34410
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.76030    9.73220   0.02810    0.28873
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.80120    9.77470   0.02650    0.27111
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.76910    9.73560   0.03350    0.34410
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.76030    9.73220   0.02810    0.28873
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.07170   10.07310  -0.00140   -0.01390
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92830    7.92830   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.75230   11.75220   0.00010    0.00085
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.19000    7.16000   0.03000    0.41899
野村精選貨幣市場基金                                               12.07880   12.07870   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.37000   12.31000   0.06000    0.48741
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.51000   11.44000   0.07000    0.61189
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.16000   11.04000   0.12000    1.08696
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.89000    7.80000   0.09000    1.15385
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.17000   11.05000   0.12000    1.08597
野村積極成長基金                                                   12.38000   12.40000  -0.02000   -0.16129
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.18000    9.29000  -0.11000   -1.18407
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.49000   33.89000  -0.40000   -1.18029
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.32140   10.32140   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.61410    8.61080   0.00330    0.03832
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.95150    7.94480   0.00670    0.08433
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.88110    7.87790   0.00320    0.04062
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.69200   11.68710   0.00490    0.04193
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.54200   10.53310   0.00890    0.08450
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.48100   10.47670   0.00430    0.04104
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
野村環球基金-人民幣計價                                            16.13000   16.10000   0.03000    0.18634
野村環球基金-美元計價                                              12.60000   12.57000   0.03000    0.23866
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.58000   17.55000   0.03000    0.17094
野村鴻利基金                                                       22.17000   22.40000  -0.23000   -1.02679
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85890   16.85870   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       19.76000   19.85000  -0.09000   -0.45340
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.36000    9.29000   0.07000    0.75350
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.13000   14.12000   0.01000    0.07082
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.71000   14.66000   0.05000    0.34106
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.13060   10.12490   0.00570    0.05630
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.29230   13.28490   0.00740    0.05570
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.47010    9.46670   0.00340    0.03592
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.45550    9.45020   0.00530    0.05608
凱基台商天下基金                                                   13.19000   12.95000   0.24000    1.85328
凱基台灣精五門基金                                                 20.52000   20.60000  -0.08000   -0.38835
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.80090   10.75920   0.04170    0.38758
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.60000   13.37000   0.23000    1.72027
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.33560   12.11160   0.22400    1.84947
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.12000   11.91000   0.21000    1.76322
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54310   11.54290   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       27.08000   27.14000  -0.06000   -0.22108
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.54000   22.57000  -0.03000   -0.13292
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.89960   21.90430  -0.00470   -0.02146
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.30000   17.13000   0.17000    0.99241
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.56730   16.39070   0.17660    1.07744
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.61000    7.54000   0.07000    0.92838
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.22000   12.18000   0.04000    0.32841
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.95320   11.89110   0.06210    0.52224
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.72980   11.68690   0.04290    0.36708
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.99000   11.96000   0.03000    0.25084
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.23000   13.21000   0.02000    0.15140
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.99310   12.96640   0.02670    0.20592
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.64000   13.66000  -0.02000   -0.14641
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.41000   35.34000   0.07000    0.19808
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.05000   31.00000   0.05000    0.16129
富邦上証180基金                                                    27.26000   27.34000  -0.08000   -0.29261
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19370    0.18950   0.00420    2.21636
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.96000    5.83000   0.13000    2.22985
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.93000    7.89000   0.04000    0.50697
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   34.78000   35.05000  -0.27000   -0.77033
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.23340   11.13280   0.10060    0.90364
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.38880   10.29310   0.09570    0.92975
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.00730    9.91830   0.08900    0.89733
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.81540    9.72750   0.08790    0.90362
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.00450    8.92160   0.08290    0.92921
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.68110    8.60390   0.07720    0.89727
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.31850   20.32920  -0.01070   -0.05263
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.34030   11.33930   0.00100    0.00882
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.40920   10.40810   0.00110    0.01057
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.86720   12.87490  -0.00770   -0.05981
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89500    1.89570  -0.00070   -0.03693
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.37880    9.38440  -0.00560   -0.05967
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42920    1.42980  -0.00060   -0.04196
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.75800   11.75660   0.00140    0.01191
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71620    1.71530   0.00090    0.05247
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.15170   10.15050   0.00120    0.01182
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.50060    1.49980   0.00080    0.05334
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.94000   15.05000  -0.11000   -0.73090
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.26000   21.93000   0.33000    1.50479
富邦日本東証基金                                                   21.83000   21.65000   0.18000    0.83141
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.80000   44.58000   0.22000    0.49349
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    49.00000   49.00000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.31000   52.21000   0.10000    0.19153
富邦台灣心基金                                                     22.39000   22.58000  -0.19000   -0.84145
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.87000   48.77000   0.10000    0.20504
富邦台灣科技指數基金                                               53.88000   53.78000   0.10000    0.18594
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.62170   41.80920  -0.18750   -0.44847
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.28990   41.33750  -0.04760   -0.11515
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29770    0.29910  -0.00140   -0.46807
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51190    2.51440  -0.00250   -0.09943
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33980    0.33970   0.00010    0.02944
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.55590   10.55370   0.00220    0.02085
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17920    2.18140  -0.00220   -0.10085
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32540    0.32540   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.09820    9.09630   0.00190    0.02089
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.58000   24.59000  -0.01000   -0.04067
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.70000   13.71000  -0.01000   -0.07294
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.86000   33.89000  -0.03000   -0.08852
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.63980   15.63970   0.00010    0.00064
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.89860   39.92970  -0.03110   -0.07789
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.16030   40.31880  -0.15850   -0.39312
富邦長紅基金                                                       63.90000   64.47000  -0.57000   -0.88413
富邦科技基金                                                       24.36000   24.68000  -0.32000   -1.29660
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.46310   40.53410  -0.07100   -0.17516
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.37720   40.57000  -0.19280   -0.47523
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.45470   39.57720  -0.12250   -0.30952
富邦恒生國企ETF基金                                                20.38000   20.15000   0.23000    1.14144
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.06000   14.22000  -0.16000   -1.12518
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.02000   27.36000   0.66000    2.41228
富邦高成長基金                                                     24.52000   24.75000  -0.23000   -0.92929
富邦基金                                                           13.55000   13.69000  -0.14000   -1.02264
富邦基金I類型                                                      13.55000   13.69000  -0.14000   -1.02264
富邦深証100基金                                                     8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.52000   20.36000   0.16000    0.78585
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41280    0.41260   0.00020    0.04847
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.33350   12.32230   0.01120    0.09089
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.53640    9.52770   0.00870    0.09131
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30610    0.30600   0.00010    0.03268
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.87290    8.86480   0.00810    0.09137
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.40310    9.39110   0.01200    0.12778
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.89430    9.89140   0.00290    0.02932
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.28850    9.27660   0.01190    0.12828
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.76370    9.76080   0.00290    0.02971
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.85000   20.79000   0.06000    0.28860
富邦精準基金                                                       46.22000   46.56000  -0.34000   -0.73024
富邦精銳中小基金                                                   11.62000   11.70000  -0.08000   -0.68376
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.15000   19.15000   0.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.05000   21.97000   0.08000    0.36413
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.52000    7.52000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.59000   15.60000  -0.01000   -0.06410
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.97000   19.99000  -0.02000   -0.10005
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.25070   10.20370   0.04700    0.46062
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.18680   10.12540   0.06140    0.60640
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.29790   10.24810   0.04980    0.48594
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.97180    9.92600   0.04580    0.46141
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.86500    9.80550   0.05950    0.60680
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.95460    9.90660   0.04800    0.48453
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富達台灣成長基金                                                   30.67000   30.66000   0.01000    0.03262
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.69900    8.70240  -0.00340   -0.03907
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.24060    9.24360  -0.00300   -0.03245
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.95980    8.96390  -0.00410   -0.04574
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.68360    9.68750  -0.00390   -0.04026
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.70250    9.70560  -0.00310   -0.03194
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.40970    9.41410  -0.00440   -0.04674
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.48250    9.48670  -0.00420   -0.04427
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.49470    8.50700  -0.01230   -0.14459
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.53480    9.54790  -0.01310   -0.13720
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.00900    9.02250  -0.01350   -0.14963
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.55180   10.56730  -0.01550   -0.14668
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.33180   10.34600  -0.01420   -0.13725
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.83590    9.85080  -0.01490   -0.15126
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.13500    9.14730  -0.01230   -0.13447
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.66580    9.68040  -0.01460   -0.15082
富達卓越領航全球組合基金                                           15.35000   15.27000   0.08000    0.52390
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.66930    8.68020  -0.01090   -0.12557
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.38550    9.39650  -0.01100   -0.11706
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.06440    9.07630  -0.01190   -0.13111
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.86770    9.87990  -0.01220   -0.12348
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.84210    9.85370  -0.01160   -0.11772
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.54160    9.55400  -0.01240   -0.12979
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.15570    9.16760  -0.01190   -0.12980
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.61210    9.62460  -0.01250   -0.12988
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.23000    9.11000   0.12000    1.31723
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.97000    9.83000   0.14000    1.42421
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.73000    8.62000   0.11000    1.27610
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.95000    7.73000   0.22000    2.84605
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.17000    8.91000   0.26000    2.91807
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.93000    8.69000   0.24000    2.76180
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.65060    9.66040  -0.00980   -0.10145
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.16750    9.16990  -0.00240   -0.02617
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.77620    8.78290  -0.00670   -0.07628
富蘭克林華美中華基金                                               12.30000   11.98000   0.32000    2.67112
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.90000   21.05000  -0.15000   -0.71259
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.43000   20.50000  -0.07000   -0.34146
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.91180    7.89240   0.01940    0.24581
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.04140    9.01530   0.02610    0.28951
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.72080    9.69280   0.02800    0.28887
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.26600    9.24330   0.02270    0.24558
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.13790   11.12220   0.01570    0.14116
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.79830    8.78590   0.01240    0.14114
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.22690    9.21390   0.01300    0.14109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.32030   13.29610   0.02420    0.18201
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.32940   10.31060   0.01880    0.18234
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.17940   10.16280   0.01660    0.16334
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.71950    7.70690   0.01260    0.16349
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.19610    9.18110   0.01500    0.16338
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.76240   10.75070   0.01170    0.10883
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.62170    7.61340   0.00830    0.10902
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.09860    9.08870   0.00990    0.10893
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.47210   10.45600   0.01610    0.15398
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.76290    7.75100   0.01190    0.15353
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.18450    8.18140   0.00310    0.03789
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.19350    9.18520   0.00830    0.09036
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.96580    9.95680   0.00900    0.09039
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.59360   12.58890   0.00470    0.03733
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.69000    8.59000   0.10000    1.16414
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.89000    8.80000   0.09000    1.02273
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.29000    9.35000  -0.06000   -0.64171
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.92000   11.99000  -0.07000   -0.58382
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.18750   13.14250   0.04500    0.34240
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.79000    9.73000   0.06000    0.61665
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.59000    9.51000   0.08000    0.84122
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.78000    9.71000   0.07000    0.72091
富蘭克林華美第一富基金                                             40.18000   40.53000  -0.35000   -0.86356
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30320   10.30310   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.32000   14.27000   0.05000    0.35039
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.41000   13.35000   0.06000    0.44944
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.50000   15.44000   0.06000    0.38860
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.74820    7.68830   0.05990    0.77911
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.73460   10.66930   0.06530    0.61204
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.54720    9.55440  -0.00720   -0.07536
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.94630   10.95470  -0.00840   -0.07668
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.84930    6.85540  -0.00610   -0.08898
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.02280    9.02640  -0.00360   -0.03988
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.10010   10.10420  -0.00410   -0.04058
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.48710   10.49640  -0.00930   -0.08860
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.45000   20.47000  -0.02000   -0.09770
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.62540   11.62460   0.00080    0.00688
復華人生目標基金                                                   38.43020   38.69030  -0.26010   -0.67226
復華大中華中小策略基金                                              8.88000    8.60000   0.28000    3.25581
復華中小精選基金                                                   74.25000   74.75000  -0.50000   -0.66890
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.97000    8.70000   0.27000    3.10345
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.02000    7.77000   0.25000    3.21750
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.48000   11.42000   0.06000    0.52539
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
復華台灣智能基金                                                   12.07000   12.10000  -0.03000   -0.24793
復華全方位基金                                                     31.01000   31.21000  -0.20000   -0.64082
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.48000   13.39000   0.09000    0.67214
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.08000   20.95000   0.13000    0.62053
復華全球平衡基金-美元                                               9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.33000   20.25000   0.08000    0.39506
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.52000   16.34000   0.18000    1.10159
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      15.81000   15.66000   0.15000    0.95785
復華全球原物料基金                                                  9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.46000   13.36000   0.10000    0.74850
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.49180   11.49300  -0.00120   -0.01044
復華全球債券基金                                                   13.50340   13.52360  -0.02020   -0.14937
復華全球債券組合基金                                               14.63000   14.64000  -0.01000   -0.06831
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.84000   14.91000  -0.07000   -0.46948
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
復華有利貨幣市場基金                                               13.43590   13.43580   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   12.03000   11.97000   0.06000    0.50125
復華亞太成長基金                                                   14.69000   14.51000   0.18000    1.24052
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.68000    9.55000   0.13000    1.36126
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.21000   10.08000   0.13000    1.28968
復華東協世紀基金                                                   12.38000   12.31000   0.07000    0.56864
復華南非幣長期收益基金A                                            12.95000   12.92000   0.03000    0.23220
復華南非幣長期收益基金B                                             8.03000    8.01000   0.02000    0.24969
復華南非幣短期收益基金A                                            13.50000   13.49000   0.01000    0.07413
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華美國新星基金-美元                                              12.65000   12.55000   0.10000    0.79681
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.73000   12.64000   0.09000    0.71203
復華恒生基金                                                       20.88000   20.73000   0.15000    0.72359
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.76000    8.84000  -0.08000   -0.90498
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.20000   30.70000   0.50000    1.62866
復華神盾基金                                                       25.77630   25.87960  -0.10330   -0.39916
復華高成長基金                                                     67.60000   68.03000  -0.43000   -0.63207
復華高益策略組合基金                                               13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39680   14.39660   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           19.83000   19.80000   0.03000    0.15152
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.69000   52.54000   0.15000    0.28550
復華復華基金                                                       21.16000   21.30000  -0.14000   -0.65728
復華華人世紀基金                                                   16.82000   16.58000   0.24000    1.44753
復華傳家二號基金                                                   30.55380   30.70960  -0.15580   -0.50733
復華傳家基金                                                       24.36340   24.56090  -0.19750   -0.80412
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.89000   14.91000  -0.02000   -0.13414
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.59000   11.52000   0.07000    0.60764
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.18000   14.11000   0.07000    0.49610
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.46000   19.47000  -0.01000   -0.05136
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.53000    5.53000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.16000   12.15000   0.01000    0.08230
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.32000   12.29000   0.03000    0.24410
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
復華滬深300 A股基金                                                20.28000   20.38000  -0.10000   -0.49068
復華數位經濟基金                                                   57.66000   58.12000  -0.46000   -0.79147
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.97000   10.75000   0.22000    2.04651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.72190    9.72100   0.00090    0.00926
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.56050    9.56110  -0.00060   -0.00628
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.87570    9.87470   0.00100    0.01013
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.68230    9.68250  -0.00020   -0.00207
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.57430    9.56410   0.01020    0.10665
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.04090   10.03990   0.00100    0.00996
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.54930    9.54000   0.00930    0.09748
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.01540   10.01550  -0.00010   -0.00100
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.54850    9.53920   0.00930    0.09749
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.01800   10.01800   0.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.86400    9.84450   0.01950    0.19808
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.63820   10.77380  -0.13560   -1.25861
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.86520    9.83610   0.02910    0.29585
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.86410    9.84450   0.01960    0.19910
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.63610   10.77180  -0.13570   -1.25977
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.86530    9.83610   0.02920    0.29687
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.87380    9.85410   0.01970    0.19992
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.27340    9.27850  -0.00510   -0.05497
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.41520    8.40270   0.01250    0.14876
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.35810    8.35380   0.00430    0.05147
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.53370   11.53990  -0.00620   -0.05373
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.49030   10.47470   0.01560    0.14893
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.53810   10.53270   0.00540    0.05127
景順主流基金                                                       17.81000   17.89000  -0.08000   -0.44718
景順台灣科技基金                                                   31.07000   31.18000  -0.11000   -0.35279
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
景順全球科技基金                                                   22.48000   22.47000   0.01000    0.04450
景順全球康健基金                                                   19.31000   19.25000   0.06000    0.31169
景順貨幣市場基金                                                   15.93680   15.93670   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       32.67000   32.78000  -0.11000   -0.33557
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.80000   14.76000   0.04000    0.27100
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.78000   13.76000   0.02000    0.14535
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.24000   11.20000   0.04000    0.35714
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.67880    8.67240   0.00640    0.07380
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.97730    7.98210  -0.00480   -0.06013
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.11330   11.10470   0.00860    0.07744
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.19380   10.19990  -0.00610   -0.05980
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.59000    7.49000   0.10000    1.33511
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.30000    7.20000   0.10000    1.38889
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.66000   10.53000   0.13000    1.23457
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.31030    9.30760   0.00270    0.02901
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.46530    9.47190  -0.00660   -0.06968
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.59330    9.59060   0.00270    0.02815
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.75560    9.76240  -0.00680   -0.06966
華南永昌永昌基金                                                   18.78000   18.87000  -0.09000   -0.47695
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.28300   14.28090   0.00210    0.01470
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
華南永昌全球精品基金                                               16.32000   16.25000   0.07000    0.43077
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.46000   11.37000   0.09000    0.79156
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.72000   13.61000   0.11000    0.80823
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.55000   13.46000   0.09000    0.66865
華南永昌物聯網精選基金                                             11.44000   11.50000  -0.06000   -0.52174
華南永昌策略報酬基金                                                9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20380   16.20360   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.79850   23.79620   0.00230    0.00967
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93690   11.93680   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17370   10.17380  -0.00010   -0.00098
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.11310   10.11410  -0.00100   -0.00989
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.83080    9.83090  -0.00010   -0.00102
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.73950    9.74040  -0.00090   -0.00924
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99520    9.99600  -0.00080   -0.00800
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.87620    9.87780  -0.00160   -0.01620
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75200    9.75280  -0.00080   -0.00820
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.62910    9.63070  -0.00160   -0.01661
華頓中小型基金                                                     26.90000   27.10000  -0.20000   -0.73801
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.44340   11.34990   0.09350    0.82380
華頓台灣基金                                                       27.93000   28.20000  -0.27000   -0.95745
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51920   11.51910   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               17.20000   17.13000   0.07000    0.40864
華頓全球高收益債券基金A                                            13.38800   13.38510   0.00290    0.02167
華頓全球高收益債券基金B                                             8.29900    8.29720   0.00180    0.02169
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.71000    5.69000   0.02000    0.35149
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.57070    2.51800   0.05270    2.09293
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.56720   11.31810   0.24910    2.20090
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37640    0.36800   0.00840    2.28261
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.32930   11.24210   0.08720    0.77566
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.30640   10.22910   0.07730    0.75569
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.13480   10.04610   0.08870    0.88293
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.14860    9.06870   0.07990    0.88105
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.37980   10.27910   0.10070    0.97966
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.40780    9.31490   0.09290    0.99733
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.06000   10.99000   0.07000    0.63694
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.32000   10.23000   0.09000    0.87977
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49050    2.49390  -0.00340   -0.13633
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04410    2.04820  -0.00410   -0.20018
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.76320   11.75670   0.00650    0.05529
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.54940    9.54410   0.00530    0.05553
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36400    0.36380   0.00020    0.05498
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30160    0.30130   0.00030    0.09957
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.32000    3.26000   0.06000    1.84049
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.92000   14.64000   0.28000    1.91257
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.48000   0.01000    2.08333
匯豐台灣精典基金                                                   24.49000   24.50000  -0.01000   -0.04082
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.58000   12.53000   0.05000    0.39904
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.32000    8.24000   0.08000    0.97087
匯豐安富基金                                                       25.72000   25.72000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                       42.73000   42.56000   0.17000    0.39944
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57200    2.57550  -0.00350   -0.13590
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34300    2.34660  -0.00360   -0.15341
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.52910   11.52580   0.00330    0.02863
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.90330    7.89980   0.00350    0.04430
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37730    0.37710   0.00020    0.05304
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33610    0.33580   0.00030    0.08934
匯豐金磚動力基金                                                   13.83000   13.80000   0.03000    0.21739
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98030   14.98020   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.62000    4.60000   0.02000    0.43478
匯豐新鑽動力基金                                                   10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.34290    5.33110   0.01180    0.22134
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.94100    8.92930   0.01170    0.13103
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.66000   52.69000  -0.03000   -0.05694
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.66000   52.69000  -0.03000   -0.05694
匯豐龍騰電子基金                                                   36.23000   36.46000  -0.23000   -0.63083
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.19680   12.18460   0.01220    0.10013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.13000   19.16000  -0.03000   -0.15658
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.95000    9.66000   0.29000    3.00207
新光中國成長基金(美元)                                             10.02000    9.72000   0.30000    3.08642
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.96000    9.67000   0.29000    2.99897
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.39420   10.41590  -0.02170   -0.20834
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.62510    9.61360   0.01150    0.11962
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.88530    9.88960  -0.00430   -0.04348
新光台灣富貴基金                                                   23.37000   23.36000   0.01000    0.04281
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.15000   12.05000   0.10000    0.82988
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.80000   11.71000   0.09000    0.76857
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.06420   10.07370  -0.00950   -0.09430
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.79660    9.82180  -0.02520   -0.25657
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.69650    9.70570  -0.00920   -0.09479
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.42770    9.45190  -0.02420   -0.25603
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.61000   10.67000  -0.06000   -0.56232
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44330   15.44320   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.09000    9.03000   0.06000    0.66445
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
新光亞洲精選基金-美金                                              22.24000   22.04000   0.20000    0.90744
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.45000   22.28000   0.17000    0.76302
新光兩岸優勢基金                                                   11.49000   11.20000   0.29000    2.58929
新光店頭基金                                                       25.79000   25.94000  -0.15000   -0.57826
新光南非幣保本基金                                                 11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
新光特選內需收益ETF基金                                            20.63000   20.58000   0.05000    0.24295
新光創新科技基金                                                   15.20000   15.27000  -0.07000   -0.45842
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.83230    9.84650  -0.01420   -0.14421
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.06700   10.07260  -0.00560   -0.05560
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.71650    9.72080  -0.00430   -0.04424
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.30810    9.32160  -0.01350   -0.14482
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.53720    9.54240  -0.00520   -0.05449
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.20220    9.20630  -0.00410   -0.04453
新光澳幣八年期保本基金                                             10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
新光澳幣保本基金                                                   11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.10880   10.10770   0.00110    0.01088
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.78550    9.78440   0.00110    0.01124
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.74710    9.74540   0.00170    0.01744
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.01410   10.01230   0.00180    0.01798
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.96070    9.95670   0.00400    0.04017
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.69280    9.68880   0.00400    0.04128
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.66400    9.66500  -0.00100   -0.01035
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.93090    9.93200  -0.00110   -0.01108
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.62000    7.55000   0.07000    0.92715
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.79720    9.80420  -0.00700   -0.07140
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.36500    9.37190  -0.00690   -0.07362
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.71150    9.71780  -0.00630   -0.06483
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.33890    9.34490  -0.00600   -0.06421
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.40710    9.41980  -0.01270   -0.13482
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.84600    9.85820  -0.01220   -0.12375
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.77990   13.79650  -0.01660   -0.12032
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.46600    8.47620  -0.01020   -0.12034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.02030   38.16120  -0.14090   -0.36922
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.93830   39.08750  -0.14920   -0.38171
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.11340   40.29140  -0.17800   -0.44178
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19240   11.19150   0.00090    0.00804
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.99330    9.99020   0.00310    0.03103
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.36900   12.09860   0.27040    2.23497
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.30700    9.09250   0.21450    2.35909
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.60000    9.38000   0.22000    2.34542
群益大印度基金-人民幣                                              14.49660   14.52130  -0.02470   -0.17009
群益大印度基金-美元                                                13.72510   13.73180  -0.00670   -0.04879
群益大印度基金-新臺幣                                              12.97000   12.99000  -0.02000   -0.15396
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.60530   12.46160   0.14370    1.15314
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.23750   12.08330   0.15420    1.27614
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.45000   11.32000   0.13000    1.14841
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.65160   11.51880   0.13280    1.15290
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.32230   10.19220   0.13010    1.27647
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.68000    9.57000   0.11000    1.14943
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.11570   10.00030   0.11540    1.15397
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.99730    8.88390   0.11340    1.27647
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.47000    9.36000   0.11000    1.17521
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.73080    9.61980   0.11100    1.15387
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.94500    8.83220   0.11280    1.27714
群益中小型股基金                                                   46.47000   46.89000  -0.42000   -0.89571
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.73740    9.67740   0.06000    0.62000
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.10080    9.03370   0.06710    0.74277
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.50500    8.45060   0.05440    0.64374
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.57860    8.52580   0.05280    0.61930
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.01730    7.95820   0.05910    0.74263
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.49310    7.44520   0.04790    0.64337
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.94340   10.94760  -0.00420   -0.03836
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.61450   10.61650  -0.00200   -0.01884
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.82170    9.82400  -0.00230   -0.02341
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.45080    8.24680   0.20400    2.47369
群益中國新機會基金N-美元                                            7.81180    7.61400   0.19780    2.59785
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.32000    8.11000   0.21000    2.58940
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.49460    7.31370   0.18090    2.47344
群益中國新機會基金-美元                                             8.35270    8.14120   0.21150    2.59790
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.94000    7.75000   0.19000    2.45161
群益平衡王基金                                                     19.16190   19.20210  -0.04020   -0.20935
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.32000    8.33000  -0.01000   -0.12005
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.01000    6.01000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.14740   11.19400  -0.04660   -0.41629
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.71160   10.74330  -0.03170   -0.29507
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.99660   10.03840  -0.04180   -0.41640
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.60560    9.63400  -0.02840   -0.29479
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.07000    9.11000  -0.04000   -0.43908
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.11730   10.11620   0.00110    0.01087
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.92060    9.91820   0.00240    0.02420
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.46170    9.46070   0.00100    0.01057
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.38240    9.38000   0.00240    0.02559
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.17580   10.17480   0.00100    0.00983
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.23180   10.22930   0.00250    0.02444
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.62840    9.62740   0.00100    0.01039
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              10.03850   10.03600   0.00250    0.02491
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.11580   10.12650  -0.01070   -0.10566
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.32460    7.33240  -0.00780   -0.10638
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.14140   10.13150   0.00990    0.09772
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.05410   10.04300   0.01110    0.11052
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.20170   10.19460   0.00710    0.06964
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02310   10.01330   0.00980    0.09787
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.95370    9.94260   0.01110    0.11164
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09980   10.09280   0.00700    0.06936
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.14150   10.13150   0.01000    0.09870
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.05410   10.04300   0.01110    0.11052
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.20170   10.19460   0.00710    0.06964
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02320   10.01330   0.00990    0.09887
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.95370    9.94260   0.01110    0.11164
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09980   10.09280   0.00700    0.06936
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.99400   15.94580   0.04820    0.30227
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.72000   15.69000   0.03000    0.19120
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.75000   10.87000  -0.12000   -1.10396
群益印度中小基金N-美元                                             10.12780   10.08020   0.04760    0.47221
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
群益印度中小基金-人民幣                                            16.22420   16.16750   0.05670    0.35070
群益印度中小基金-美元                                              14.48560   14.41760   0.06800    0.47165
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.69000   16.63000   0.06000    0.36079
群益多利策略組合基金                                               11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
群益多重收益組合基金                                               13.59000   13.59000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.41000   15.34000   0.07000    0.45632
群益安家基金                                                       25.54930   25.85120  -0.30190   -1.16784
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08400   16.08380   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.01000   23.80000   0.21000    0.88235
群益亞太中小基金                                                   11.95000   11.77000   0.18000    1.52931
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.30000   16.21000   0.09000    0.55521
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.74130    9.74260  -0.00130   -0.01334
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.48130    7.48230  -0.00100   -0.01336
群益店頭市場基金                                                  101.25000  102.18000  -0.93000   -0.91016
群益東方盛世基金                                                    8.91000    8.85000   0.06000    0.67797
群益東協成長基金-人民幣                                            13.02060   12.98840   0.03220    0.24791
群益東協成長基金-美元                                              11.50540   11.46300   0.04240    0.36989
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.25130   11.24070   0.01060    0.09430
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.68580   10.67430   0.01150    0.10774
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.14620   10.14030   0.00590    0.05818
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.84870    9.83940   0.00930    0.09452
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.35680    9.34680   0.01000    0.10699
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.88230    8.87700   0.00530    0.05970
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.63810    9.62900   0.00910    0.09451
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.52340    9.51320   0.01020    0.10722
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.92290    9.91700   0.00590    0.05949
群益長安基金                                                       28.25000   28.59000  -0.34000   -1.18923
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.06420   10.04710   0.01710    0.17020
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.22420   15.19860   0.02560    0.16844
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.64000   14.63000   0.01000    0.06835
群益真善美基金                                                     16.93780   16.96350  -0.02570   -0.15150
群益馬拉松基金                                                    123.57000  124.33000  -0.76000   -0.61128
群益深証中小板基金                                                 12.08000   12.23000  -0.15000   -1.22649
群益創新科技基金                                                   32.35000   32.47000  -0.12000   -0.36957
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.19370    8.98540   0.20830    2.31821
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.51780    8.31470   0.20310    2.44266
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.84000    8.64000   0.20000    2.31481
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.01180    9.78500   0.22680    2.31783
群益華夏盛世基金-美元                                               9.39220    9.16820   0.22400    2.44323
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.43000   15.08000   0.35000    2.32095
群益奧斯卡基金                                                     27.41000   27.57000  -0.16000   -0.58034
群益新興金鑽基金-美元                                              11.44180   11.36140   0.08040    0.70766
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.71000    8.65000   0.06000    0.69364
群益葛萊美基金                                                     23.79000   23.89000  -0.10000   -0.41859
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.66000   20.83000  -0.17000   -0.81613
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.21000    8.21000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.70000   13.71000  -0.01000   -0.07294
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.84290   11.81050   0.03240    0.27433
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.23980   11.20090   0.03890    0.34729
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.16670   11.13360   0.03310    0.29730
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.63260    8.60900   0.02360    0.27413
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.07430    9.04290   0.03140    0.34723
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.68560    8.65990   0.02570    0.29677
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.08110   10.04620   0.03490    0.34740
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
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德信大發基金                                                       29.10000   29.35000  -0.25000   -0.85179
德信中國精選成長基金                                               10.74000   10.55000   0.19000    1.80095
德信台灣主流中小基金                                               18.99000   19.15000  -0.16000   -0.83551
德信新興股票組合基金                                               10.84000   10.76000   0.08000    0.74349
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93270   11.93250   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                       10.79660   10.80360  -0.00700   -0.06479
德信數位時代基金                                                   27.73000   27.84000  -0.11000   -0.39511
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66120   11.66110   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.64000   15.72000  -0.08000   -0.50891
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.09000   18.99000   0.10000    0.52659
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.40730   10.41680  -0.00950   -0.09120
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.88390   14.89750  -0.01360   -0.09129
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.14500    8.15320  -0.00820   -0.10057
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.02390   11.02410  -0.00020   -0.00181
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.33370   11.33400  -0.00030   -0.00265
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.05860   13.07160  -0.01300   -0.09945
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.21000   18.03000   0.18000    0.99834
摩根中小基金                                                       23.03000   23.42000  -0.39000   -1.66524
摩根中國A股基金                                                    12.95000   12.56000   0.39000    3.10510
摩根中國A股基金(美元)                                              10.21000    9.89000   0.32000    3.23559
摩根中國亮點基金                                                   12.89000   12.60000   0.29000    2.30159
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.94370   10.83440   0.10930    1.00882
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.11180   11.99880   0.11300    0.94176
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.28950    9.19100   0.09850    1.07170
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.28190   12.15940   0.12250    1.00745
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.07940   13.94820   0.13120    0.94062
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.09000   20.32000  -0.23000   -1.13189
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.09000   20.32000  -0.23000   -1.13189
摩根台灣增長基金                                                   51.33000   51.53000  -0.20000   -0.38812
摩根平衡基金                                                       28.43000   28.48000  -0.05000   -0.17556
摩根全球α基金                                                     19.44000   19.38000   0.06000    0.30960
摩根全球平衡基金                                                   15.08910   15.02290   0.06620    0.44066
摩根全球發現基金                                                   12.74000   12.68000   0.06000    0.47319
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.74040    9.73170   0.00870    0.08940
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.71440   10.70860   0.00580    0.05416
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.12510   10.11400   0.01110    0.10975
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.42830   11.41800   0.01030    0.09021
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.03010   10.01900   0.01110    0.11079
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.60030   10.57990   0.02040    0.19282
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.55810   13.53210   0.02600    0.19214
摩根亞洲基金                                                       56.24000   55.66000   0.58000    1.04204
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.45160    8.45360  -0.00200   -0.02366
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.83530    9.83730  -0.00200   -0.02033
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.71130    8.71020   0.00110    0.01263
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.25670   12.25970  -0.00300   -0.02447
摩根東方內需機會基金                                               17.82000   17.63000   0.19000    1.07771
摩根東方科技基金                                                   33.57000   33.12000   0.45000    1.35870
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.52000   11.47000   0.05000    0.43592
摩根金龍收成基金                                                   21.25000   20.77000   0.48000    2.31103
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07830   15.07820   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
摩根新金磚五國基金                                                 11.00000   10.96000   0.04000    0.36496
摩根新絲路基金                                                      9.65000    9.56000   0.09000    0.94142
摩根新興35基金                                                     13.00000   12.89000   0.11000    0.85337
摩根新興日本基金                                                   24.16000   24.27000  -0.11000   -0.45323
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.26180    7.23600   0.02580    0.35655
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.48120    9.45220   0.02900    0.30681
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.24510    9.21130   0.03380    0.36694
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.45210   10.41370   0.03840    0.36875
摩根新興科技基金                                                   55.04000   55.80000  -0.76000   -1.36201
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.34730    8.34890  -0.00160   -0.01916
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.57810   10.58010  -0.00200   -0.01890
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.44170    8.41370   0.02800    0.33279
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.17470    9.14000   0.03470    0.37965
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.64010    8.60440   0.03570    0.41490
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.68280    9.65070   0.03210    0.33262
摩根龍揚基金                                                       31.75000   31.04000   0.71000    2.28737
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31570    9.31110   0.00460    0.04940
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.24450   11.23910   0.00540    0.04805
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     24.84000   24.96000  -0.12000   -0.48077
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.76070   11.76830  -0.00760   -0.06458
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.02040   11.02550  -0.00510   -0.04626
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.00320   10.01480  -0.01160   -0.11583
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.21550   10.28220  -0.06670   -0.64869
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.63090    9.68360  -0.05270   -0.54422
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.73610    8.79020  -0.05410   -0.61546
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.26560   10.23890   0.02670    0.26077
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.28990   10.27300   0.01690    0.16451
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.71780    9.70090   0.01690    0.17421
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.83270    9.82520   0.00750    0.07633
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.47780    9.48490  -0.00710   -0.07486
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.58940    9.60610  -0.01670   -0.17385
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.25820   11.22000   0.03820    0.34046
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.04250   11.00780   0.03470    0.31523
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.17770   10.15420   0.02350    0.23143
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.67890   10.66940   0.00950    0.08904
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.45810   10.45130   0.00680    0.06506
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64180    9.64370  -0.00190   -0.01970
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.29350   23.37400  -0.08050   -0.34440
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.63830    9.59040   0.04790    0.49946
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.91780    9.87820   0.03960    0.40088
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.63830    9.59040   0.04790    0.49946
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.91780    9.87820   0.03960    0.40088
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16280   13.16270   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   12.56000   12.62000  -0.06000   -0.47544
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.05880   16.05850   0.00030    0.00187
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.48480   12.41500   0.06980    0.56222
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.08260   12.00310   0.07950    0.66233
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.59560   11.52900   0.06660    0.57767
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.79940   11.79740   0.00200    0.01695
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.07850   11.08110  -0.00260   -0.02346
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.52910   10.57150  -0.04240   -0.40108
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.63640    8.66730  -0.03090   -0.35651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.88000   36.91000  -0.03000   -0.08128
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.53000   15.52000   0.01000    0.06443
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.55000   12.54000   0.01000    0.07974
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.21000   13.22000  -0.01000   -0.07564
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.43000   12.42000   0.01000    0.08052
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.97000    7.97000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.08000   12.07000   0.01000    0.08285
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.26000   11.16000   0.10000    0.89606
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.44000    9.36000   0.08000    0.85470
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.92000   11.84000   0.08000    0.67568
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.29000   15.27000   0.02000    0.13098
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.26000   15.24000   0.02000    0.13123
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.62000   20.56000   0.06000    0.29183
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.76000   18.71000   0.05000    0.26724
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.94000   12.92000   0.02000    0.15480
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.59000   15.55000   0.04000    0.25723
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.33000   16.30000   0.03000    0.18405
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.40000   15.36000   0.04000    0.26042
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.57000   15.53000   0.04000    0.25757
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.96000   13.92000   0.04000    0.28736
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.99000   13.95000   0.04000    0.28674
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.65000   14.61000   0.04000    0.27379
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.39000   18.38000   0.01000    0.05441
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.26000   17.25000   0.01000    0.05797
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.40000   13.39000   0.01000    0.07468
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.21000   14.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.26000   13.25000   0.01000    0.07547
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.17000    8.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.60000   14.58000   0.02000    0.13717
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
聯博貨幣市場基金                                                   14.99600   14.99590   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.41560   10.42340  -0.00780   -0.07483
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.70580   13.70980  -0.00400   -0.02918
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.53600    7.54160  -0.00560   -0.07425
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.96000   13.97000  -0.01000   -0.07158
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.02000   14.02000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   22.80000   23.09000  -0.29000   -1.25595
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.57000   11.33000   0.24000    2.11827
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.15000   11.91000   0.24000    2.01511
瀚亞巴西基金                                                        4.30000    4.42000  -0.12000   -2.71493
瀚亞外銷基金                                                       43.62000   44.06000  -0.44000   -0.99864
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.64390   10.61070   0.03320    0.31289
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.33120   10.31460   0.01660    0.16094
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.24370   12.22830   0.01540    0.12594
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.11930   10.11740   0.00190    0.01878
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.51660    7.49310   0.02350    0.31362
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01860    8.00570   0.01290    0.16114
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11770    8.10750   0.01020    0.12581
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13820    7.13690   0.00130    0.01822
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.87570    8.86450   0.01120    0.12635
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.24850    9.21960   0.02890    0.31346
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.37380    9.35870   0.01510    0.16135
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.25150    9.23980   0.01170    0.12663
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.96770    9.97860  -0.01090   -0.10923
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.96510    9.97420  -0.00910   -0.09124
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.93080    9.93200  -0.00120   -0.01208
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.96770    9.97860  -0.01090   -0.10923
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.86000   14.84000   0.02000    0.13477
瀚亞印度基金-美元                                                  14.10000   14.07000   0.03000    0.21322
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.17000   31.14000   0.03000    0.09634
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.20000   12.18000   0.02000    0.16420
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.83000   11.75000   0.08000    0.68085
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.66000   10.58000   0.08000    0.75614
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.99000   14.90000   0.09000    0.60403
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.18000    9.11000   0.07000    0.76839
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.17000    9.11000   0.06000    0.65862
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.64000   11.59000   0.05000    0.43141
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.82900   11.77820   0.05080    0.43131
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.61700   13.62910  -0.01210   -0.08878
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.85680   10.81350   0.04330    0.40043
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.63040   10.59590   0.03450    0.32560
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.69020   11.70990  -0.01970   -0.16823
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.15560    9.11630   0.03930    0.43110
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.99420    9.99450  -0.00030   -0.00300
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.04680    9.01070   0.03610    0.40063
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.84800    8.81930   0.02870    0.32542
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.14770    9.16460  -0.01690   -0.18441
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.53260   14.50830   0.02430    0.16749
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.85850   10.83840   0.02010    0.18545
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.74210   10.71390   0.02820    0.26321
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.65660   12.63540   0.02120    0.16778
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.52000   11.58000  -0.06000   -0.51813
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.34000   20.28000   0.06000    0.29586
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56210   13.56190   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.12000   27.08000   0.04000    0.14771
瀚亞高科技基金                                                     60.06000   60.61000  -0.55000   -0.90744
瀚亞理財通基金                                                     27.86000   28.05000  -0.19000   -0.67736
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
瀚亞菁華基金                                                       23.95000   24.20000  -0.25000   -1.03306
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.93380   12.91080   0.02300    0.17815
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.12220    9.10590   0.01630    0.17900
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.47330   10.41980   0.05350    0.51345
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.97210   11.01980  -0.04770   -0.43286
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.35190   10.30460   0.04730    0.45902
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.74710    9.71210   0.03500    0.36038
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.87670    9.90530  -0.02860   -0.28873
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.35260    8.31000   0.04260    0.51264
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.40980    8.44640  -0.03660   -0.43332
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.88030    8.83980   0.04050    0.45816
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.24770    8.21810   0.02960    0.36018
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.81620    7.83890  -0.02270   -0.28958
瀚亞電通網基金                                                     15.39000   15.56000  -0.17000   -1.09254
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.67150   13.67290  -0.00140   -0.01024
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.43460   10.42530   0.00930    0.08921
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.92120    9.91560   0.00560    0.05648
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.48740   11.48860  -0.00120   -0.01045
瀚亞歐洲基金                                                       11.65000   11.48000   0.17000    1.48084
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