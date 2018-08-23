[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/22 107/08/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.54100 10.54090 0.00010 0.00095 大華銀多元特別收益平衡基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.89300 9.87390 0.01910 0.19344 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.89490 9.87570 0.01920 0.19442 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.85730 9.83710 0.02020 0.20535 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.85710 9.83690 0.02020 0.20535 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.20220 9.18240 0.01980 0.21563 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.46980 9.44850 0.02130 0.22543 中國信託台灣活力基金 14.68000 14.82000 -0.14000 -0.94467 中國信託台灣優勢基金 17.50000 17.61000 -0.11000 -0.62465 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88230 9.88490 -0.00260 -0.02630 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24750 9.24990 -0.00240 -0.02595 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27330 10.26230 0.01100 0.10719 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57470 9.57050 0.00420 0.04388 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.57860 10.54800 0.03060 0.29010 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.21210 9.18550 0.02660 0.28959 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.12730 11.06510 0.06220 0.56213 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01450 9.95850 0.05600 0.56233 中國信託智能運動基金-台幣 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 中國信託智能運動基金-美元 10.76000 10.68000 0.08000 0.74906 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98570 10.98560 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.49480 9.49440 0.00040 0.00421 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.14220 9.14190 0.00030 0.00328 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63300 9.62920 0.00380 0.03946 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.27030 9.26660 0.00370 0.03993 中國信託精穩基金 18.48450 18.46320 0.02130 0.11536 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.75000 11.72000 0.03000 0.25597 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 62.98000 63.44000 -0.46000 -0.72509 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.54780 39.70300 -0.15520 -0.39090 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.04000 17.74000 0.30000 1.69109 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40170 11.40080 0.00090 0.00789 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55470 10.55470 0.00000 0.00000 元大上證50基金 27.87000 27.91000 -0.04000 -0.14332 元大大中華TMT基金-人民幣 11.44000 11.23000 0.21000 1.86999 元大大中華TMT基金-新台幣 10.24000 10.05000 0.19000 1.89055 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669 元大大中華價值指數基金-美元 12.63400 12.53800 0.09600 0.76567 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.99500 16.88200 0.11300 0.66935 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.33800 10.14700 0.19100 1.88233 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.98200 9.79800 0.18400 1.87793 元大中國平衡基金-人民幣 2.95000 2.91000 0.04000 1.37457 元大中國平衡基金-新台幣 13.24000 13.04000 0.20000 1.53374 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.01480 46.08870 -0.07390 -0.16034 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49340 10.49230 0.00110 0.01048 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.71710 9.71600 0.00110 0.01132 元大中國機會債券基金-新台幣 9.69140 9.69120 0.00020 0.00206 元大巴西指數基金 5.16100 5.33800 -0.17700 -3.31585 元大巴菲特基金 28.76000 28.84000 -0.08000 -0.27739 元大日經225基金 28.11000 27.95000 0.16000 0.57245 元大台商收成基金 24.48000 24.50000 -0.02000 -0.08163 元大台灣50單日反向1倍基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 39.01000 39.01000 0.00000 0.00000 元大台灣中型100基金 33.46000 33.46000 0.00000 0.00000 元大台灣加權股價指數基金 25.56100 25.54200 0.01900 0.07439 元大台灣卓越50基金 84.73000 84.57000 0.16000 0.18919 元大台灣金融基金 18.28000 18.19000 0.09000 0.49478 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.00000 31.93000 0.07000 0.21923 元大台灣高股息基金 27.32000 27.30000 0.02000 0.07326 元大台灣電子科技基金 36.35000 36.38000 -0.03000 -0.08246 元大全球ETF成長組合基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 元大全球ETF穩健組合基金 14.78000 14.74000 0.04000 0.27137 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.32000 13.35000 -0.03000 -0.22472 元大全球不動產證券化基金-美元 12.60000 12.61200 -0.01200 -0.09515 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.70000 8.59000 0.11000 1.28056 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.54000 0.09000 1.37615 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.71000 6.67000 0.04000 0.59970 元大全球股票入息基金-美元配息 9.63900 9.56600 0.07300 0.76312 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 元大全球新興市場精選組合基金 13.41000 13.32000 0.09000 0.67568 元大全球農業商機基金 17.47000 17.51000 -0.04000 -0.22844 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 元大印尼指數基金 8.54900 8.48500 0.06400 0.75427 元大印度指數基金 10.40400 10.39800 0.00600 0.05770 元大印度基金 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279 元大多多基金 19.35000 19.50000 -0.15000 -0.76923 元大多福基金 55.86000 56.11000 -0.25000 -0.44555 元大亞太成長基金 9.32000 9.24000 0.08000 0.86580 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61580 8.59760 0.01820 0.21169 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09490 7.07980 0.01510 0.21328 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.54300 9.60400 -0.06100 -0.63515 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95200 10.05100 -0.09900 -0.98498 元大卓越基金 48.75000 48.97000 -0.22000 -0.44925 元大店頭基金 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348 元大泛歐成長基金 9.45000 9.35000 0.10000 1.06952 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26510 10.26450 0.00060 0.00585 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.56740 9.56720 0.00020 0.00209 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.64060 31.71050 -0.06990 -0.22043 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.54540 38.74430 -0.19890 -0.51337 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.89270 18.83710 0.05560 0.29516 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.49420 19.62480 -0.13060 -0.66548 元大美國政府7至10年期債券基金 38.88440 39.02380 -0.13940 -0.35722 元大高科技基金 19.90000 20.02000 -0.12000 -0.59940 元大得利貨幣市場基金 16.25310 16.25290 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98160 11.98140 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 13.03000 13.14000 -0.11000 -0.83714 元大華夏中小基金 7.30000 7.07000 0.23000 3.25318 元大新中國基金-人民幣 9.52000 9.32000 0.20000 2.14592 元大新中國基金-美元 8.99300 8.79700 0.19600 2.22803 元大新中國基金-新台幣 8.92000 8.74000 0.18000 2.05950 元大新主流基金 26.87000 27.02000 -0.15000 -0.55514 元大新東協平衡基金-美元 9.39600 9.36800 0.02800 0.29889 元大新東協平衡基金-新台幣 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.28670 10.27210 0.01460 0.14213 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.60150 9.57940 0.02210 0.23070 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27340 10.25970 0.01370 0.13353 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.94640 8.93440 0.01200 0.13431 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.85540 9.85240 0.00300 0.03045 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45600 9.45310 0.00290 0.03068 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.97130 9.97820 -0.00690 -0.06915 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.57130 9.57800 -0.00670 -0.06995 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.60090 9.59970 0.00120 0.01250 元大新興亞洲基金 11.44000 11.35000 0.09000 0.79295 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.01250 9.01310 -0.00060 -0.00666 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.78850 8.78900 -0.00050 -0.00569 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.22870 9.23830 -0.00960 -0.10392 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.99880 9.00820 -0.00940 -0.10435 元大萬泰貨幣市場基金 15.10080 15.10070 0.00010 0.00066 元大經貿基金 39.39000 39.63000 -0.24000 -0.60560 元大實質多重資產基金-人民幣 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 元大實質多重資產基金-美元 8.41500 8.39400 0.02100 0.25018 元大實質多重資產基金-新台幣 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 元大滬深300單日反向1倍基金 15.92000 15.86000 0.06000 0.37831 元大滬深300單日正向2倍基金 13.19000 13.29000 -0.10000 -0.75245 元大摩臺基金 39.23000 39.15000 0.08000 0.20434 元大標普500基金 26.46000 26.46000 0.00000 0.00000 元大標普500單日反向1倍基金 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420 元大標普500單日正向2倍基金 35.04000 34.99000 0.05000 0.14290 元大標智滬深300基金 15.81000 15.87000 -0.06000 -0.37807 元大歐洲50基金 24.51000 24.37000 0.14000 0.57448 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.59070 9.60230 -0.01160 -0.12080 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18080 10.18050 0.00030 0.00295 元大績效基金 55.65000 55.97000 -0.32000 -0.57173 元大韓國KOSPI200基金 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.37000 15.42000 -0.05000 -0.32425 日盛上選基金 33.95000 34.22000 -0.27000 -0.78901 日盛小而美基金 18.63000 18.76000 -0.13000 -0.69296 日盛中國內需動力基金 9.46000 9.25000 0.21000 2.27027 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61510 11.61940 -0.00430 -0.03701 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.73040 9.73400 -0.00360 -0.03698 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65360 11.65260 0.00100 0.00858 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.75700 9.75610 0.00090 0.00922 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58200 10.58790 -0.00590 -0.05572 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84440 8.84930 -0.00490 -0.05537 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.37000 10.09000 0.28000 2.77502 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.93000 9.65000 0.28000 2.90155 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.23000 9.95000 0.28000 2.81407 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 日盛日盛基金 13.77000 13.88000 -0.11000 -0.79251 日盛目標收益組合基金(美元) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 日盛全球抗暖化基金 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.13990 10.13280 0.00710 0.07007 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51180 9.50510 0.00670 0.07049 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.96380 9.96170 0.00210 0.02108 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34870 9.34660 0.00210 0.02247 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41250 2.41440 -0.00190 -0.07869 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67400 1.67530 -0.00130 -0.07760 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36500 0.36500 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25410 0.25410 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.12850 12.13820 -0.00970 -0.07991 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.30540 8.31200 -0.00660 -0.07940 日盛亞洲機會基金 6.95000 6.84000 0.11000 1.60819 日盛首選基金 17.34000 17.46000 -0.12000 -0.68729 日盛高科技基金 18.33000 18.48000 -0.15000 -0.81169 日盛貨幣市場基金 14.76880 14.76870 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 40.15000 40.50000 -0.35000 -0.86420 日盛精選五虎基金 38.11000 38.35000 -0.24000 -0.62581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48380 13.48370 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 31.44000 31.82000 -0.38000 -1.19422 台新MSCI中國基金 20.38000 20.17000 0.21000 1.04115 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.86000 18.02000 -0.16000 -0.88790 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.36000 21.97000 0.39000 1.77515 台新大眾貨幣市場基金 14.16040 14.16030 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.41310 10.41810 -0.00500 -0.04799 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54980 10.54540 0.00440 0.04172 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09860 10.10420 -0.00560 -0.05542 台新中國通基金 44.00000 44.31000 -0.31000 -0.69962 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47460 0.46060 0.01400 3.03951 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.56000 14.14700 0.41300 2.91935 台新中國精選中小基金-美元 0.33800 0.32940 0.00860 2.61081 台新中國精選中小基金-新台幣 10.39000 10.13000 0.26000 2.56663 台新主流基金 23.76000 23.95000 -0.19000 -0.79332 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.46000 20.62000 -0.16000 -0.77595 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67040 0.67480 -0.00440 -0.65205 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.24000 15.36000 -0.12000 -0.78125 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49800 0.50120 -0.00320 -0.63847 台新台灣中小基金 34.59000 34.80000 -0.21000 -0.60345 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.04930 10.09720 -0.04790 -0.47439 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.35750 9.38680 -0.02930 -0.31214 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.47750 10.51030 -0.03280 -0.31207 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.38610 10.35790 0.02820 0.27226 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.20930 11.17880 0.03050 0.27284 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 台新印度基金 16.46000 16.51000 -0.05000 -0.30285 台新亞美短期債券基金 10.91860 10.91660 0.00200 0.01832 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.55420 8.56090 -0.00670 -0.07826 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28420 0.28420 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.88730 11.89650 -0.00920 -0.07733 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38940 0.38930 0.00010 0.02569 台新真吉利貨幣市場基金 11.09020 11.09010 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.98320 29.99270 -0.00950 -0.03167 台新智慧生活基金-美元 10.46240 10.41100 0.05140 0.49371 台新智慧生活基金-新台幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.31960 8.30690 0.01270 0.15288 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.47470 8.47000 0.00470 0.05549 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.94390 8.93030 0.01360 0.15229 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.11860 9.11360 0.00500 0.05486 台新新興市場債券基金(A類型) 10.35070 10.32590 0.02480 0.24017 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33230 0.33110 0.00120 0.36243 台新新興市場債券基金(B類型) 7.71870 7.70020 0.01850 0.24025 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26080 0.25990 0.00090 0.34629 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.28000 0.05000 0.94697 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.02000 21.02000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.67400 10.68400 -0.01000 -0.09360 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 19.42000 19.79000 -0.37000 -1.86963 未來資產全球大消費基金 15.40000 15.35000 0.05000 0.32573 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82530 11.82770 -0.00240 -0.02029 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.54990 9.55180 -0.00190 -0.01989 未來資產亞洲新富基金 20.29000 20.03000 0.26000 1.29805 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56540 12.56520 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.06000 12.28000 -0.22000 -1.79153 未來資產新興市場債券基金A 8.73180 8.72190 0.00990 0.11351 未來資產新興市場債券基金B 6.63850 6.63110 0.00740 0.11160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.09730 11.09650 0.00080 0.00721 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91180 9.90860 0.00320 0.03230 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32450 9.32730 -0.00280 -0.03002 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56360 10.56680 -0.00320 -0.03028 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.93320 7.92990 0.00330 0.04161 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.04970 9.04610 0.00360 0.03980 永豐中小基金 53.63000 54.33000 -0.70000 -1.28842 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77320 1.77460 -0.00140 -0.07889 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33440 2.33620 -0.00180 -0.07705 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.09000 8.09440 -0.00440 -0.05436 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.33410 10.33970 -0.00560 -0.05416 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.79000 4.71000 0.08000 1.69851 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.58000 21.17000 0.41000 1.93670 永豐主流品牌基金 18.33000 18.22000 0.11000 0.60373 永豐永豐基金 36.69000 36.98000 -0.29000 -0.78421 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.90230 9.88070 0.02160 0.21861 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.90070 9.87910 0.02160 0.21864 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.85700 9.83680 0.02020 0.20535 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.85670 9.83650 0.02020 0.20536 永豐亞洲民生消費基金 11.16000 10.97000 0.19000 1.73200 永豐南非幣2021保本基金 12.89100 12.88690 0.00410 0.03182 永豐高科技基金 24.16000 24.43000 -0.27000 -1.10520 永豐貨幣市場基金 13.88180 13.88170 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11380 2.11540 -0.00160 -0.07564 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49030 2.49220 -0.00190 -0.07624 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77070 7.77450 -0.00380 -0.04888 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38840 10.39350 -0.00510 -0.04907 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.06920 7.06330 0.00590 0.08353 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84170 10.83260 0.00910 0.08401 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.28000 9.18000 0.10000 1.08932 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.37000 7.28000 0.09000 1.23626 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.92000 16.73000 0.19000 1.13568 永豐臺灣加權ETF基金 55.83000 55.76000 0.07000 0.12554 永豐領航科技基金 40.14000 40.48000 -0.34000 -0.83992 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.16000 10.02000 0.14000 1.39721 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 永豐趨勢平衡基金 46.75000 47.07000 -0.32000 -0.67984 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.56850 11.56750 0.00100 0.00864 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.46860 9.46930 -0.00070 -0.00739 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72150 9.72230 -0.00080 -0.00823 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.48380 9.48390 -0.00010 -0.00105 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65640 9.65650 -0.00010 -0.00104 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48250 9.48400 -0.00150 -0.01582 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86460 9.86610 -0.00150 -0.01520 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.46330 9.46360 -0.00030 -0.00317 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71560 9.71590 -0.00030 -0.00309 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.75000 10.55000 0.20000 1.89573 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.49000 9.32000 0.17000 1.82403 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.15000 9.96000 0.19000 1.90763 兆豐國際中小基金 15.96000 16.07000 -0.11000 -0.68451 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.86000 13.52000 0.34000 2.51479 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.38000 17.91000 0.47000 2.62423 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.27000 17.79000 0.48000 2.69815 兆豐國際生命科學基金 16.52000 16.45000 0.07000 0.42553 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.38720 10.36860 0.01860 0.17939 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.62830 10.60220 0.02610 0.24618 兆豐國際全球基金 31.75000 31.61000 0.14000 0.44290 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.27030 10.26970 0.00060 0.00584 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.02220 10.02170 0.00050 0.00499 兆豐國際國民基金 22.50000 22.46000 0.04000 0.17809 兆豐國際第一基金 13.17000 13.27000 -0.10000 -0.75358 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97390 9.98460 -0.01070 -0.10717 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91220 7.92060 -0.00840 -0.10605 兆豐國際萬全基金 20.58000 20.69000 -0.11000 -0.53166 兆豐國際電子基金 25.24000 25.49000 -0.25000 -0.98078 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.46000 22.48000 -0.02000 -0.08897 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.43000 16.43000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 33.22000 33.31000 -0.09000 -0.27019 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50170 12.50150 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15440 11.15400 0.00040 0.00359 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.99580 11.98910 0.00670 0.05588 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76690 10.75990 0.00700 0.06506 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53400 11.52670 0.00730 0.06333 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15710 8.15670 0.00040 0.00490 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.49580 9.49090 0.00490 0.05163 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04570 9.04000 0.00570 0.06305 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.97690 8.97050 0.00640 0.07134 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32040 9.31450 0.00590 0.06334 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 合庫全球新興市場基金 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 合庫貨幣市場基金 10.12910 10.12900 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.40130 9.38410 0.01720 0.18329 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.66470 9.65480 0.00990 0.10254 合庫新興多重收益基金A類型 9.96890 9.96300 0.00590 0.05922 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.38990 11.37830 0.01160 0.10195 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.34940 13.34390 0.00550 0.04122 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.74230 8.72490 0.01740 0.19943 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.40740 9.39780 0.00960 0.10215 合庫新興多重收益基金B類型 7.83850 7.83390 0.00460 0.05872 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.72200 8.71330 0.00870 0.09985 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95960 9.95350 0.00610 0.06128 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97620 10.97540 0.00080 0.00729 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.95880 9.94780 0.01100 0.11058 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77800 9.77670 0.00130 0.01330 安聯中國東協基金 15.41000 15.34000 0.07000 0.45632 安聯中國策略基金 13.59000 13.24000 0.35000 2.64350 安聯中華新思路基金-人民幣 13.60000 13.28000 0.32000 2.40964 安聯中華新思路基金-美元 12.73000 12.42000 0.31000 2.49597 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.91000 11.63000 0.28000 2.40757 安聯台灣大壩基金 28.16000 28.29000 -0.13000 -0.45953 安聯台灣科技基金 46.27000 46.51000 -0.24000 -0.51602 安聯台灣貨幣市場基金 12.49080 12.49060 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.95000 31.19000 -0.24000 -0.76948 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14930 10.14360 0.00570 0.05619 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.08600 15.08070 0.00530 0.03514 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66120 9.65780 0.00340 0.03520 安聯四季成長組合基金-美元 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.32720 12.32000 0.00720 0.05844 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15020 10.14330 0.00690 0.06803 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25360 12.24620 0.00740 0.06043 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51540 9.51010 0.00530 0.05573 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36560 9.35920 0.00640 0.06838 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.04030 9.03480 0.00550 0.06088 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.03070 12.02270 0.00800 0.06654 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.95820 10.94880 0.00940 0.08585 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62710 10.61910 0.00800 0.07534 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.92840 8.92250 0.00590 0.06612 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.71640 8.70920 0.00720 0.08267 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.42770 8.42150 0.00620 0.07362 安聯全球人口趨勢基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.23000 36.94000 0.29000 0.78506 安聯全球油礦金趨勢基金 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 安聯全球計量平衡基金 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.02770 12.02750 0.00020 0.00166 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42670 10.42650 0.00020 0.00192 安聯全球新興市場基金 17.32000 17.23000 0.09000 0.52234 安聯全球農金趨勢基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 安聯全球綠能趨勢基金 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 安聯亞洲動態策略基金 22.88000 22.71000 0.17000 0.74857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.06000 10.05900 0.00100 0.00994 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81600 9.81500 0.00100 0.01019 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.40930 83.45650 -0.04720 -0.05656 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.41030 12.40920 0.00110 0.00886 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.42600 65.46690 -0.04090 -0.06247 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.65390 9.65310 0.00080 0.00829 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58060 2.57970 0.00090 0.03489 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.50390 10.49400 0.00990 0.09434 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19590 2.19830 -0.00240 -0.10918 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.71690 8.70840 0.00850 0.09761 宏利台灣動力基金 31.84000 32.08000 -0.24000 -0.74813 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.18950 10.14480 0.04470 0.44062 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96170 9.92780 0.03390 0.34147 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.02680 7.99160 0.03520 0.44046 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.98870 7.95980 0.02890 0.36307 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 宏利全球債券組合基金 13.03590 13.03620 -0.00030 -0.00230 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78350 2.78020 0.00330 0.11870 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73450 11.72570 0.00880 0.07505 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70260 8.69580 0.00680 0.07820 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43110 2.43560 -0.00450 -0.18476 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.92820 10.92700 0.00120 0.01098 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.81180 3.75020 0.06160 1.64258 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61580 0.60600 0.00980 1.61716 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.83000 17.56000 0.27000 1.53759 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80690 11.79980 0.00710 0.06017 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.51000 10.50220 0.00780 0.07427 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18920 10.18640 0.00280 0.02749 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.97950 8.97110 0.00840 0.09363 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56940 8.56300 0.00640 0.07474 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48460 8.48190 0.00270 0.03183 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.50950 8.48140 0.02810 0.33131 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73410 2.73290 0.00120 0.04391 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39690 0.39670 0.00020 0.05042 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05370 12.05150 0.00220 0.01825 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90510 0.90410 0.00100 0.11061 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32840 7.32690 0.00150 0.02047 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02550 2.02450 0.00100 0.04939 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29150 0.29140 0.00010 0.03432 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98430 8.98260 0.00170 0.01893 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32790 0.32780 0.00010 0.03051 宏利萬利貨幣市場基金 13.64090 13.64080 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.62000 2.58000 0.04000 1.55039 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.88000 11.74000 0.14000 1.19250 宏利臺灣股息收益基金 27.84000 27.93000 -0.09000 -0.32223 宏利澳幣保本基金 12.16260 12.15590 0.00670 0.05512 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.16000 10.17460 -0.01460 -0.14349 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.48560 9.48990 -0.00430 -0.04531 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.88590 8.89860 -0.01270 -0.14272 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.56920 10.58430 -0.01510 -0.14266 貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 貝萊德新台幣基金 12.93340 12.93330 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.42000 26.46000 -0.04000 -0.15117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21830 11.21640 0.00190 0.01694 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88640 9.87510 0.01130 0.11443 保德信大中華基金-人民幣 9.60000 9.46000 0.14000 1.47992 保德信大中華基金-美元 9.53000 9.37000 0.16000 1.70758 保德信大中華基金-新台幣 28.27000 27.83000 0.44000 1.58103 保德信中小型股基金 45.33000 45.65000 -0.32000 -0.70099 保德信中國中小基金-人民幣 9.05000 8.89000 0.16000 1.79978 保德信中國中小基金-美元 8.77000 8.60000 0.17000 1.97674 保德信中國中小基金-新臺幣 8.44000 8.28000 0.16000 1.93237 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.17500 9.09710 0.07790 0.85632 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.23520 9.15950 0.07570 0.82646 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.30140 9.22350 0.07790 0.84458 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.04170 9.95760 0.08410 0.84458 保德信中國品牌基金-人民幣 8.73000 8.52000 0.21000 2.46479 保德信中國品牌基金-美元 8.70000 8.50000 0.20000 2.35294 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.43000 9.21000 0.22000 2.38871 保德信台商全方位基金 35.32000 35.65000 -0.33000 -0.92567 保德信全球中小基金 30.38000 30.15000 0.23000 0.76285 保德信全球消費商機基金 18.52000 18.45000 0.07000 0.37940 保德信全球基礎建設基金 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051 保德信全球資源基金 8.05000 8.02000 0.03000 0.37406 保德信全球醫療生化基金-美元 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.62000 33.41000 0.21000 0.62855 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.79570 9.77700 0.01870 0.19127 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61100 10.59090 0.02010 0.18979 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26620 9.25770 0.00850 0.09182 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.02260 10.01340 0.00920 0.09188 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19830 8.19390 0.00440 0.05370 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81160 10.80580 0.00580 0.05367 保德信亞太基金 21.40000 21.25000 0.15000 0.70588 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50040 8.50440 -0.00400 -0.04703 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26280 11.26810 -0.00530 -0.04704 保德信店頭市場基金 32.65000 32.94000 -0.29000 -0.88039 保德信拉丁美洲基金 6.52000 6.57000 -0.05000 -0.76104 保德信金平衡基金 30.22000 30.25000 -0.03000 -0.09917 保德信金滿意基金 42.53000 42.56000 -0.03000 -0.07049 保德信科技島基金 25.96000 26.00000 -0.04000 -0.15385 保德信高成長基金 93.74000 93.57000 0.17000 0.18168 保德信第一基金 26.16000 26.31000 -0.15000 -0.57013 保德信貨幣市場基金 15.76760 15.76740 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63430 10.61390 0.02040 0.19220 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.77290 10.76270 0.01020 0.09477 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.87970 10.85880 0.02090 0.19247 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.31970 10.31000 0.00970 0.09408 保德信新世紀基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99480 7.99960 -0.00480 -0.06000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.80890 10.81550 -0.00660 -0.06102 保德信新興趨勢組合基金 11.04000 10.92000 0.12000 1.09890 保德信瑞騰基金 15.54540 15.54520 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.46000 10.36000 0.10000 0.96525 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69430 9.67090 0.02340 0.24196 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.92130 9.89770 0.02360 0.23844 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63900 9.61830 0.02070 0.21521 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.74950 9.72830 0.02120 0.21792 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82320 9.81900 0.00420 0.04277 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.80890 9.80420 0.00470 0.04794 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.67150 9.66130 0.01020 0.10558 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.67410 9.66390 0.01020 0.10555 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96780 9.96110 0.00670 0.06726 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94970 9.94900 0.00070 0.00704 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00720 10.00970 -0.00250 -0.02498 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.84260 9.83640 0.00620 0.06303 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.84240 9.83620 0.00620 0.06303 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.54350 9.52450 0.01900 0.19949 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.39600 9.37170 0.02430 0.25929 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95640 1.95780 -0.00140 -0.07151 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66410 2.66590 -0.00180 -0.06752 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29510 0.29470 0.00040 0.13573 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43600 0.43550 0.00050 0.11481 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44200 8.43640 0.00560 0.06638 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70720 11.70110 0.00610 0.05213 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50840 9.51270 -0.00430 -0.04520 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63560 11.64130 -0.00570 -0.04896 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63050 8.61990 0.01060 0.12297 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.58430 10.57130 0.01300 0.12297 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03430 10.01390 0.02040 0.20372 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96410 9.94570 0.01840 0.18500 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.01190 9.98610 0.02580 0.25836 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.57010 10.54290 0.02720 0.25799 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.92790 9.90420 0.02370 0.23929 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72520 9.70460 0.02060 0.21227 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02830 10.00690 0.02140 0.21385 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.70750 9.68950 0.01800 0.18577 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89680 9.87840 0.01840 0.18626 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.42370 10.45710 -0.03340 -0.31940 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13710 6.14470 -0.00760 -0.12368 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.53510 10.54810 -0.01300 -0.12324 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64870 11.64860 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.63000 19.79000 -0.16000 -0.80849 施羅德樂活中小基金-I類型 4478.01000 4512.58000 -34.57000 -0.76608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.18280 10.12530 0.05750 0.56788 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.18000 11.10870 0.07130 0.64184 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.43390 10.36700 0.06690 0.64532 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.05830 9.00720 0.05110 0.56732 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.47200 9.41170 0.06030 0.64069 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.28570 9.22620 0.05950 0.64490 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.38190 10.32330 0.05860 0.56765 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.91790 10.84830 0.06960 0.64158 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.86270 10.79300 0.06970 0.64579 柏瑞五國金勢力建設基金 6.27000 6.29000 -0.02000 -0.31797 柏瑞巨人基金 13.04000 13.10000 -0.06000 -0.45802 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65350 13.65340 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.11000 16.02000 0.09000 0.56180 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.43180 13.42580 0.00600 0.04469 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80170 11.79060 0.01110 0.09414 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.40870 12.39650 0.01220 0.09841 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.86700 8.86310 0.00390 0.04400 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76860 6.76560 0.00300 0.04434 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74550 8.73730 0.00820 0.09385 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49390 8.49410 -0.00020 -0.00235 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.72580 10.71520 0.01060 0.09892 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30810 8.31240 -0.00430 -0.05173 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97680 11.96550 0.01130 0.09444 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.63630 11.63110 0.00520 0.04471 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.83080 11.83110 -0.00030 -0.00254 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.29580 11.28470 0.01110 0.09836 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96980 8.96580 0.00400 0.04461 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77170 9.76240 0.00930 0.09526 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70870 9.70890 -0.00020 -0.00206 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.53940 9.53010 0.00930 0.09759 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.39130 9.39620 -0.00490 -0.05215 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.29650 10.29170 0.00480 0.04664 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.15500 10.14500 0.01000 0.09857 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.03890 10.02890 0.01000 0.09971 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.11410 10.10620 0.00790 0.07817 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.05000 10.04520 0.00480 0.04778 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.84470 9.83510 0.00960 0.09761 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.79490 9.78510 0.00980 0.10015 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.87070 9.86310 0.00760 0.07705 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.27730 10.27250 0.00480 0.04673 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.15490 10.14500 0.00990 0.09759 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.03890 10.02890 0.01000 0.09971 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.11410 10.10630 0.00780 0.07718 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.05000 10.04520 0.00480 0.04778 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.84490 9.83530 0.00960 0.09761 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.79500 9.78520 0.00980 0.10015 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.87080 9.86310 0.00770 0.07807 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68490 10.68930 -0.00440 -0.04116 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.86480 11.86440 0.00040 0.00337 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27490 11.27410 0.00080 0.00710 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.06940 9.07320 -0.00380 -0.04188 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76070 9.76040 0.00030 0.00307 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.62620 9.62550 0.00070 0.00727 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.39710 10.40140 -0.00430 -0.04134 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.04740 11.04700 0.00040 0.00362 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89280 10.89190 0.00090 0.00826 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.06960 9.07340 -0.00380 -0.04188 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76110 9.76080 0.00030 0.00307 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.62670 9.62590 0.00080 0.00831 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.08000 13.00000 0.08000 0.61538 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.97000 13.87000 0.10000 0.72098 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.63000 8.57000 0.06000 0.70012 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.38000 11.31000 0.07000 0.61892 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.73000 11.65000 0.08000 0.68670 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.94000 12.78000 0.16000 1.25196 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.09000 12.94000 0.15000 1.15920 柏瑞拉丁美洲基金 8.89000 9.02000 -0.13000 -1.44124 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.45830 11.47030 -0.01200 -0.10462 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.50710 7.51500 -0.00790 -0.10512 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.65000 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9.40060 9.40850 -0.00790 -0.08397 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.61690 11.61350 0.00340 0.02928 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.08630 11.07700 0.00930 0.08396 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.53070 10.52170 0.00900 0.08554 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.92630 6.92420 0.00210 0.03033 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66400 8.65670 0.00730 0.08433 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.25640 9.24850 0.00790 0.08542 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.98620 9.98320 0.00300 0.03005 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.54740 10.53840 0.00900 0.08540 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37670 9.36880 0.00790 0.08432 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.83250 8.82990 0.00260 0.02945 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.45360 9.44550 0.00810 0.08576 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.24400 11.24660 -0.00260 -0.02312 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.81070 11.80880 0.00190 0.01609 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83880 10.83610 0.00270 0.02492 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.19400 9.19610 -0.00210 -0.02284 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72370 9.72210 0.00160 0.01646 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71860 9.71620 0.00240 0.02470 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.13230 11.13040 0.00190 0.01707 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03220 10.03450 -0.00230 -0.02292 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.32770 10.32520 0.00250 0.02421 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.56250 9.56470 -0.00220 -0.02300 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.34850 9.35070 -0.00220 -0.02353 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94490 9.94320 0.00170 0.01710 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47910 9.47680 0.00230 0.02427 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.10000 18.04000 0.06000 0.33259 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.93000 16.87000 0.06000 0.35566 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87000 12.86720 0.00280 0.02176 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.76190 10.72310 0.03880 0.36184 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.67130 11.63250 0.03880 0.33355 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.29330 12.24290 0.05040 0.41167 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.20190 11.16050 0.04140 0.37095 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.78910 9.75380 0.03530 0.36191 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.31510 10.28080 0.03430 0.33363 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.23530 10.19330 0.04200 0.41204 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.21310 10.17530 0.03780 0.37149 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.92890 9.89320 0.03570 0.36085 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.11170 10.07810 0.03360 0.33340 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.78720 11.73890 0.04830 0.41145 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.15430 10.11670 0.03760 0.37166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.61000 14.55000 0.06000 0.41237 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.20000 25.40000 -0.20000 -0.78740 國泰大中華基金 19.93000 20.11000 -0.18000 -0.89508 國泰小龍基金 15.42000 15.55000 -0.13000 -0.83601 國泰中小成長基金 43.10000 43.38000 -0.28000 -0.64546 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.11090 4.00430 0.10660 2.66214 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.50000 18.02000 0.48000 2.66371 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69650 0.67780 0.01870 2.75893 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65770 0.64010 0.01760 2.74957 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18600 2.18850 -0.00250 -0.11423 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65030 9.65950 -0.00920 -0.09524 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.19300 8.20090 -0.00790 -0.09633 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31570 0.31580 -0.00010 -0.03167 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.50220 11.50120 0.00100 0.00869 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68040 1.67880 0.00160 0.09531 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.95940 9.95840 0.00100 0.01004 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32910 0.32880 0.00030 0.09124 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.30950 4.21780 0.09170 2.17412 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.39000 18.97000 0.42000 2.21402 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62570 0.61180 0.01390 2.27198 國泰中港台基金人民幣級別 3.20600 3.14250 0.06350 2.02068 國泰中港台基金台幣級別 14.43000 14.15000 0.28000 1.97880 國泰中港台基金美元級別 0.47120 0.46150 0.00970 2.10184 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.40000 27.23000 0.17000 0.62431 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.67000 12.74000 -0.07000 -0.54945 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.54000 35.24000 0.30000 0.85131 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.36260 10.36540 -0.00280 -0.02701 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.36280 10.36560 -0.00280 -0.02701 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.36310 10.36590 -0.00280 -0.02701 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33690 0.33660 0.00030 0.08913 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33690 0.33670 0.00020 0.05940 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33690 0.33670 0.00020 0.05940 國泰台灣貨幣市場基金 12.41130 12.41120 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.33000 27.55000 -0.22000 -0.79855 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.48810 2.48360 0.00450 0.18119 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36470 0.36370 0.00100 0.27495 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49750 0.49800 -0.00050 -0.10040 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.36000 13.27000 0.09000 0.67822 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46220 0.45870 0.00350 0.76303 國泰全球資源基金台幣級別 5.78000 5.77000 0.01000 0.17331 國泰全球資源基金美元級別 0.18540 0.18490 0.00050 0.27042 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41460 0.41360 0.00100 0.24178 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37480 0.37400 0.00080 0.21390 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43950 0.43840 0.00110 0.25091 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50880 0.50960 -0.00080 -0.15699 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.15000 21.22000 -0.07000 -0.32988 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.16000 22.07000 0.09000 0.40779 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.48420 2.47880 0.00540 0.21785 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.23090 11.20510 0.02580 0.23025 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.09970 10.07650 0.02320 0.23024 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36500 0.36390 0.00110 0.30228 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32830 0.32730 0.00100 0.30553 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49480 0.49510 -0.00030 -0.06059 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39520 0.39440 0.00080 0.20284 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.77000 18.62000 0.15000 0.80559 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61080 0.60520 0.00560 0.92531 國泰科技生化基金 34.41000 34.73000 -0.32000 -0.92139 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.53000 27.50000 0.03000 0.10909 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.22000 13.25000 -0.03000 -0.22642 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.82740 40.01100 -0.18360 -0.45887 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.32980 19.27110 0.05870 0.30460 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.77530 19.90400 -0.12870 -0.64660 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.42790 40.59570 -0.16780 -0.41334 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.26750 41.30330 -0.03580 -0.08668 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.28050 43.31300 -0.03250 -0.07504 國泰紐幣2021保本基金 12.16480 12.16640 -0.00160 -0.01315 國泰紐幣八年期保本基金 12.45850 12.45970 -0.00120 -0.00963 國泰紐幣保本基金 12.42030 12.42110 -0.00080 -0.00644 國泰高科技基金 12.76000 12.90000 -0.14000 -1.08527 國泰國泰基金台幣I級別 23.05000 23.24000 -0.19000 -0.81756 國泰國泰基金台幣級別 23.05000 23.24000 -0.19000 -0.81756 國泰富時中國A50基金 17.93000 17.97000 -0.04000 -0.22259 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33660 0.33620 0.00040 0.11898 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46600 0.46720 -0.00120 -0.25685 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37090 0.36960 0.00130 0.35173 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51360 0.51380 -0.00020 -0.03893 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34940 0.34760 0.00180 0.51784 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48380 0.48300 0.00080 0.16563 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.55760 10.55650 0.00110 0.01042 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.57940 7.57860 0.00080 0.01056 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35680 0.35660 0.00020 0.05609 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25420 0.25400 0.00020 0.07874 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.22490 2.21950 0.00540 0.24330 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.97430 9.95050 0.02380 0.23918 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32360 0.32250 0.00110 0.34109 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.91440 39.94260 -0.02820 -0.07060 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.77000 18.95000 -0.18000 -0.94987 國泰新興市場基金台幣級別 11.69000 11.52000 0.17000 1.47569 國泰新興市場基金美元級別 0.38060 0.37480 0.00580 1.54749 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23150 2.23330 -0.00180 -0.08060 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47050 1.47170 -0.00120 -0.08154 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33710 0.33710 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36310 0.36300 0.00010 0.02755 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22430 0.22430 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.34370 10.34560 -0.00190 -0.01837 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.68840 6.68960 -0.00120 -0.01794 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.07000 36.09000 -0.02000 -0.05542 國泰價值卓越基金 15.21000 15.40000 -0.19000 -1.23377 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38120 0.37880 0.00240 0.63358 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.70530 38.69480 0.01050 0.02714 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.04000 20.86000 0.18000 0.86290 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.10000 18.98000 0.12000 0.63224 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.39000 19.32000 0.07000 0.36232 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09090 12.08530 0.00560 0.04634 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39660 0.39620 0.00040 0.10096 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63690 9.63910 -0.00220 -0.02282 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.31860 8.31400 0.00460 0.05533 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71150 10.71400 -0.00250 -0.02333 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35280 9.34760 0.00520 0.05563 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18370 11.18300 0.00070 0.00626 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83630 9.83330 0.00300 0.03051 第一金大中華基金 27.71000 27.93000 -0.22000 -0.78768 第一金小型精選基金 38.39000 38.94000 -0.55000 -1.41243 第一金中國世紀基金-人民幣 12.70000 12.40000 0.30000 2.41935 第一金中國世紀基金-美元 7.98400 7.78330 0.20070 2.57860 第一金中國世紀基金-美元-N 7.98480 7.78400 0.20080 2.57965 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.35000 9.13000 0.22000 2.40964 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.35000 9.13000 0.22000 2.40964 第一金中概平衡基金 26.42000 26.51000 -0.09000 -0.33949 第一金台灣貨幣市場基金 15.25080 15.25060 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.84800 177.84500 0.00300 0.00169 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.01820 9.97160 0.04660 0.46733 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.01820 9.97160 0.04660 0.46733 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.40070 14.35400 0.04670 0.32534 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.40130 14.35480 0.04650 0.32393 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86080 9.85150 0.00930 0.09440 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.86430 9.85480 0.00950 0.09640 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51210 9.50840 0.00370 0.03891 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53690 9.53310 0.00380 0.03986 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33800 10.32820 0.00980 0.09489 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.98260 9.97870 0.00390 0.03908 第一金全球大趨勢基金 23.41000 23.32000 0.09000 0.38593 第一金全球不動產證券化基金A 8.28000 8.30230 -0.02230 -0.26860 第一金全球不動產證券化基金B 5.88820 5.90400 -0.01580 -0.26762 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.59660 9.60800 -0.01140 -0.11865 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.59770 9.60910 -0.01140 -0.11864 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.96230 9.97410 -0.01180 -0.11831 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.96350 9.97540 -0.01190 -0.11929 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.65000 8.64730 0.00270 0.03122 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22300 10.21980 0.00320 0.03131 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.68110 9.68050 0.00060 0.00620 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.68030 9.67970 0.00060 0.00620 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97510 7.97120 0.00390 0.04893 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85020 8.84990 0.00030 0.00339 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85070 8.85030 0.00040 0.00452 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17480 11.17410 0.00070 0.00626 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.17570 11.17500 0.00070 0.00626 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00680 10.00200 0.00480 0.04799 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.80420 14.80370 0.00050 0.00338 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.07830 13.91680 0.16150 1.16047 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.09580 13.93400 0.16180 1.16119 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.24000 13.10000 0.14000 1.06870 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.26000 13.12000 0.14000 1.06707 第一金亞洲科技基金 19.00000 18.88000 0.12000 0.63559 第一金亞洲新興市場基金 13.34000 13.28000 0.06000 0.45181 第一金店頭市場基金 9.67000 9.79000 -0.12000 -1.22574 第一金創新趨勢基金 24.57000 24.83000 -0.26000 -1.04712 第一金電子基金 34.82000 35.10000 -0.28000 -0.79772 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.35000 20.41000 -0.06000 -0.29397 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.18000 19.18000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593 統一大中華中小基金(美元) 8.01000 7.93000 0.08000 1.00883 統一大中華中小基金(新台幣) 11.79000 11.69000 0.10000 0.85543 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 統一大東協高股息基金(美元) 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 統一大滿貫基金-A類型 35.17000 35.54000 -0.37000 -1.04108 統一大滿貫基金-I類型 35.17000 35.54000 -0.37000 -1.04108 統一大龍印基金 15.00000 14.82000 0.18000 1.21457 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.33000 9.11000 0.22000 2.41493 統一大龍騰中國基金(美元) 8.58000 8.37000 0.21000 2.50896 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.70000 9.48000 0.22000 2.32068 統一中小基金 26.10000 26.43000 -0.33000 -1.24858 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.83970 9.85210 -0.01240 -0.12586 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23690 9.23740 -0.00050 -0.00541 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94840 8.95370 -0.00530 -0.05919 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.69080 11.70540 -0.01460 -0.12473 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.90190 10.90240 -0.00050 -0.00459 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55640 10.56260 -0.00620 -0.05870 統一台灣動力基金 17.67000 17.85000 -0.18000 -1.00840 統一全天候基金-A類型 112.45000 113.62000 -1.17000 -1.02975 統一全天候基金-I類型 112.46000 113.63000 -1.17000 -1.02966 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.88280 8.87000 0.01280 0.14431 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.63920 8.61630 0.02290 0.26578 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.60610 8.58740 0.01870 0.21776 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.18830 9.17500 0.01330 0.14496 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.93610 8.91240 0.02370 0.26592 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.90190 8.88250 0.01940 0.21841 統一全球債券組合基金 11.94220 11.93950 0.00270 0.02261 統一全球新科技基金(人民幣) 15.83000 15.66000 0.17000 1.08557 統一全球新科技基金(美元) 14.97000 14.79000 0.18000 1.21704 統一全球新科技基金(新台幣) 14.29000 14.14000 0.15000 1.06082 統一亞太基金 25.62000 25.32000 0.30000 1.18483 統一亞洲大金磚基金 12.64000 12.50000 0.14000 1.12000 統一奔騰基金 61.05000 61.81000 -0.76000 -1.22957 統一強棒貨幣市場基金 16.65910 16.65890 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.53000 10.38000 0.15000 1.44509 統一強漢基金(美元) 9.52000 9.38000 0.14000 1.49254 統一強漢基金(新台幣) 24.95000 24.60000 0.35000 1.42276 統一統信基金 31.92000 32.27000 -0.35000 -1.08460 統一黑馬基金 61.26000 61.97000 -0.71000 -1.14572 統一新亞洲科技能源基金 18.61000 18.32000 0.29000 1.58297 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.99310 7.99480 -0.00170 -0.02126 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15390 10.15600 -0.00210 -0.02068 統一經建基金 47.53000 47.98000 -0.45000 -0.93789 統一龍馬基金 70.52000 71.62000 -1.10000 -1.53588 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.89000 22.11000 -0.22000 -0.99502 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.89000 48.47000 -0.58000 -1.19662 野村中國機會基金 13.02000 12.79000 0.23000 1.79828 野村巴西基金 4.98000 5.14000 -0.16000 -3.11284 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979 野村台灣高股息基金 23.70000 23.67000 0.03000 0.12674 野村台灣運籌基金 36.41000 36.59000 -0.18000 -0.49194 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.47920 9.48440 -0.00520 -0.05483 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41570 9.41620 -0.00050 -0.00531 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46360 9.46630 -0.00270 -0.02852 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68460 9.68990 -0.00530 -0.05470 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57220 9.57270 -0.00050 -0.00522 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53300 9.53570 -0.00270 -0.02831 野村平衡基金 19.25000 19.37000 -0.12000 -0.61951 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.46000 13.54000 -0.08000 -0.59084 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.13000 11.21000 -0.08000 -0.71365 野村全球生技醫療基金 17.94000 17.80000 0.14000 0.78652 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99790 0.00000 9.99790 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99790 0.00000 9.99790 0.00000 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村全球品牌基金 27.97000 27.80000 0.17000 0.61151 野村全球氣候變遷基金 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.25000 13.19000 0.06000 0.45489 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.81000 19.73000 0.08000 0.40547 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.45000 12.39000 0.06000 0.48426 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.03640 10.02590 0.01050 0.10473 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47820 10.46220 0.01600 0.15293 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38620 10.37440 0.01180 0.11374 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62680 9.62230 0.00450 0.04677 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38330 9.37710 0.00620 0.06612 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.96930 8.96800 0.00130 0.01450 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.32610 11.32070 0.00540 0.04770 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.81810 10.81100 0.00710 0.06567 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.40300 10.40150 0.00150 0.01442 野村成長基金 29.36000 29.40000 -0.04000 -0.13605 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.86910 8.82850 0.04060 0.45987 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.87890 8.83540 0.04350 0.49234 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.03700 9.00020 0.03680 0.40888 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.34830 9.30550 0.04280 0.45994 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.26420 9.21870 0.04550 0.49356 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.43080 9.39240 0.03840 0.40884 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.64000 8.55000 0.09000 1.05263 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.37000 12.25000 0.12000 0.97959 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.44000 9.42550 0.01450 0.15384 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.50020 9.48090 0.01930 0.20357 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.60700 9.59520 0.01180 0.12298 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.98590 9.96880 0.01710 0.17154 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.95870 9.93850 0.02020 0.20325 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.07660 10.06430 0.01230 0.12221 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57520 8.57800 -0.00280 -0.03264 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15250 9.15350 -0.00100 -0.01092 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.02010 9.01930 0.00080 0.00887 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.06360 13.06780 -0.00420 -0.03214 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.09060 12.09180 -0.00120 -0.00992 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.84970 9.84870 0.00100 0.01015 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.20590 10.19710 0.00880 0.08630 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86990 9.85930 0.01060 0.10751 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42190 9.41640 0.00550 0.05841 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.24750 11.24090 0.00660 0.05871 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.15770 10.14260 0.01510 0.14888 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.19820 11.17500 0.02320 0.20761 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.70110 10.67780 0.02330 0.21821 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.48610 10.46990 0.01620 0.15473 野村泰國基金 42.08000 41.81000 0.27000 0.64578 野村高科技基金 11.31000 11.42000 -0.11000 -0.96322 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.21180 10.19000 0.02180 0.21394 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.34420 10.31840 0.02580 0.25004 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.70470 10.69550 0.00920 0.08602 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.70460 9.67650 0.02810 0.29039 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.62610 9.60620 0.01990 0.20716 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.49940 9.47850 0.02090 0.22050 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.90120 11.87170 0.02950 0.24849 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.32740 13.32470 0.00270 0.02026 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.84290 10.81150 0.03140 0.29043 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76190 10.73970 0.02220 0.20671 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.87550 10.85090 0.02460 0.22671 野村貨幣市場基金 16.26650 16.26630 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.90000 15.85000 0.05000 0.31546 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.03050 10.03150 -0.00100 -0.00997 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.95850 9.93730 0.02120 0.21334 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96190 9.95240 0.00950 0.09545 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.83620 9.83680 -0.00060 -0.00610 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81290 9.80710 0.00580 0.05914 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81300 9.80940 0.00360 0.03670 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83620 9.83680 -0.00060 -0.00610 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81290 9.80710 0.00580 0.05914 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81300 9.80940 0.00360 0.03670 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.80120 9.77470 0.02650 0.27111 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.76910 9.73560 0.03350 0.34410 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.76030 9.73220 0.02810 0.28873 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.80120 9.77470 0.02650 0.27111 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.76910 9.73560 0.03350 0.34410 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.76030 9.73220 0.02810 0.28873 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.07170 10.07310 -0.00140 -0.01390 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92830 7.92830 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75230 11.75220 0.00010 0.00085 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.19000 7.16000 0.03000 0.41899 野村精選貨幣市場基金 12.07880 12.07870 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.37000 12.31000 0.06000 0.48741 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.51000 11.44000 0.07000 0.61189 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.16000 11.04000 0.12000 1.08696 野村歐洲高股息基金季配型 7.89000 7.80000 0.09000 1.15385 野村歐洲高股息基金累積型 11.17000 11.05000 0.12000 1.08597 野村積極成長基金 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.18000 9.29000 -0.11000 -1.18407 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.49000 33.89000 -0.40000 -1.18029 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32140 10.32140 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61410 8.61080 0.00330 0.03832 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95150 7.94480 0.00670 0.08433 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88110 7.87790 0.00320 0.04062 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.69200 11.68710 0.00490 0.04193 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.54200 10.53310 0.00890 0.08450 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.48100 10.47670 0.00430 0.04104 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 野村環球基金-人民幣計價 16.13000 16.10000 0.03000 0.18634 野村環球基金-美元計價 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.58000 17.55000 0.03000 0.17094 野村鴻利基金 22.17000 22.40000 -0.23000 -1.02679 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85890 16.85870 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 19.76000 19.85000 -0.09000 -0.45340 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.71000 14.66000 0.05000 0.34106 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.13060 10.12490 0.00570 0.05630 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.29230 13.28490 0.00740 0.05570 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.47010 9.46670 0.00340 0.03592 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.45550 9.45020 0.00530 0.05608 凱基台商天下基金 13.19000 12.95000 0.24000 1.85328 凱基台灣精五門基金 20.52000 20.60000 -0.08000 -0.38835 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.80090 10.75920 0.04170 0.38758 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.60000 13.37000 0.23000 1.72027 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.33560 12.11160 0.22400 1.84947 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.12000 11.91000 0.21000 1.76322 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54310 11.54290 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.08000 27.14000 -0.06000 -0.22108 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.54000 22.57000 -0.03000 -0.13292 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.89960 21.90430 -0.00470 -0.02146 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.30000 17.13000 0.17000 0.99241 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.56730 16.39070 0.17660 1.07744 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.61000 7.54000 0.07000 0.92838 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.95320 11.89110 0.06210 0.52224 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.72980 11.68690 0.04290 0.36708 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 凱基護城河基金-台幣計價A 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140 凱基護城河基金-美元計價B 12.99310 12.96640 0.02670 0.20592 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.41000 35.34000 0.07000 0.19808 富邦NASDAQ-100基金 31.05000 31.00000 0.05000 0.16129 富邦上証180基金 27.26000 27.34000 -0.08000 -0.29261 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19370 0.18950 0.00420 2.21636 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.96000 5.83000 0.13000 2.22985 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.78000 35.05000 -0.27000 -0.77033 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.23340 11.13280 0.10060 0.90364 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.38880 10.29310 0.09570 0.92975 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.00730 9.91830 0.08900 0.89733 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.81540 9.72750 0.08790 0.90362 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.00450 8.92160 0.08290 0.92921 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.68110 8.60390 0.07720 0.89727 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.31850 20.32920 -0.01070 -0.05263 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.34030 11.33930 0.00100 0.00882 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40920 10.40810 0.00110 0.01057 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.86720 12.87490 -0.00770 -0.05981 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89500 1.89570 -0.00070 -0.03693 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37880 9.38440 -0.00560 -0.05967 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42920 1.42980 -0.00060 -0.04196 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.75800 11.75660 0.00140 0.01191 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71620 1.71530 0.00090 0.05247 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15170 10.15050 0.00120 0.01182 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50060 1.49980 0.00080 0.05334 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.94000 15.05000 -0.11000 -0.73090 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.26000 21.93000 0.33000 1.50479 富邦日本東証基金 21.83000 21.65000 0.18000 0.83141 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.80000 44.58000 0.22000 0.49349 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.00000 49.00000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.31000 52.21000 0.10000 0.19153 富邦台灣心基金 22.39000 22.58000 -0.19000 -0.84145 富邦台灣釆吉50基金 48.87000 48.77000 0.10000 0.20504 富邦台灣科技指數基金 53.88000 53.78000 0.10000 0.18594 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.62170 41.80920 -0.18750 -0.44847 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.28990 41.33750 -0.04760 -0.11515 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29770 0.29910 -0.00140 -0.46807 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51190 2.51440 -0.00250 -0.09943 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33980 0.33970 0.00010 0.02944 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.55590 10.55370 0.00220 0.02085 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17920 2.18140 -0.00220 -0.10085 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32540 0.32540 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.09820 9.09630 0.00190 0.02089 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.58000 24.59000 -0.01000 -0.04067 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.70000 13.71000 -0.01000 -0.07294 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.86000 33.89000 -0.03000 -0.08852 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63980 15.63970 0.00010 0.00064 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.89860 39.92970 -0.03110 -0.07789 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.16030 40.31880 -0.15850 -0.39312 富邦長紅基金 63.90000 64.47000 -0.57000 -0.88413 富邦科技基金 24.36000 24.68000 -0.32000 -1.29660 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.46310 40.53410 -0.07100 -0.17516 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.37720 40.57000 -0.19280 -0.47523 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.45470 39.57720 -0.12250 -0.30952 富邦恒生國企ETF基金 20.38000 20.15000 0.23000 1.14144 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.06000 14.22000 -0.16000 -1.12518 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.02000 27.36000 0.66000 2.41228 富邦高成長基金 24.52000 24.75000 -0.23000 -0.92929 富邦基金 13.55000 13.69000 -0.14000 -1.02264 富邦基金I類型 13.55000 13.69000 -0.14000 -1.02264 富邦深証100基金 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 富邦富時歐洲ETF基金 20.52000 20.36000 0.16000 0.78585 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41280 0.41260 0.00020 0.04847 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.33350 12.32230 0.01120 0.09089 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53640 9.52770 0.00870 0.09131 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30610 0.30600 0.00010 0.03268 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.87290 8.86480 0.00810 0.09137 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.40310 9.39110 0.01200 0.12778 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.89430 9.89140 0.00290 0.02932 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.28850 9.27660 0.01190 0.12828 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.76370 9.76080 0.00290 0.02971 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.85000 20.79000 0.06000 0.28860 富邦精準基金 46.22000 46.56000 -0.34000 -0.73024 富邦精銳中小基金 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.15000 19.15000 0.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 22.05000 21.97000 0.08000 0.36413 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.52000 7.52000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.59000 15.60000 -0.01000 -0.06410 富邦標普美國特別股ETF基金 19.97000 19.99000 -0.02000 -0.10005 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.25070 10.20370 0.04700 0.46062 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.18680 10.12540 0.06140 0.60640 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.29790 10.24810 0.04980 0.48594 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.97180 9.92600 0.04580 0.46141 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.86500 9.80550 0.05950 0.60680 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.95460 9.90660 0.04800 0.48453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.67000 30.66000 0.01000 0.03262 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.69900 8.70240 -0.00340 -0.03907 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.24060 9.24360 -0.00300 -0.03245 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95980 8.96390 -0.00410 -0.04574 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68360 9.68750 -0.00390 -0.04026 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.70250 9.70560 -0.00310 -0.03194 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.40970 9.41410 -0.00440 -0.04674 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.48250 9.48670 -0.00420 -0.04427 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49470 8.50700 -0.01230 -0.14459 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.53480 9.54790 -0.01310 -0.13720 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00900 9.02250 -0.01350 -0.14963 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.55180 10.56730 -0.01550 -0.14668 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.33180 10.34600 -0.01420 -0.13725 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83590 9.85080 -0.01490 -0.15126 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.13500 9.14730 -0.01230 -0.13447 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.66580 9.68040 -0.01460 -0.15082 富達卓越領航全球組合基金 15.35000 15.27000 0.08000 0.52390 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.66930 8.68020 -0.01090 -0.12557 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.38550 9.39650 -0.01100 -0.11706 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.06440 9.07630 -0.01190 -0.13111 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.86770 9.87990 -0.01220 -0.12348 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.84210 9.85370 -0.01160 -0.11772 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54160 9.55400 -0.01240 -0.12979 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15570 9.16760 -0.01190 -0.12980 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.61210 9.62460 -0.01250 -0.12988 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.23000 9.11000 0.12000 1.31723 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.97000 9.83000 0.14000 1.42421 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.73000 8.62000 0.11000 1.27610 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.95000 7.73000 0.22000 2.84605 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.17000 8.91000 0.26000 2.91807 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.93000 8.69000 0.24000 2.76180 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.65060 9.66040 -0.00980 -0.10145 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16750 9.16990 -0.00240 -0.02617 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77620 8.78290 -0.00670 -0.07628 富蘭克林華美中華基金 12.30000 11.98000 0.32000 2.67112 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.90000 21.05000 -0.15000 -0.71259 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.43000 20.50000 -0.07000 -0.34146 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.91180 7.89240 0.01940 0.24581 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.04140 9.01530 0.02610 0.28951 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.72080 9.69280 0.02800 0.28887 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.26600 9.24330 0.02270 0.24558 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.13790 11.12220 0.01570 0.14116 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.79830 8.78590 0.01240 0.14114 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.22690 9.21390 0.01300 0.14109 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.32030 13.29610 0.02420 0.18201 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.32940 10.31060 0.01880 0.18234 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.17940 10.16280 0.01660 0.16334 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.71950 7.70690 0.01260 0.16349 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.19610 9.18110 0.01500 0.16338 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.76240 10.75070 0.01170 0.10883 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.62170 7.61340 0.00830 0.10902 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.09860 9.08870 0.00990 0.10893 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.47210 10.45600 0.01610 0.15398 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.76290 7.75100 0.01190 0.15353 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.18450 8.18140 0.00310 0.03789 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.19350 9.18520 0.00830 0.09036 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96580 9.95680 0.00900 0.09039 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.59360 12.58890 0.00470 0.03733 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.69000 8.59000 0.10000 1.16414 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.92000 11.99000 -0.07000 -0.58382 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.18750 13.14250 0.04500 0.34240 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 富蘭克林華美第一富基金 40.18000 40.53000 -0.35000 -0.86356 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30320 10.30310 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.32000 14.27000 0.05000 0.35039 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.50000 15.44000 0.06000 0.38860 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.74820 7.68830 0.05990 0.77911 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.73460 10.66930 0.06530 0.61204 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.54720 9.55440 -0.00720 -0.07536 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.94630 10.95470 -0.00840 -0.07668 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.84930 6.85540 -0.00610 -0.08898 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.02280 9.02640 -0.00360 -0.03988 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.10010 10.10420 -0.00410 -0.04058 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.48710 10.49640 -0.00930 -0.08860 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.45000 20.47000 -0.02000 -0.09770 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 復華人民幣貨幣市場基金 11.62540 11.62460 0.00080 0.00688 復華人生目標基金 38.43020 38.69030 -0.26010 -0.67226 復華大中華中小策略基金 8.88000 8.60000 0.28000 3.25581 復華中小精選基金 74.25000 74.75000 -0.50000 -0.66890 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.97000 8.70000 0.27000 3.10345 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.02000 7.77000 0.25000 3.21750 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 復華六年到期新興市場債券基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 復華台灣智能基金 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793 復華全方位基金 31.01000 31.21000 -0.20000 -0.64082 復華全球大趨勢基金-美元 13.48000 13.39000 0.09000 0.67214 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.08000 20.95000 0.13000 0.62053 復華全球平衡基金-美元 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 復華全球平衡基金-新臺幣 20.33000 20.25000 0.08000 0.39506 復華全球物聯網科技基金-美元 16.52000 16.34000 0.18000 1.10159 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.81000 15.66000 0.15000 0.95785 復華全球原物料基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 復華全球消費基金-新臺幣 13.46000 13.36000 0.10000 0.74850 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.49180 11.49300 -0.00120 -0.01044 復華全球債券基金 13.50340 13.52360 -0.02020 -0.14937 復華全球債券組合基金 14.63000 14.64000 -0.01000 -0.06831 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.84000 14.91000 -0.07000 -0.46948 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 復華全球戰略配置強基金-美元 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 復華有利貨幣市場基金 13.43590 13.43580 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 12.03000 11.97000 0.06000 0.50125 復華亞太成長基金 14.69000 14.51000 0.18000 1.24052 復華亞太神龍科技基金-美元 9.68000 9.55000 0.13000 1.36126 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968 復華東協世紀基金 12.38000 12.31000 0.07000 0.56864 復華南非幣長期收益基金A 12.95000 12.92000 0.03000 0.23220 復華南非幣長期收益基金B 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969 復華南非幣短期收益基金A 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華美國新星基金-美元 12.65000 12.55000 0.10000 0.79681 復華美國新星基金-新臺幣 12.73000 12.64000 0.09000 0.71203 復華恒生基金 20.88000 20.73000 0.15000 0.72359 復華恒生單日反向一倍基金 8.76000 8.84000 -0.08000 -0.90498 復華恒生單日正向二倍基金 31.20000 30.70000 0.50000 1.62866 復華神盾基金 25.77630 25.87960 -0.10330 -0.39916 復華高成長基金 67.60000 68.03000 -0.43000 -0.63207 復華高益策略組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39680 14.39660 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.83000 19.80000 0.03000 0.15152 復華富時台灣高股息低波動基金 52.69000 52.54000 0.15000 0.28550 復華復華基金 21.16000 21.30000 -0.14000 -0.65728 復華華人世紀基金 16.82000 16.58000 0.24000 1.44753 復華傳家二號基金 30.55380 30.70960 -0.15580 -0.50733 復華傳家基金 24.36340 24.56090 -0.19750 -0.80412 復華奧林匹克全球組合基金 14.89000 14.91000 -0.02000 -0.13414 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.18000 14.11000 0.07000 0.49610 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.46000 19.47000 -0.01000 -0.05136 復華新興市場高收益債券基金A 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 復華新興市場高收益債券基金B 5.53000 5.53000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 復華滬深300 A股基金 20.28000 20.38000 -0.10000 -0.49068 復華數位經濟基金 57.66000 58.12000 -0.46000 -0.79147 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.97000 10.75000 0.22000 2.04651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72190 9.72100 0.00090 0.00926 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.56050 9.56110 -0.00060 -0.00628 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87570 9.87470 0.00100 0.01013 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.68230 9.68250 -0.00020 -0.00207 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.57430 9.56410 0.01020 0.10665 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.04090 10.03990 0.00100 0.00996 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.54930 9.54000 0.00930 0.09748 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.01540 10.01550 -0.00010 -0.00100 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.54850 9.53920 0.00930 0.09749 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.01800 10.01800 0.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.86400 9.84450 0.01950 0.19808 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.63820 10.77380 -0.13560 -1.25861 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.86520 9.83610 0.02910 0.29585 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.86410 9.84450 0.01960 0.19910 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.63610 10.77180 -0.13570 -1.25977 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.86530 9.83610 0.02920 0.29687 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.87380 9.85410 0.01970 0.19992 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27340 9.27850 -0.00510 -0.05497 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.41520 8.40270 0.01250 0.14876 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.35810 8.35380 0.00430 0.05147 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.53370 11.53990 -0.00620 -0.05373 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.49030 10.47470 0.01560 0.14893 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53810 10.53270 0.00540 0.05127 景順主流基金 17.81000 17.89000 -0.08000 -0.44718 景順台灣科技基金 31.07000 31.18000 -0.11000 -0.35279 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 景順全球科技基金 22.48000 22.47000 0.01000 0.04450 景順全球康健基金 19.31000 19.25000 0.06000 0.31169 景順貨幣市場基金 15.93680 15.93670 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.67000 32.78000 -0.11000 -0.33557 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.80000 14.76000 0.04000 0.27100 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.78000 13.76000 0.02000 0.14535 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67880 8.67240 0.00640 0.07380 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97730 7.98210 -0.00480 -0.06013 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11330 11.10470 0.00860 0.07744 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19380 10.19990 -0.00610 -0.05980 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.59000 7.49000 0.10000 1.33511 華南永昌中國A股基金(美元) 7.30000 7.20000 0.10000 1.38889 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.66000 10.53000 0.13000 1.23457 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.31030 9.30760 0.00270 0.02901 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.46530 9.47190 -0.00660 -0.06968 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.59330 9.59060 0.00270 0.02815 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.75560 9.76240 -0.00680 -0.06966 華南永昌永昌基金 18.78000 18.87000 -0.09000 -0.47695 華南永昌全球亨利組合基金 14.28300 14.28090 0.00210 0.01470 華南永昌全球神農水資源基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 華南永昌全球精品基金 16.32000 16.25000 0.07000 0.43077 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.46000 11.37000 0.09000 0.79156 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.72000 13.61000 0.11000 0.80823 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.55000 13.46000 0.09000 0.66865 華南永昌物聯網精選基金 11.44000 11.50000 -0.06000 -0.52174 華南永昌策略報酬基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20380 16.20360 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.79850 23.79620 0.00230 0.00967 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93690 11.93680 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17370 10.17380 -0.00010 -0.00098 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.11310 10.11410 -0.00100 -0.00989 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83080 9.83090 -0.00010 -0.00102 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.73950 9.74040 -0.00090 -0.00924 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99520 9.99600 -0.00080 -0.00800 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.87620 9.87780 -0.00160 -0.01620 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75200 9.75280 -0.00080 -0.00820 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.62910 9.63070 -0.00160 -0.01661 華頓中小型基金 26.90000 27.10000 -0.20000 -0.73801 華頓中國多重機會平衡基金 11.44340 11.34990 0.09350 0.82380 華頓台灣基金 27.93000 28.20000 -0.27000 -0.95745 華頓平安貨幣市場基金 11.51920 11.51910 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.20000 17.13000 0.07000 0.40864 華頓全球高收益債券基金A 13.38800 13.38510 0.00290 0.02167 華頓全球高收益債券基金B 8.29900 8.29720 0.00180 0.02169 華頓全球黑鑽油源基金 5.71000 5.69000 0.02000 0.35149 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.57070 2.51800 0.05270 2.09293 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.56720 11.31810 0.24910 2.20090 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37640 0.36800 0.00840 2.28261 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.32930 11.24210 0.08720 0.77566 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.30640 10.22910 0.07730 0.75569 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.13480 10.04610 0.08870 0.88293 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.14860 9.06870 0.07990 0.88105 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.37980 10.27910 0.10070 0.97966 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.40780 9.31490 0.09290 0.99733 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.06000 10.99000 0.07000 0.63694 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49050 2.49390 -0.00340 -0.13633 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04410 2.04820 -0.00410 -0.20018 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.76320 11.75670 0.00650 0.05529 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.54940 9.54410 0.00530 0.05553 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36400 0.36380 0.00020 0.05498 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30160 0.30130 0.00030 0.09957 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.32000 3.26000 0.06000 1.84049 匯豐中國動力基金(台幣) 14.92000 14.64000 0.28000 1.91257 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.48000 0.01000 2.08333 匯豐台灣精典基金 24.49000 24.50000 -0.01000 -0.04082 匯豐全球趨勢組合基金 12.58000 12.53000 0.05000 0.39904 匯豐全球關鍵資源基金 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087 匯豐安富基金 25.72000 25.72000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 42.73000 42.56000 0.17000 0.39944 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57200 2.57550 -0.00350 -0.13590 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34300 2.34660 -0.00360 -0.15341 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.52910 11.52580 0.00330 0.02863 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.90330 7.89980 0.00350 0.04430 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37730 0.37710 0.00020 0.05304 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33610 0.33580 0.00030 0.08934 匯豐金磚動力基金 13.83000 13.80000 0.03000 0.21739 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98030 14.98020 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.62000 4.60000 0.02000 0.43478 匯豐新鑽動力基金 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.34290 5.33110 0.01180 0.22134 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.94100 8.92930 0.01170 0.13103 匯豐龍鳳基金-A類型 52.66000 52.69000 -0.03000 -0.05694 匯豐龍鳳基金-I類型 52.66000 52.69000 -0.03000 -0.05694 匯豐龍騰電子基金 36.23000 36.46000 -0.23000 -0.63083 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19680 12.18460 0.01220 0.10013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.13000 19.16000 -0.03000 -0.15658 新光中國成長基金(人民幣) 9.95000 9.66000 0.29000 3.00207 新光中國成長基金(美元) 10.02000 9.72000 0.30000 3.08642 新光中國成長基金(新臺幣) 9.96000 9.67000 0.29000 2.99897 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.39420 10.41590 -0.02170 -0.20834 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.62510 9.61360 0.01150 0.11962 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.88530 9.88960 -0.00430 -0.04348 新光台灣富貴基金 23.37000 23.36000 0.01000 0.04281 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.15000 12.05000 0.10000 0.82988 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.80000 11.71000 0.09000 0.76857 新光全球債券基金(A累積)美元 10.06420 10.07370 -0.00950 -0.09430 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.79660 9.82180 -0.02520 -0.25657 新光全球債券基金(B配息)美元 9.69650 9.70570 -0.00920 -0.09479 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.42770 9.45190 -0.02420 -0.25603 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.61000 10.67000 -0.06000 -0.56232 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 新光吉星貨幣市場基金 15.44330 15.44320 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 新光多重資產基金(A累積)美元 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 新光亞洲精選基金-美金 22.24000 22.04000 0.20000 0.90744 新光亞洲精選基金-新台幣 22.45000 22.28000 0.17000 0.76302 新光兩岸優勢基金 11.49000 11.20000 0.29000 2.58929 新光店頭基金 25.79000 25.94000 -0.15000 -0.57826 新光南非幣保本基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 新光特選內需收益ETF基金 20.63000 20.58000 0.05000 0.24295 新光創新科技基金 15.20000 15.27000 -0.07000 -0.45842 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.83230 9.84650 -0.01420 -0.14421 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.06700 10.07260 -0.00560 -0.05560 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.71650 9.72080 -0.00430 -0.04424 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30810 9.32160 -0.01350 -0.14482 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53720 9.54240 -0.00520 -0.05449 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20220 9.20630 -0.00410 -0.04453 新光澳幣八年期保本基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 新光澳幣保本基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10880 10.10770 0.00110 0.01088 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.78550 9.78440 0.00110 0.01124 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.74710 9.74540 0.00170 0.01744 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.01410 10.01230 0.00180 0.01798 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96070 9.95670 0.00400 0.04017 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.69280 9.68880 0.00400 0.04128 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66400 9.66500 -0.00100 -0.01035 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93090 9.93200 -0.00110 -0.01108 瑞銀全球創新趨勢基金 7.62000 7.55000 0.07000 0.92715 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.79720 9.80420 -0.00700 -0.07140 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.36500 9.37190 -0.00690 -0.07362 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71150 9.71780 -0.00630 -0.06483 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.33890 9.34490 -0.00600 -0.06421 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.40710 9.41980 -0.01270 -0.13482 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84600 9.85820 -0.01220 -0.12375 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.77990 13.79650 -0.01660 -0.12032 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.46600 8.47620 -0.01020 -0.12034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 38.02030 38.16120 -0.14090 -0.36922 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.93830 39.08750 -0.14920 -0.38171 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.11340 40.29140 -0.17800 -0.44178 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19240 11.19150 0.00090 0.00804 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99330 9.99020 0.00310 0.03103 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.36900 12.09860 0.27040 2.23497 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.30700 9.09250 0.21450 2.35909 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.60000 9.38000 0.22000 2.34542 群益大印度基金-人民幣 14.49660 14.52130 -0.02470 -0.17009 群益大印度基金-美元 13.72510 13.73180 -0.00670 -0.04879 群益大印度基金-新臺幣 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.60530 12.46160 0.14370 1.15314 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.23750 12.08330 0.15420 1.27614 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.45000 11.32000 0.13000 1.14841 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.65160 11.51880 0.13280 1.15290 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.32230 10.19220 0.13010 1.27647 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.11570 10.00030 0.11540 1.15397 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.99730 8.88390 0.11340 1.27647 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.73080 9.61980 0.11100 1.15387 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.94500 8.83220 0.11280 1.27714 群益中小型股基金 46.47000 46.89000 -0.42000 -0.89571 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.73740 9.67740 0.06000 0.62000 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.10080 9.03370 0.06710 0.74277 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.50500 8.45060 0.05440 0.64374 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.57860 8.52580 0.05280 0.61930 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.01730 7.95820 0.05910 0.74263 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.49310 7.44520 0.04790 0.64337 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.94340 10.94760 -0.00420 -0.03836 群益中國高收益債券基金-美元 10.61450 10.61650 -0.00200 -0.01884 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82170 9.82400 -0.00230 -0.02341 群益中國新機會基金N-人民幣 8.45080 8.24680 0.20400 2.47369 群益中國新機會基金N-美元 7.81180 7.61400 0.19780 2.59785 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.32000 8.11000 0.21000 2.58940 群益中國新機會基金-人民幣 7.49460 7.31370 0.18090 2.47344 群益中國新機會基金-美元 8.35270 8.14120 0.21150 2.59790 群益中國新機會基金-新臺幣 7.94000 7.75000 0.19000 2.45161 群益平衡王基金 19.16190 19.20210 -0.04020 -0.20935 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 6.01000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.14740 11.19400 -0.04660 -0.41629 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.71160 10.74330 -0.03170 -0.29507 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.99660 10.03840 -0.04180 -0.41640 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.60560 9.63400 -0.02840 -0.29479 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.11730 10.11620 0.00110 0.01087 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.92060 9.91820 0.00240 0.02420 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.46170 9.46070 0.00100 0.01057 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.38240 9.38000 0.00240 0.02559 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.17580 10.17480 0.00100 0.00983 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.23180 10.22930 0.00250 0.02444 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.62840 9.62740 0.00100 0.01039 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.03850 10.03600 0.00250 0.02491 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.11580 10.12650 -0.01070 -0.10566 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.32460 7.33240 -0.00780 -0.10638 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.14140 10.13150 0.00990 0.09772 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.05410 10.04300 0.01110 0.11052 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.20170 10.19460 0.00710 0.06964 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02310 10.01330 0.00980 0.09787 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95370 9.94260 0.01110 0.11164 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09980 10.09280 0.00700 0.06936 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.14150 10.13150 0.01000 0.09870 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.05410 10.04300 0.01110 0.11052 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.20170 10.19460 0.00710 0.06964 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02320 10.01330 0.00990 0.09887 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95370 9.94260 0.01110 0.11164 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09980 10.09280 0.00700 0.06936 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 群益全球關鍵生技基金-美元 15.99400 15.94580 0.04820 0.30227 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.72000 15.69000 0.03000 0.19120 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.75000 10.87000 -0.12000 -1.10396 群益印度中小基金N-美元 10.12780 10.08020 0.04760 0.47221 群益印度中小基金N-新臺幣 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 群益印度中小基金-人民幣 16.22420 16.16750 0.05670 0.35070 群益印度中小基金-美元 14.48560 14.41760 0.06800 0.47165 群益印度中小基金-新臺幣 16.69000 16.63000 0.06000 0.36079 群益多利策略組合基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 群益多重收益組合基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.41000 15.34000 0.07000 0.45632 群益安家基金 25.54930 25.85120 -0.30190 -1.16784 群益安穩貨幣市場基金 16.08400 16.08380 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.01000 23.80000 0.21000 0.88235 群益亞太中小基金 11.95000 11.77000 0.18000 1.52931 群益亞太新趨勢平衡基金 16.30000 16.21000 0.09000 0.55521 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.74130 9.74260 -0.00130 -0.01334 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48130 7.48230 -0.00100 -0.01336 群益店頭市場基金 101.25000 102.18000 -0.93000 -0.91016 群益東方盛世基金 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797 群益東協成長基金-人民幣 13.02060 12.98840 0.03220 0.24791 群益東協成長基金-美元 11.50540 11.46300 0.04240 0.36989 群益東協成長基金-新臺幣 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.25130 11.24070 0.01060 0.09430 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.68580 10.67430 0.01150 0.10774 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.14620 10.14030 0.00590 0.05818 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.84870 9.83940 0.00930 0.09452 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.35680 9.34680 0.01000 0.10699 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.88230 8.87700 0.00530 0.05970 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63810 9.62900 0.00910 0.09451 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.52340 9.51320 0.01020 0.10722 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.92290 9.91700 0.00590 0.05949 群益長安基金 28.25000 28.59000 -0.34000 -1.18923 群益美國新創亮點基金N-美元 10.06420 10.04710 0.01710 0.17020 群益美國新創亮點基金-美元 15.22420 15.19860 0.02560 0.16844 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.64000 14.63000 0.01000 0.06835 群益真善美基金 16.93780 16.96350 -0.02570 -0.15150 群益馬拉松基金 123.57000 124.33000 -0.76000 -0.61128 群益深証中小板基金 12.08000 12.23000 -0.15000 -1.22649 群益創新科技基金 32.35000 32.47000 -0.12000 -0.36957 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.19370 8.98540 0.20830 2.31821 群益華夏盛世基金N-美元 8.51780 8.31470 0.20310 2.44266 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.84000 8.64000 0.20000 2.31481 群益華夏盛世基金-人民幣 10.01180 9.78500 0.22680 2.31783 群益華夏盛世基金-美元 9.39220 9.16820 0.22400 2.44323 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.43000 15.08000 0.35000 2.32095 群益奧斯卡基金 27.41000 27.57000 -0.16000 -0.58034 群益新興金鑽基金-美元 11.44180 11.36140 0.08040 0.70766 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364 群益葛萊美基金 23.79000 23.89000 -0.10000 -0.41859 群益道瓊美國地產ETF基金 20.66000 20.83000 -0.17000 -0.81613 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.70000 13.71000 -0.01000 -0.07294 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.84290 11.81050 0.03240 0.27433 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.23980 11.20090 0.03890 0.34729 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.16670 11.13360 0.03310 0.29730 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.63260 8.60900 0.02360 0.27413 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07430 9.04290 0.03140 0.34723 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.68560 8.65990 0.02570 0.29677 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.08110 10.04620 0.03490 0.34740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.10000 29.35000 -0.25000 -0.85179 德信中國精選成長基金 10.74000 10.55000 0.19000 1.80095 德信台灣主流中小基金 18.99000 19.15000 -0.16000 -0.83551 德信新興股票組合基金 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 德信萬保貨幣市場基金 11.93270 11.93250 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.79660 10.80360 -0.00700 -0.06479 德信數位時代基金 27.73000 27.84000 -0.11000 -0.39511 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66120 11.66110 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.64000 15.72000 -0.08000 -0.50891 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.09000 18.99000 0.10000 0.52659 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.40730 10.41680 -0.00950 -0.09120 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.88390 14.89750 -0.01360 -0.09129 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14500 8.15320 -0.00820 -0.10057 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.02390 11.02410 -0.00020 -0.00181 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33370 11.33400 -0.00030 -0.00265 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05860 13.07160 -0.01300 -0.09945 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.21000 18.03000 0.18000 0.99834 摩根中小基金 23.03000 23.42000 -0.39000 -1.66524 摩根中國A股基金 12.95000 12.56000 0.39000 3.10510 摩根中國A股基金(美元) 10.21000 9.89000 0.32000 3.23559 摩根中國亮點基金 12.89000 12.60000 0.29000 2.30159 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.94370 10.83440 0.10930 1.00882 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.11180 11.99880 0.11300 0.94176 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.28950 9.19100 0.09850 1.07170 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.28190 12.15940 0.12250 1.00745 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.07940 13.94820 0.13120 0.94062 摩根台灣金磚基金-累積型 20.09000 20.32000 -0.23000 -1.13189 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.09000 20.32000 -0.23000 -1.13189 摩根台灣增長基金 51.33000 51.53000 -0.20000 -0.38812 摩根平衡基金 28.43000 28.48000 -0.05000 -0.17556 摩根全球α基金 19.44000 19.38000 0.06000 0.30960 摩根全球平衡基金 15.08910 15.02290 0.06620 0.44066 摩根全球發現基金 12.74000 12.68000 0.06000 0.47319 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.74040 9.73170 0.00870 0.08940 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.71440 10.70860 0.00580 0.05416 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.12510 10.11400 0.01110 0.10975 摩根多元入息成長基金-累積型 11.42830 11.41800 0.01030 0.09021 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.03010 10.01900 0.01110 0.11079 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.60030 10.57990 0.02040 0.19282 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.55810 13.53210 0.02600 0.19214 摩根亞洲基金 56.24000 55.66000 0.58000 1.04204 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45160 8.45360 -0.00200 -0.02366 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.83530 9.83730 -0.00200 -0.02033 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.71130 8.71020 0.00110 0.01263 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.25670 12.25970 -0.00300 -0.02447 摩根東方內需機會基金 17.82000 17.63000 0.19000 1.07771 摩根東方科技基金 33.57000 33.12000 0.45000 1.35870 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592 摩根金龍收成基金 21.25000 20.77000 0.48000 2.31103 摩根第一貨幣市場基金 15.07830 15.07820 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 摩根新金磚五國基金 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 摩根新絲路基金 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142 摩根新興35基金 13.00000 12.89000 0.11000 0.85337 摩根新興日本基金 24.16000 24.27000 -0.11000 -0.45323 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.26180 7.23600 0.02580 0.35655 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.48120 9.45220 0.02900 0.30681 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.24510 9.21130 0.03380 0.36694 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.45210 10.41370 0.03840 0.36875 摩根新興科技基金 55.04000 55.80000 -0.76000 -1.36201 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34730 8.34890 -0.00160 -0.01916 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57810 10.58010 -0.00200 -0.01890 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.44170 8.41370 0.02800 0.33279 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.17470 9.14000 0.03470 0.37965 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.64010 8.60440 0.03570 0.41490 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.68280 9.65070 0.03210 0.33262 摩根龍揚基金 31.75000 31.04000 0.71000 2.28737 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 摩根環球股票收益基金-累積型 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31570 9.31110 0.00460 0.04940 摩根總收益組合基金-累積型 11.24450 11.23910 0.00540 0.04805 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 24.84000 24.96000 -0.12000 -0.48077 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76070 11.76830 -0.00760 -0.06458 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02040 11.02550 -0.00510 -0.04626 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00320 10.01480 -0.01160 -0.11583 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21550 10.28220 -0.06670 -0.64869 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.63090 9.68360 -0.05270 -0.54422 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.73610 8.79020 -0.05410 -0.61546 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.26560 10.23890 0.02670 0.26077 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.28990 10.27300 0.01690 0.16451 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.71780 9.70090 0.01690 0.17421 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.83270 9.82520 0.00750 0.07633 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.47780 9.48490 -0.00710 -0.07486 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58940 9.60610 -0.01670 -0.17385 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.25820 11.22000 0.03820 0.34046 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.04250 11.00780 0.03470 0.31523 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17770 10.15420 0.02350 0.23143 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.67890 10.66940 0.00950 0.08904 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.45810 10.45130 0.00680 0.06506 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64180 9.64370 -0.00190 -0.01970 聯邦金鑽平衡基金 23.29350 23.37400 -0.08050 -0.34440 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.63830 9.59040 0.04790 0.49946 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.91780 9.87820 0.03960 0.40088 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.63830 9.59040 0.04790 0.49946 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.91780 9.87820 0.03960 0.40088 聯邦貨幣市場基金 13.16280 13.16270 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.05880 16.05850 0.00030 0.00187 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.48480 12.41500 0.06980 0.56222 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.08260 12.00310 0.07950 0.66233 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.59560 11.52900 0.06660 0.57767 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79940 11.79740 0.00200 0.01695 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.07850 11.08110 -0.00260 -0.02346 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52910 10.57150 -0.04240 -0.40108 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63640 8.66730 -0.03090 -0.35651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.88000 36.91000 -0.03000 -0.08128 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.53000 15.52000 0.01000 0.06443 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.08000 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0.28736 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.99000 13.95000 0.04000 0.28674 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.65000 14.61000 0.04000 0.27379 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.39000 18.38000 0.01000 0.05441 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.26000 17.25000 0.01000 0.05797 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.26000 13.25000 0.01000 0.07547 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.60000 14.58000 0.02000 0.13717 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 聯博貨幣市場基金 14.99600 14.99590 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.41560 10.42340 -0.00780 -0.07483 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.70580 13.70980 -0.00400 -0.02918 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.53600 7.54160 -0.00560 -0.07425 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.96000 13.97000 -0.01000 -0.07158 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.02000 14.02000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 22.80000 23.09000 -0.29000 -1.25595 瀚亞中國基金-人民幣 11.57000 11.33000 0.24000 2.11827 瀚亞中國基金-新台幣 12.15000 11.91000 0.24000 2.01511 瀚亞巴西基金 4.30000 4.42000 -0.12000 -2.71493 瀚亞外銷基金 43.62000 44.06000 -0.44000 -0.99864 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.45000 9.44000 0.01000 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