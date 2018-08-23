盤前財經大事搶先讀2018年8月23日

今日操盤前瞻

7 月五大行庫新承做放款平均利率

美國 7 月新屋銷售

日本 8 月製造業 PMI

歐元區 8 月綜合 PMI、消費者信心指數

法說會：福懋、國泰金、鼎翰、上福、華研

主題式業績發表：新天地、潤泰創新、特力

除權息：台肥、燁輝、美隆電、晟銘電、聿新科、鄉林、合晶、蜜望實、濟生醫藥、曜亞、久裕、利勤、天鈺、醫影、建新國、保綠 - KY、欣雄

減資暫停交易：鑫龍騰、迎輝

〈Fed 會議記錄〉支持 9 月升息 貿易戰可能迫使腳步加快

週三公布的聯準會 (Fed)8 月初會議記錄顯示，大多委員支持 9 月再度升息。許多委員說，如果數據持續符合他們的展望，「採取下一步行動，移除寬鬆政策，可能很快就屬適當。」同時，委員亦說，若國際貿易爭議升高，他們可能必須停止緩慢升息。閱讀全文...

〈太陽能三合一〉台廠成慘業錯在營運模式 中國六一新政反而有利

聯合再生能源轉型佈局已逐步到位，談及中國六一新政的衝擊，新日光 (3576-TW) 董事長洪傳獻強調，全球太陽能市場安裝量持續呈現逐年攀升，產業發展其實非常好，在台灣會變成「慘業」是因營運模式不對，初期雖會政策受到影響，但若在合併後成功轉型，不必與陸廠大打電池價格戰，中國六一新政策反而對聯合再生能源來說是好事。閱讀全文...

〈聯發科組織調整〉提升效率 未來將兵分三路搶攻市場商機

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 昨 (22) 日召開重大訊息，公告子公司晨星半導體將一分為三，電視晶片將併入成為聯發科一個事業群，而聯發科未來公司將成為三大事業群，包含無線通訊事業群、智能裝置事業群、以及電視晶片事業群，不過電視晶片事業群負責人，及晨星電視晶片品牌走向，目前內部仍在討論中，尚未有確切結果。閱讀全文...

小摩：美股與新興市場「大分歧」前所未見

摩根大通分析師 Kolanovic Spots 週二 (21 日) 發表了最新研報，認為中美利差的收斂，對美國股市形成利多，但對歐洲和新興市場卻是利空。Kolanovic Spots 認為，這是「前所未有的分歧」，並且「這從未發生過」。閱讀全文...

沙國 Aramco 傳 IPO 喊卡 受併購案影響 上市會延遲計劃

外媒報導，沙烏地阿拉伯石油公司 Aramco 正專注於購買化學巨頭沙國基礎工業公司 Sabic 的戰略股權，並暫停其首次公開募股計劃。據路透社報導，4 位消息人士透露，沙國已取消了國內和國際的 Aramco 首次公開募股 (IPO)，並解散了其財務顧問團隊。閱讀全文...



