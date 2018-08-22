小米上市後首度發布財報 第2季營收年增近7成

小米集團 22 日發布上市後首次財報，財報顯示，第 2 季集團實現營收人民幣 452.35 億元，年增 68.3%，經調整後淨利潤為人民幣 21.17 億元，年增 25.1%。

小米財報

其中，智慧手機業務實現收入人民幣 305.01 億元，年增 71.5%，IoT 與生活消費產品收入人民幣 103.79 億元，年增 18.9%，互聯網服務收入人民幣 39.58 億元，年增增長 8.8%。

由營收結構上看，第 2 季手機收入仍占主導地位，約占全部營收的 7 成，不過去年同期的 71.5% 稍有下降。IoT 與生活消費產品占比由去年的 18.9%，升至 22.9%，互聯網服務分部收入占比由 9.0%，略降至 8.8%。

為符合中國智慧手機市場消費者喜好的轉變，小米第 2 季加大了中高階機型的銷售。2018 年第二季共售出約 3200 萬支手機，高於去年同期的 2220 萬支，手機的平均售價更由每支人民幣 863.8 元提升至人民幣 952.3 元，平均售價上升主要來自小米 MIX 2S 及小米 8。

此外，MIUI 月活躍用戶數由去年 6 月的 1.46 億人增加 41.7%，至今年 6 月為 2.07 億人；平均每用戶互聯網服務收入由去年二季度的人民幣 16.6 元，增加到今年的 19.1 元，增速為 15.1%。