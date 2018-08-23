富道集團(03848-HK)購內地小額貸款業務

富道集團(03848-HK)公布，8月22日，該公司全資附屬公司富道國際金融與廣東恒豐投資集團及保證方盧暖培訂立協議。根據協議，廣東恒豐投資出售深圳市浩森小額貸款股份有限公司47%股權，代價為1.567億元。代價應以下列方式結算：4701萬元以現金方式結算；及剩餘結餘1.0969萬元由買方透過發行承兌票據的方式結算。保證方已同意向富道國際金融保證及擔保廣東恒豐投資集團及深圳市浩森小額貸款妥善履行所有其於協議及其項下擬進行之交易的義務。

深圳市浩森小額貸款主要從事為其客戶提供小額貸款的金融機構。深圳市浩森小額貸款受深圳市人民政府金融發展服務辦公室監管，並獲其授予小額貸款公司牌照。

董事相信訂立協議將使該集團進一步擴大其於深圳金融市場之投資，亦通過為企業客戶提供融資租賃、融資租賃相關保理業務及諮詢服務外，同時為個體客戶及其他小型私人公司提供小額貸款，從而擴大業務經營，預期與集團現有主要業務形成協同效應。

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