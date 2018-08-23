美股盤中─狹幅整理 華爾街擺脫川普的最新法律擔憂

美國股市週三中場狹幅整理，投資人試圖擺脫川普總統最新的政治擔憂。這波多頭市場今日將創下史上最長記錄。

台北時間 23:56

道瓊工業平均指數下跌 19.58 點或 0.08% 至 25802.71。

Nasdaq 指數上漲 30.33 點或 0.39% 至 7889.51。

S&P 500 指數上漲 3.22 點或 0.11% 至 2866.16。

目前這波多頭市場週三將達 3453 天之久。這段期間，S&P 500 大漲逾 300%。週二，這波多頭市場期間則平了由 1990 年 10 月至 2000 年 3 月的多頭市場記錄。

分析師說，金融危機後，金融市場氣氛低迷，雖預期反彈，却沒料到持續如此之久。

川普的前私人律師柯恩對八項指控認罪，包括逃稅，政治獻金，對金融機構做了不實陳述。柯恩還承認在川普指示下，付錢給了二位女士。

此外，川普競選團隊主席馬納福特亦被認定有罪，罪名亦為八項。

該消息傳出後，於夜間交易中，美國指數期貨下跌，但很快自低點反彈。

分析師說，不確定投資人是否在意。今早傳言大多指向彈劾的條件並不存在。這件事有爭議，創造了不確定性，但對股市影響不大。

報導指出，美國與墨西哥在北美自由貿易協定 (NAFTA) 議題上，週四可能宣布達成協議，亦有助支撑股市。

來自北京的九人代表團今日將在華盛頓與美國官員展開會談，可望減緩兩國之間的磨擦。

台北時間凌晨 02:00 聯準會 (Fed) 將公布 8 月會議記錄。