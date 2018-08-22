中國物流資產(01589-HK)擬夥房產基金投資物流倉儲項目

中國物流資產(01589-HK)公布，8月22日，該公司與LaSalle Investment Management Asia Pte. Ltd.訂立一份合作框架協議，據此，該公司及由LaSalle管理的一項基金原則上同意建立一項聯合投資項目，惟須待雙方各自董事會及投資委員會批准，方可作實。

據此，該公司及LaSalle管理的基金將最多投資3億美元及經營一項位於內地的物流倉儲項目投資組合。根據合作框架協議，該公司承諾最多投資9,000萬美元，惟須待合作框架協議所述的條件達成後，方可作實。該公司並向LaSalle授出有關其位於中國的物流資產及發展的若干優先購買權。

該公司的境內附屬公司亦將向該公司及LaSalle管理的基金成立的合資企業所投資的物流倉儲項目提供項目管理服務或物業管理服務，並將有權收取管理服務費。

LaSalle Investment Management為世界領先的房地產投資管理人之一，截至2018年6月30日，管理約590億美元私募及公募股權以及私募債務投資。LaSalle的多元化客戶群包括全球各地的私募及公募養老基金、保險公司、政府、企業、捐贈基金及個人。LaSalle提供一套完整的投資工具，包括獨立賬戶、開放式及封閉式基金、公債及實體層面的投資。LaSalle為全球最大的房地產公司之一仲量聯行的全資擁有及獨立運營附屬公司。

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