【野村投信】美國經濟可能遭遇的逆風

美國經濟數據持續亮眼，6 月底公布的工業生產成長 3.8%，近期的經濟數據也沒讓人失望並支撐美國股市超越全球市場，當其他市場陷入困境，美國經濟卻持續堅挺，不論是土耳其風波還是貿易戰，美國經濟依然毫髮無傷，但這種狀態能否一直持續下去?

如果有一個數據可以用來判斷美國經濟的強弱，就是全美獨立企業聯盟 (NFIB) 的美國小型企業信心指數，目前該指數來到 107.9 的歷史最高點，美國經濟受到大幅減稅措施的激勵正好印證在小型企業上，表現也與世界其他地區截然不同。強勁的內需市場成為帶動美國經濟的引擎，而這顆引擎仍在加速中。美國經濟數據持續亮眼，6 月底公布的工業生產成長 3.8%，近期的經濟數據也沒讓人失望並支撐美國股市超越全球市場，當其他市場陷入困境，美國經濟卻持續堅挺，不論是土耳其風波還是貿易戰，美國經濟依然毫髮無傷，但這種狀態能否一直持續下去? 目前的環境讓聯準會為難，現階段聯準會官員幾乎找不到減緩升息步調的理由，所有訊號都是綠燈，促使聯準會保持目前的貨幣政策方向，因此美元升值、通膨升溫，以及薪資漲幅即使仍低於 3%，成長趨勢仍未變。即使全球擔心土耳其，泰德利差 (Ted spread) 與其他衡量金融產業風險的利差仍持續下滑，顯示相較於其他市場，投資者仍輕鬆看待美國。但聯準會官員可能沒有如此輕鬆，目前聯準會幾乎沒有停止升息的理由，即使意識到雖然美國成長強勁，仍可能開始感受到來自全球的逆風，聯準會不太可能在短期內調整貨幣政策，卻可能導致過度緊縮，因為盤旋效應仍將影響美國。

因應後續可能的逆風，此次投資儀表板指針往風險趨避移動，增加債券的比重並看好投資級債，以及增加成熟市場比重。

土耳其的近況像是一笑置之的故事，但情勢可能逐漸失控然後可能打擊對新興市場的信心，土耳其的 GDP 約 8000 億美元，佔新興債券市場指數約 4%，它與阿根廷情況類似，且有能力重新掌控情勢，然而有一點重大差異：土耳其的強勢領導階層。阿根廷借重 IMF 的援助來解決困難，但土耳其採取了不同的道路，缺乏經濟監管的情況可能嚇跑投資人。時間很緊迫，土耳其有高通膨與大量經常帳赤字，未來一年以美元償債的進程也很吃緊；阿根廷的影響有限，因為危機已妥善地控制住，土耳其的問題可以解決，然而，強勢領導階層反美的立場，使得 IMF 介入顯得遙遙無期，更可能在目前美國政府主導下變得難以成真。土耳其長久以來藉由其地理位置發揮影響力，不過，這張牌並不管用，這將持續拖累對於市場與新興經濟體系的信心，新興市場經濟成長已是美國經濟的成長引擎，這可能是美國市場的第一道逆風。

300 億美元、500 億美元、2500 億美元、5000 億美元，什麼才是川普對中國商品關稅的上限？隨著數字逐漸增加，它已變成川普無法回頭的面子問題。貿易戰也是美國經濟中逐漸加速的逆風，川普藉由貿易戰來激勵民調上升，以確保期中選舉成功，然而，在這麼多雜音下，美國政府很難打退堂鼓，且協商又是充滿不確定性的漫長過程，隨著數字不斷增加，很難避免來自貿易夥伴的報復舉動。全球經濟對於全球貿易極為敏感，貿易的不確定性亦會降低投資金額，包括美國境內。當投資人的注意力被減稅與良好的企業獲利所吸引，我們預期美國經濟將出現讓人驚訝的減緩，它將重新燃起投資人對於聯準會政策步調失準的擔憂，並影響市場。

因應後續可能的逆風，此次投資儀表板指針往風險趨避移動，增加債券的比重並看好投資級債，以及增加成熟市場比重。

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