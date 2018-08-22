歐股盤中─美中貿易磋商在即、指數漲跌互見 泛歐 Stoxx 600跌0.06%

新一輪美中貿易磋商，將於華府登場，但美國總統川普表示，不抱太大期望；今 (22) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.06%。

台北時間週三下午 5 點 26 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.06%，德國 DAX 指數上漲 0.09%，法國 CAC 40 指數上漲 0.20%，英國 FTSE 指數上漲 0.03%。

週三早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走跌，基本資源類股疲軟，下跌約 0.7%；其中，礦商 Kaz Minerals 股價重挫近 4%。

個股方面，生技業者 Argenx 股價大漲 6%；鮭魚供應商 Marine Harvest 因下修 2018 年產量預估，股價下跌約 2%。

美中雙方將於 8 月 22、23 兩日，於華府進行新一輪貿易磋商；中方代表團由商務部副部長王受文率領，美方代表團則以財政部次長 David Malpass 為首。

川普日前接受媒體專訪時說，他對本次貿易磋商，不抱太大期望。

自 3 月下旬起，美中貿易爭端持續升溫，期間兩國已進行 3 輪磋商，本週登場的磋商，將是時隔 2 個多月後，雙方再次重啟對話，但也是主談官員層級最低的一次。

繼 7 月對價值 340 億美元中國商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，將互相對價值 160 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

此外，自本週一起，美國貿易代表署 (USTR) 針對 2000 億美元中國進口商品加徵 25% 關稅一事，召開聽證會，由於出席企業代表眾多，原定為期 3 天的聽證會，已增至 6 天。