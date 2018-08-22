荷蘭金融支付公司Adyen上市後第一個財報亮眼 投資者信心大增

繼荷蘭金融支付公司 Adyen 在 6 月大規模 IPO 後股價飆升，該公司於週三 (22 日) 公佈了最新的財報。在截至 6 月 30 日的 2018 上半年淨利成長 67%，達到 1.564 億歐元 (1.81 億美元)。

該公司主要負責處理 Uber、Netflix 和 Spotify 等客戶的線上的付款， 該公司在此期間處理了高達 700 億歐元的付款，比前一年增加了 43%。執行長 Pieter van der Do 和財務長 Ingo Uytdehaage 在給股東的信中表示:「我們在今年上半年繼續實現強勁且有營利的成長，我們將繼續協助商家跨越支付渠道和地域來發展。」

該公司也表示，預計 2018 財年淨營收將成長至少 40%。一旦目前的投資成本開始減少，該公司希望將 EBITDA 提高至 55% 以上。在週三公佈的財報中，該公司上半年的 EBITDA 利潤率為 44.9%。

Adyen 的股價從 IPO 時的 240 歐元，在一個月後上漲至 609 歐元。在週三的財報之後，Adyen 的股價在阿姆斯特丹上漲 5.8% 至 580 歐元。

Kempen 的分析師 Anil Akbar 表示，Adyen 的第一份財報以及 43% 的支付處理金額成長加強了投資者對於該公司強勁成長的信心。

Adyen 讓商家能更輕鬆、更便宜地處理電子商務支付，同時還提供分析財務數據的工具，因此脫穎而出。與 Chase Paymentech 和 Vantiv 等競爭對手相比，Adyen 還可以處理更多貨幣和不同支付類型的轉賬，幫助公司將業務擴展到世界其他地區。

財務長 Ingo Uytdehaage 在電話採訪中表示，他在餐飲及旅館相關產業看見了更多的機會。有越來越多的企業看到「消費者希望以不同的方式付款」。他說道:「客人們會想用他們的手機點餐支付，並能在到達商店時直接取餐。」