歐股盤前─市場關注美中貿易磋商 歐洲Stoxx 50期指下跌0.15%

美中貿易磋商將於華府登場，但美國總統川普表示，不抱太大期望；今 (22) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.15%。

台北時間週三下午 2 點 19 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.15%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.05%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.06%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.17%。

美中雙方將於 8 月 22、23 兩日，進行新一輪貿易磋商；中方代表團由商務部副部長王受文率領，美方代表團則以財政部次長 David Malpass 為首。

自 3 月下旬起，美中貿易爭端持續升溫，期間兩國已進行 3 輪磋商，本週登場的磋商，將是時隔 2 個多月後，雙方再次重啟對話，但也是主談官員層級最低的一次。

川普日前接受媒體專訪時說，他對美中貿易磋商，不抱太大期望。

美中貿易緊張情勢持續升溫，繼 7 月對價值 340 億美元中國商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，將互相對價值 160 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

此外，自本週一起，美國貿易代表署 (USTR) 針對 2000 億美元中國進口商品加徵 25% 關稅一事，召開聽證會，由於出席企業代表眾多，原定為期 3 天的聽證會，已增至 6 天。

美股週二收高，朝史上最長牛市邁進，道瓊工業指數收漲 63.60 點 (0.25%)，至 25822.29 點；標普 500 指數收漲 5.91 點 (0.21%)，至 2862.96 點；那斯達克指數收漲 38.17 點 (0.49%)，至 7859.17 點。