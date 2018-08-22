網龍《吞食天地M》9月中上市 第四季有望轉盈

智冠 (5478) 及中華網龍 (3083) 下午同步召開法說會，智冠集團財務長鍾興博指出，網龍去年虧損 6000 萬元，這幾年虧損幅度逐步減輕，儘管公司已逐步降低營運成本及費用，但因沒有主力遊戲上市，使得公司無法轉盈，隨著 9 月中旬將推出《吞食天地 M》，保守估計，網龍第四季有機會轉盈。中華網龍上半年合併營收 1.93 億元，稅後虧損 3398 萬元，每股虧損 0.4 元。第二季營收為 9796 萬元，稅後虧損 1982 萬元，每股虧損 0.23 元。



網龍在練兵多年之後，自行研發的新款手遊《吞食天地 M》於 8 月 10 日於台、港、澳事前登錄推出後，至今已有 6 萬人登錄，成績相當不錯，預計 9 月中旬正式上市，若能擠進前 15 名的話，月營收至少 5000 萬元起跳，進一步帶動網龍第四季轉盈。



鍾興博指出，明年及後年每年都將推出兩款 M 的手遊，明年上半年預計推《戀愛盒子 M》，為經典戀愛交友端遊改編之手遊，下半年則推出《黃易群俠傳 M》，為經典端遊改編大型多人團戰家園養成 3D 手遊，未來網龍業績來源主要在 IP 應用及推廣。



網龍主要業務為遊戲研發與經營，營收主要來源除自行研發產品之自營運或授權分潤收入外，也將既有 IP 授權其他廠商做開發之授權金及分潤收入，其中自研的端遊、手遊收入約占營收 80%，權利金收入約占 20%。