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〈理財〉國際局勢混沌 複委託海外投資可採這4大商品組合

永豐金證券建議投資人下半年可以善用複委託建置多元海外投資組合。(鉅亨網資料照)
永豐金證券建議投資人下半年可以善用複委託建置多元海外投資組合。(鉅亨網資料照)

中美貿易戰在全球金融市場掀起波瀾，面對匯率變化、升息趨勢、以及貿易戰再持續可能造成的經濟情勢變化，永豐金證券建議投資人，下半年可以善用複委託建置多元海外投資組合，包括配置強勢貨幣、非景氣循環股、獲利強勁的國際企業股、再搭配穩健的固定收益產品，兼顧報酬與風險。

券商複委託交易已形成明朗成長趨勢，永豐金證券分析，複委託投資海外的主要標的依序為股票、ETF 和債券，從 6 月的交易結構來看，隨著 A 股納入 MSCI 指數，又遭遇中美貿易問題，刺激複委託成交量放大，單月達 128.89 億元創今年以來最大交易量。

由於中美貿易戰不只是貿易問題，包括匯率、購買力、代替性採購國，甚至中國製造的外移效應，再加上美國進行中的升息循環都要考量進去，而複委託等同是與國際投資工具接軌的良好，永豐金證券建議投資人可選擇 ETF、獲利強勁的國際型企業股、非景氣循環類股，以及穩健配息的商品。

其中，由於美國金融市場發展成熟，知名企業掛牌雲集，加上豐富的 ETF 產品，單是在美國市場就可以買到全球知名的標的， 國人複委託海外投資以美國為主流，上半年美國累計成交量達 8004.26 億元，占比高達 65.13%，其次為香港 2496.46 億元，占比 20.31%。

此外、在風險意識提升下，固定收益產品也受到青睞，永豐金證券建議，不少十年內到期的投資等級債殖利率達 4% 以上，目前價格多經過調整，可做為觀察方向。

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