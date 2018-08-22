〈理財〉國際局勢混沌 複委託海外投資可採這4大商品組合

中美貿易戰在全球金融市場掀起波瀾，面對匯率變化、升息趨勢、以及貿易戰再持續可能造成的經濟情勢變化，永豐金證券建議投資人，下半年可以善用複委託建置多元海外投資組合，包括配置強勢貨幣、非景氣循環股、獲利強勁的國際企業股、再搭配穩健的固定收益產品，兼顧報酬與風險。

券商複委託交易已形成明朗成長趨勢，永豐金證券分析，複委託投資海外的主要標的依序為股票、ETF 和債券，從 6 月的交易結構來看，隨著 A 股納入 MSCI 指數，又遭遇中美貿易問題，刺激複委託成交量放大，單月達 128.89 億元創今年以來最大交易量。

由於中美貿易戰不只是貿易問題，包括匯率、購買力、代替性採購國，甚至中國製造的外移效應，再加上美國進行中的升息循環都要考量進去，而複委託等同是與國際投資工具接軌的良好，永豐金證券建議投資人可選擇 ETF、獲利強勁的國際型企業股、非景氣循環類股，以及穩健配息的商品。

其中，由於美國金融市場發展成熟，知名企業掛牌雲集，加上豐富的 ETF 產品，單是在美國市場就可以買到全球知名的標的， 國人複委託海外投資以美國為主流，上半年美國累計成交量達 8004.26 億元，占比高達 65.13%，其次為香港 2496.46 億元，占比 20.31%。

此外、在風險意識提升下，固定收益產品也受到青睞，永豐金證券建議，不少十年內到期的投資等級債殖利率達 4% 以上，目前價格多經過調整，可做為觀察方向。