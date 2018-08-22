【大行報告】中金下調華能新能源(00958-HK)目標價 股價挫

華能新能源(00958-HK)公佈中期業績後股價跌10%。中金發出報告，該行雖然維持推薦的評級，但下調目標價7%至3.66元。

華能新能源公布截至2018年6月30日止6個月，集團錄得收入為人民幣63.18億元，同比增長12.5%；公司權益股東應佔淨利潤為人民幣23.49億元，同比增長15.6%。每股盈利為人民幣22.23分，不派息。

中金指，華能新能源中期盈利較該行估計少了3%，華能新能源上半年新增光伏裝機51.5MW，但未有新增風電裝機，故將全年風電裝機預測由1GW下調至500MW。基於上述原因，該行下調華能新能源今明兩年每股盈利預測3%和6%，達到0.35和0.4元。

華能新能源在業績報告中稱，集團的主要業務為風電業務，由於風電場不同的風力狀況，於年度內某些特定期間產生較高的收入。一般而言，春季及冬季的風速會更有利於發電。因此，集團的收入和利潤在一年中存在波動。

華能新能源現報2.61元，跌9%。

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