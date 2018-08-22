彭總裁防線拉警報 ２０１８十大豪宅名單出爐

【文 / 住展雜誌】

2015 年至 2017 年，由於房市景氣疲弱促使建商大幅讓利，豪宅成交行情一度面臨『二字頭』保衛戰。但隨著房市止穩，以及新一波豪宅案將陸續釋出，北市豪宅排名即將大洗牌。

正所謂『長江後浪推前浪，一代新人換舊人』，房市在經歷三年多盤整修正，再加上新年超豪宅案陸續登場開賣，北市十大豪宅榜單已大洗牌！

據住展雜誌統計，目前線上銷售中，以及預計於今年開賣的豪宅中，成交價或預估價最高的前十大豪宅案，分別是大安區「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」、「和平大苑」、中山區「西華富邦」、中正區「松濤苑」、信義區「琢白」、「冠德信義」、「陶朱隱園」、「文心信義」、「皇翔御琚」，以及松山區「華固名鑄」。

ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤：位在大安森林公園第一排，基地逾二千坪，建築設計由普立茲克獎大師理查 ‧ 羅傑斯操刀，室內設計由英國巨匠凱莉・霍彭規劃，無論基地規模與建築團隊都比周邊豪宅更上一階。該案還提供『黑卡級』英式管家服務團隊，住戶可享受二十四小時、全年無休的客製化服務。該案高樓層預估成交單價可達二五○萬至二八○萬／坪，頂樓則有挑戰三百萬的實力。

和平大苑：該案位和平東、金山南路交叉口，正面台灣師範大學校園；雖然該處並非傳統豪宅群聚地段，但仰賴著建商品牌、義大利設計大師打造的典雅精緻公設、頂樓三六○度開闊景觀，以及『周董』周杰倫名人光環加持，讓建案名聲大噪。今年三十二樓戶別成交單價約一九二萬，若以樓層價差推算，則三十七、三十八樓的樓中樓單價現仍有二二○萬的水準。

西華富邦：此案總銷約五百億元，與「元利信義聯勤」並列全台總銷金額最大的建案。由於萬豪酒店提供的俱樂部公設風評不錯，且交屋後富人群聚效應成型，再加上業者堅持價格，成交價幾乎沒跌多少。去年底，實價登錄揭露三十二樓戶數成交單價約二五七萬，依此推算，四十二樓頂樓戶成交單價應可達二八○至二九○萬，與多年前的成交水準差不多。

松濤苑：以潤泰自豪的營造品質打造而成的豪宅，面植物園，每戶都備有防災避難室，每層樓板最厚處達三十公分。高昂的營造成本，也反應在售價上。以植物園周邊來說，高端住宅成交單價只有百餘萬，但此案成交單價卻高達二五○萬至二七○萬。業者寧願賣得慢，也要堅守價格不放！

琢白：這是白派建築大師理查．麥爾，在台灣設計的第一棟住宅建物，白色外觀在信義計畫內顯得特別而搶眼，惟格局與空間規劃，與國人喜好有段差距，比較可惜。其次，因業者呼應市場趨勢，加入讓利潮流，但頂樓單價應仍可站到二三○萬以上。

冠德信義：號稱冠德建設近期最後一件豪宅案，共有、、等三塊基地，樓層分別只有十二、十六樓，但因正面公園、學校，高度不足的缺點並不嚴重。不過，受到信義區內豪宅案讓利風衝擊，且社區規劃細節的部份尚未對外揭露，預估頂樓單價應可賣到二三○萬以上。

文心信義：由台、美、日團隊合作，位於松勇路的豪宅，外觀為石材，走古典主義設計路線，與信義計畫區內其它豪宅案相比，外觀相對平實低調。本案與其他豪宅案另一個不同點，在於樓層價差小，十三樓到十九樓的單價差僅十餘萬，預估頂樓戶最高單價約落在二二○萬至二三○萬之間。

陶朱隱園：高樓層植樹、旋轉式外觀、隔震建築，諸多罕見設計，是本案最大的賣點，而業者號稱每戶總價十億以上。不過，嶄新的建築設計，既是賣點、也是缺點，這將挑戰富豪的接受度，客源可能受到侷限。由於產品太過特殊，很難用傳統估價方法估價，但一般認為，該案成交單價應有機會達到三百萬，但預估正常成交單價約二五○至三百萬之間。

皇翔御琚：本案曾是信義區豪宅一哥，擁有獨棟會館、星級俱樂部服務，獨特的地下室日光環景步道，是最大賣點之一，最高成交單價曾達到二九○萬。但隨著同區豪宅供給量增加與讓利風影響，預估單價應可站穩二二○萬元。

華固名鑄：位於敦北林蔭大道上的豪宅案，建築內、外均由本土設計團隊所打造；雖然公開時面臨房市景氣走弱，但因定價策略正確，且敦北一帶供給量極少，市場反應熱烈，銷售已經過半，最高成交單價估落在二一○萬至二二○萬之間。

從北市十大豪宅榜單來看，信義區還是最美，最多一線豪宅案的聚集地，但也因供給量大、買方選擇與比價標的多，所以價格表現較為弱勢。反倒是大安森林公園、大直重劃區與植物園，都有豪宅案成交單價超越信義計畫區，讓傳統印象中的最貴區段遭受挑戰。

其次，即使今年高價新豪宅案輩出，但預估過去多頭時期，高價豪宅案對周邊房價造成的『漣漪效應』、『跟漲效應』都不至於出現，主要是現在仍是買方市場，高價豪宅案只是個案表現，在房市全面好轉前，應該不會產生帶動房價的效果。

本文摘自 2018 年 8 月 5 日出刊之《住展雜誌》436 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「獵地狂潮襲捲北台灣」、「三鶯線潛力站出來！」、「A7 重劃區躍居房市新寶地」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 436 期

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