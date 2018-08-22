伺服器占比增＋嘉基貢獻放大 嘉澤Q3毛利率、獲利看俏

嘉澤 (3533) 第二季毛利率 32.21% 優於市場預期，較去年同期增加近 2 個百分點，而第三季進入出貨旺季，法人看好，隨 Purley 滲透率拉升，第三季伺服器應用比重將持續向上，在產品組合轉佳下，第三季毛利率有望持續成長，也將帶動獲利走高。法人預期，在資料中心的建置需求下，將帶動 Purley 平台下半年滲透率持續提升，在整體伺服器的滲透率有望達 50% ，嘉澤相關營收也將受惠逐季成長，且 Purley 產品單價高於較前一代，預估嘉澤今年在伺服器營收有望較去年成長逾兩成。



而在子公司嘉基部分，法人表示，嘉基上半年貢獻獲利約 9400 萬元，而高頻傳輸線目前主要應用在 Docking Station，隨下半年出貨動能增強，獲利有望再度成長；此外，近期銅價回落，再加上人民幣兌新台幣貶值，將有利於第四季改善成本結構，帶動毛利率提升。