Purley轉換潮加速 嘉澤業績連三月創高 7月營收年增三成

嘉澤 (3533)7 月營收再報喜，在 Purley 轉換潮加速下，單月營收已連續三個月創歷史新高，達 11.76 億元，月增 1.8%，年增 34.2%；累計前七月營收 71.68 億元，比去年同期成長 31.06%。嘉澤今年動能充足，除了英特爾伺服器新平台 Purley 轉換潮將於下半年加速外，法人表示，嘉澤目前 Server 在營收占比約 25%，隨下半年轉換潮啟動，今年佔比有望上看 30%，且 Purley 零件的毛利率及平均單價均優於上一代，有望挹注嘉澤今年毛利率及獲利成長。



而在嘉澤旗下小金雞嘉基部分，去年已穩定步上獲利軌道，獲利逾 7000 萬元，法人指出，嘉基在 Docking cable 已出貨給國際大廠，此外，下半年也將開始出貨另一家國際大廠，今年對於嘉澤的助益將有更明顯貢獻。