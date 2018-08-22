開學採買潮挹注網購業Q3淡季 小家電買氣最熱

暑假進入尾聲，繼中元檔期後，開學商機正推升另一波零售買氣，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網分享，外宿潮使小家電銷售成長逾 4 成，而創業家 (8477-TW) 指出，居家寢具、收納用品躍升開學季熱銷品，小型 3C 家電也相當熱絡，二大業者均看好，開學前夕將持續帶動居家用品銷售。

momo 購物網指出，近來小家電買氣隨著開學季報到持續攀升，又以廚房小家電、涼夏小家電和修容家電買氣最夯。

其中，大同電鍋可說是外宿族必備行頭，momo 購物網累計上半年已銷出 2 萬個，近期在開學季期間更已熱銷破千個。

創業家兄弟則出，居家商品類別尤其受到單人床墊、掛衣架周銷量成長近 2 倍的拉抬，買氣熱絡，而小家電類中，輕量吹風機近 2 周銷量成長近 3 倍，電風扇、行動電源搜尋度也提升。

另外，蝦皮購物統計，近 2 周「開學」相關的關鍵字搜尋量成長 4 成，包括服飾配件、居家生活、3C 家電焊美妝保養等各類商品，都是學生族群採買的重點類別，筆電銷量在近 3 個月內爆增 5 倍，筆電、相機和電腦周邊等商品搜尋量也提升 5 成以上。

由於宿舍添購需求增加，也連帶刺激家電類別業績成長，據蝦皮購物統計，小家電熱搜榜前 3 名為吹風機、檯燈和快煮壺。