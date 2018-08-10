二大網購平台7月營收衝同期高點 Q3創新猷可期

兩大網購業者網家 (8044-TW) 和富邦媒 (8454-TW) 今 (10) 日公布 7 月合併營收，均創同期新高的好表現，富邦媒為 32.07 億元，月增 3.81%、年增 23.05%，而網家為 26.79 億元，月減 4.18%、年增 12.94% ，展望第 3 季，隨著父親節、中元節和七夕情人節節慶買氣持續增溫，法人樂觀看待兩業者單季業績續創同期高點可期。

富邦媒前 7 月合併營收為 230.2 億元，年成長率高達 28.7%，為同期新高。

富邦媒說明，7 月受惠於「暑假電競商機」買氣大爆發、「全球購物節」4 天業績年增幅高達 50%，以及「金百利克拉克品牌日」創下單日業績破千萬的優異成績帶動，推升 momo 網路購物營收年增近 29%，其中，3C 家電及居家生活成長最大。

而 momo 行動購物也繳出亮眼的成績，已連續 2 個月佔購物網營收比重達 60%；至於電視購物則持續復甦，7 月銷售年增 5.4%，又以健康休閒類表現最優異。

8 月於父親節後，迎來食品年度重要節令中元節，momo 購物網積極備戰此龐大消費檔期，，透過線下體驗、線上購買的多渠道聯動布局，再加上智慧物流配送服務，強打一站式服務，要與實體零售業者搶食此消費大餅。

網家前 7 月合併營收 187.13 億元，年增 15.9%，主要是因強打品牌合作買氣發酵，Apple 和小米品牌日貢獻度高，而 PChome Prime 聯名卡最高 14% 回饋和每月 24 日卡友限定優惠，也有效帶動買氣增溫。

網家指出，7 月新機陸續上市，推升 PChome24h 購物站上智慧型手機銷量佳，以 ASUS、SAMSUNG 和 Sony 三大品牌最暢銷，其他如 HTC、vivo、NOKIA 等品牌手機銷量，也較去年同期提升。

展望後市，網家表示除了重要檔期活動，已攜手 25 大銀行和 Apple Pay、Google Pay、LINE Pay 等推出最高 22% 回饋，並推出 APP 消費滿額抽獨家贈禮力拚行動購物市占提升，全力衝刺下半年旺季銷售表現。

網家近日股價日 K 線圖。