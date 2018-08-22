別期待蘋果很快推出5G版iPhone

2018 年即將成為開始布建 5G 網路的一年，即使它一開始非常有限。明年，市場上就會出現首款支持 5G 的智慧手機，三星已經在此著力甚久，不過應該不是 Galaxy S10，而 Sprint 和 LG 則是在另一款機型合作。

但不要指望蘋果 (Apple) (AAPL-US) 很快就推出 5G 版本 iPhone X，因蘋果每年在基帶上的升級在同業中速度較為落後的，現在加上蘋果與高通關係惡化，蘋果支援 5G 的速度，可能將更為緩慢。

科技網路《BGR》分析指出，從蘋果過去在 4G LTE 問世前的動作可窺知一二。該公司在推出首款 4G iPhone 前，一直要等到電信商提供足夠的覆蓋範圍，這才推出 iPhone 5，而且它還是在第一款 Android 的 LTE 手機問世一年多後才推出。即使是最早的 iPhone 在 2007 年夏天問世時也不支持 3G。

換句話說，消費者不要期待明年會有 5G 版 iPhone。相反地，最快可能要到 2020 年才有可能。

報導指出，即使是 Android 手機廠商也不會推出大量的 5G 設備，即使明年開始出貨，購買 5G 智慧手機的時機最快也是 2021 年。

然而，到 2022 年時，5G 智慧手機將占 5G 高端設備出貨總量的 97%。屆時銷售的手機中有近五分之一都應該會支持 5G。

《BGR》引述 Digitimes 報告，而該報告並沒有提到 iPhone，但估計蘋果可能要到 2020 年才會對所有 iPhone 提供 5G 支援。

此外，該報告也列出了一些需要解決的問題，智慧手機製造商可以在產品上配備 5G 調製解調器，但它們與電信商的 5G 網路無關。重點在於天線設計和功耗：

由於 5G 智慧手機要支持毫米波 (mmWave) 傳輸，這受到其較短波長的限制，並且其信號容易受到障礙物的影響，因此 5G 智慧手機需要配置 4 到 8 個天線陣列以增強其接收能力，使整體尺寸和功耗成為生產 5G 智慧手機的新技術障礙。

換句話說，包括蘋果在內的手機製造商在生產過程中必須考量手機能夠提供可靠的 5G 連接，而且 5G 將不會成為電池壽命殺手。遙想 2011 年，剛推出的 4G 根本就是吃電專家。但由於後來的科技新進展而逐步改善，但它也花了一段時間。

當然，覆蓋率在最初幾年也是一個問題。在電信商的 5G 網路覆蓋更多範圍前，供應商幾乎沒有銷售 5G 設備的動力，畢竟將 5G 部署到所有市場需要一些時間。