瞄準5G 美國監管批准電信業世紀大併購可能性增加

美國監管層可能給國內電信業的世紀大併購開綠燈。

美東時間 8 月 6 日本周一，據紐約郵報報導，美國司法部認為，需要保證國內三家 5G 無線供應商強大的競爭力。這種立場對今年 T-mobile 和 Spint 提出的 265 億美元規模合併計劃是一大推動。

此後路透援引知情人士消息稱，美國司法部對 T-Mobile 和 Sprint 合併交易的反壟斷審查處於早期階段。司法部認為，「至少」需要三家美國無線營運商，而不是上述報導所說的需要三家。

美國無線通信市場四強鼎立，除了 T-mobile 和 Spint，另外兩大營運商是 Verizon 和 AT&T。目前美國司法部和聯邦通信委員會（FCC）正在評估合併計劃。上述紐約郵報消息傳出後，資本市場迅速反應，T-mobile 和 Spint 股價雙雙大漲。

本周一 Sprint 股價一度漲破 6.2 美元，日內漲約 11%。T-mobile 盤中漲破 66 美元，一度漲超 7%。以上路透消息對兩家公司股價尚無明顯影響，截至更新，Sprint 仍有 9% 以上漲幅，T-mobil 漲超 6%。

今年 4 月末，T-Mobile 宣布，將以換股方式收購 Sprint。兩家公司認為，合併會大幅提高雙方的利潤，重複的信號塔和實體店兼並後，預計每年能省下 60 億美元的開支。今年總收入將約為 750-760 億美元，目標是在未來四年將銷量提升至 860 億美元。

華爾街見聞此後文章提到，T-mobile 的 CEO John Legere 當時大打民族主義牌，稱在 5G 無線網路領域，美國正在落後於中國，「這不是我們能允許的」，而一家新的公司可以改變局面。他說：「條條大路通華盛頓。」

除了發展 5G，Legere 還列舉了併購會帶來的其他直接好處，比如服務範圍會擴大，收費會下降，無線上網速度會提高。他沒有透露合併後預計消費者的話費會怎樣下調，而是承諾會始終提供大營運商之中的最低價。

當然，Legere 列出中美 5G 競爭的理由不算意外。川普政府今年的一系列行動已經顯示，美國對中國大力發展 5G 等技術領域的忌憚。

比如今年 3 月在介入博通收購高通交易時，美國財政部就明確表示，華為在開發 5G 方面是有威脅的競爭對手，博通收購高通的結果是中國可能發起強有力競爭，中國企業主宰 5G「將對美國國家安全造成相當負面的後果。」 此後美國政府就以國家安全為由否決了這一收購。