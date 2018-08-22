〈財報〉美豪宅建商Toll Brothers的獲利驚人 股價應聲飆漲

美國豪宅建築商 Toll Brothers(TOL-US) 週二 (21 日) 公布財報，受惠於強勁的住房需求帶動出售房價升高，該公司淨利成長 30%，高於分析師預期。

截至 7 月 31 日的第三財季， Toll Brothers 的淨利成長 30% 達到 1.933 億美元，EPS 在 1.26 美元，超過分析師預估 EPS 1.03 美元。營收也成長 27% 至 19.1 億美元，超越分析師預期的 18.1 億美元。該公司目前預計全年營收在 67.6 億美元至 72.2 億美元之間。

Toll Brothers 週二股價聞聲大幅上漲了近 14% 來到 39.52 美元。不過即使週二出現了明顯的漲幅，今年該股仍然下跌近 18%。

Toll Brothers 股價走勢

Toll Brothers 房屋的平均售價從一年前的 791,400 美元上漲至 851,900 美元，年增率 7.6%。而 6 月份美國一般住宅平均售價為 302,100 美元。該公司在本季簽訂了 2316 套住宅，比去年同期成長 7.1%，同時銷售出 2,246 套住宅，比去年同期增加了 347 套。

即便是面臨勞工短缺、利率上揚、建築成本增高、以及美國消費者信心下滑等不力因素，Toll Brothers 仍交出漂亮成績。原因在於美國失業率降低以及千禧世代開始有住房需求，帶動新屋市場的成長。

另一方面，Toll Brothers 業績的成長也標示著金字塔頂端族群的持續強勁的買房需求。尤其在高房價的加州地區，房屋建築類營收在第三季飆升 82%，高於去年同期的 55%。

「雖然加州房市不像一年前那麼熱，但它仍然是我們更強大的市場之一。」執行長 Douglas Yearley Jr. 在一份聲明中表示。