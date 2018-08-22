面對主管，有交情 ≠ 要還人情！碰到讓你「有苦難言」的老闆怎麼辦？

文 / 《經理人月刊》陳彥丞

就在準備下班的前 10 分鐘，主管打電話來，拜託你留下來搞定他明天要交的預算書，否則他就等著要開天窗。好不容易處理完預算內容，他又提議要一起去吃宵夜，然而你一露出為難的表情，他的臉也跟著垮下來。

你發現，他平常的確是願意聽下屬說話的主管，但你們的交情，卻成為了綁架你的繩索，總是無法拒絕他的任何要求。

不想被否定，用你最重視的事施壓

當你的主管為了滿足自我需求，以彼此或你重視的關係為籌碼，讓你無法拒絕他的要求時，你其實已經深陷情緒勒索當中了。

不過，要留心的是，有些情緒勒索型的貓型主管，不一定會明顯對你不利，例如以績效評估或不予加薪為要脅，而是轉以情感為訴求，試圖勾起你的恐懼、責任感或是罪惡感，讓你難以拒絕他的請求。

但為什麼他們會這麼做？《情緒勒索》解釋，由於這些勒索者通常難以忍受他人的拒絕，甚至會解讀為對個人的否定。像是你不想接下額外的工作時，他就會把這件事情，視為你瞧不起他主管的權威，所以想要逼迫你服從，排解他的挫折感。

有時候這些貓型主管，不只是利用你和他之間的關係。《別讓混蛋老闆綁架你》指出，有一種類型的主管，最初相處起來會十分和善，甚至願意傾聽你工作以外的煩惱。

然而這些私人的祕密，會成為他要求你的把柄，舉例來說，他常常會關心你的生活，聽你吐苦水，也給你建議。結果卻在檢討工作成果的會議上時，公開指責你讓私生活影響到工作績效，所以為了負責，你應該要自己想辦法趕上，像是多留下來加班，達成公司的目標。

面對要脅時，可以用拖延減輕壓力

如果這位貓型主管，經常用你們之間的信任關係逼你就範時，你必須要理解你們的交情，不應該是委曲求全的理由。《心理界限》提到，碰到以破壞關係為藉口的要求時，你應該冷靜思考，答應之後自己會開心還是疲累，以此當做界限，判斷是否要滿足需求。

面對不合理要求時，停下腳步也是有效的解法。假設一位主管在你想離職時，用過去的提拔作為理由，告訴你：「公司栽培你這麼久，你現在說要離職，一點都不覺得愧疚？」這時候，你不一定當下就要回應。

你可以表現出認為他的說法很重要，並提議需要時間想想，像是「感謝您過去的幫助，也認為留下來之後，您一定會繼續給予支持，但職涯是很重要的決定，請容我好好思考。」

這樣就能夠暫時脫離當下的情境，減緩對方施加的壓力，即使你確定他會對你好，也是在「自願」的情況下，決定繼續留在這間公司。

另外，發現對方喜歡用你的私事，做為勒索把柄時，則要立刻停止透露個人訊息。《老鳥不告訴妳的事》提醒，妳當然能和主管維持友好，但不要將私生活通通說出來，評斷標準可以是「我想讓主管的主管也知道這件事嗎？」

最後，你擔心對方還是窮追不捨，想找你談心、知道對他有利的資訊時，《上司是麻吉，工作更順利》建議，假設知道主管通常會在什麼時候提出要求，可以提前向他提到工作很忙、晚上已有約等，間接讓他知道自己不會答應，也能維持一定的友好關係。

不要跟著對方的情緒走，用提問避免回答是非題

由於貓型主管的動機，其中之一是對拒絕的忍受度很低，因此如果你強硬回擊，搞不好會直接面臨他的怒火，或動用上司的權力對付你。所以，可以採用「非防禦性」的字眼，搭配「提問」的方式回覆，降低他們的警戒。

1. 非防禦性字眼：降低情緒用語，專注在需求

2. 提問回答：以提問的形式，表現想要解決問題的態度

圖片來源 / Shutterstock

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 8 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 8 月

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