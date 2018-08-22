「債王」葛洛斯今年損失慘重 基金總資產減損超過40%

曾經被譽為全球最佳固定收益經理人，人稱「債券之王」的葛洛斯 (Bill Gross)，近期成績卻是慘不忍睹，他管理的旗艦基金資產已大減超過 40%。

葛洛斯過去是 PIMCO 的王牌，管理全球最大的 3000 億美元債券基金，離開之後操盤 Janus Henderson 全球債券基金。晨星數據顯示，這支基金今年開始的總資產為 22.17 億美元，但今年 3 月以來，已經連續 5 個月資金被贖回，如今資產僅剩 12.49 億美元，今年以來資金減損 9.68 億美元，相當於 44%。

資金流出與他繳出的績效相關。他今年前 7 個月繳出的成績是虧損 6.5%，在晨星的非傳統債券基金類別中排名墊底。

葛洛斯基金淨資產變化 (圖表取自 Market watch)

金融諮詢公司 Resource Management 執行長 Randy Waesche 表示，他未能如在 Pimco 時吸引資金，這並不奇怪，投資人不會想買持續虧損的基金。

對 74 歲的葛洛斯來說，他今年最大的失策，是押注美國 10 年期國債與德國債券的殖利率利差將會收斂，但情況並未朝此發展。

葛洛斯的糟糕表現，也引來老闆 Janus Henderson CEO Richard Weil 的不滿，他在上週接受媒體採訪時，表示葛洛斯今年「大錯特錯」。

Weil 過去也是 PIMCO 高層，他在 2014 年將葛洛斯招募至 Janus Capital。他表示，葛洛斯是極具才華的投資顧問，過去表現良好，無奈還是輸給了市場的變幻莫測。

索羅斯 (George Soros) 是葛洛斯在 Janus 的早期支持者之一，但隨著損失擴大，他在 2015 年從基金撤出了 5 億美元。