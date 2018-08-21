土耳其危機無轉好跡象 法興：里拉年底前恐跌至8.0

21 日起，土耳其開始長達 1 週的假期休市，但恐怕無助於里拉未來止穩。法興銀行最新報告認為，里拉今年今底恐怕會跌破 8.0，最快也要到明年才有望止跌。

法興分析師 Phoenix Kalen 認為，假期前里拉重新下跌只是開始，里拉可能在第 3 季末跌到 7.0，年底前跌破 8.0，到明年上半年才有機會真正止穩。

Kalen 指出，土耳其危機惡化源於幾項基本原因，目前短期內發生變化的可能性很低。包括：過度寬鬆的貨幣政策、市場參與者認為央行缺乏獨立性 / 可信度、財政狀況惡化、巨額經常帳赤字，以及政治的不穩定。

法興認為，土耳其正在「走向金融危機的邊緣」，9 月 13 日央行會議前不太可能實質升息。與此同時，隨著土耳其與美國的外交關係惡化，土耳其只能靠短期政策，包括限制做空及提供市場流動性，暫時維持金融穩定，但仍無法宏觀經濟和貨幣政策失衡問題。

更重要的，法興指出，美國為達戰鬥目標，料將繼續施壓，以逼使里拉貶值到「足以妥協的痛苦門檻」，代表里拉難以避免創下歷中低點，兌美元匯率將摔至 8.0 的心理關卡。

法興看壞里拉走勢 (圖表取自 forexlive.com)

在報告中，Kalen 列出 3 種可能的劇本。其中可能性最高的，就是土耳其短期不願意放棄外交政策，造成制裁、威脅及報復一路升級，導致土耳其走向瀕臨金融危機的邊緣，經濟成長大幅減緩，但未進入衰退。

另有 40% 的機會，土耳其採取更溫和的立場，達成外交妥協，這種情況可能在短期內發生，避免里拉過大的波動。

5% 的可能性走向最壞情況，土耳其與美國的衝突愈演愈烈，帶來該國金融危機和深度衰退。這將帶來里拉嚴重的貨幣貶值，里拉兌美元恐跌至 9.0。