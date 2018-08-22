台灣、芬蘭雙邊貿易總額前7月年增33% 居台與歐盟成員國增幅第4大

第 5 屆台芬蘭經貿對話會議今 (22) 日登場，外貿協會與芬蘭國家商務促進局 (Business Finland) 簽署新的貿易促進合作備忘錄，未來將協助業者拓展商機；經濟部指出，芬蘭是台灣在歐盟第 15 大貿易夥伴，今年前 7 月台芬雙邊貿易成長率 33%，是今年台灣與歐盟成員國中雙邊貿易成長幅度第 4 大的國家。

經濟部統計，去年台芬雙邊貿易總額 5.34 億美元，今年前 7 月台芬雙邊貿易成長 33%，可見得台芬雙邊貿易有很大的成長潛力。

經濟部表示，今日的經貿對話會議涵蓋多項經貿議題，包含投資、能源、物聯網、人工智慧、教育、新創鏈結、循環經濟及創新政策等雙方感興趣的議題；臺芬蘭交流領域不僅多元，更深入探討新的創新應用領域，例如新科技在教育領域的應用等。

經濟部次長王美花表示，物聯網 (IoT) 及人工智慧 (AI) 等新世代技術興起，正翻轉全球製造業、服務業及商業模式型態，芬蘭在軟體方面為強項，台灣在硬體製造具有優勢可以互補。

她指出，已邀請芬蘭來台參與今年 9 月的全球創業大會 (GEC+ Taipei)，及明年台灣機器人與智慧自動化展與台灣智慧城市展等，預期雙方合作關係將會持續成長，並開創更多的商機。

貿易局表示，芬蘭就業經濟部副部長 Petri Peltonen 這次率領包含能源、環保與教育領域的業者來台，芬方業者並與台灣經協會舉行第 6 屆台芬蘭經濟合作會議。

另外，今年 1 月原芬蘭貿易協會 (FINPRO) 與原芬蘭就業經濟部技術創新處 (Tekes) 合併組成芬蘭國家商務促進局 (Business Finland)，為持續推動台芬蘭雙方合作，外貿協會與 Business Finland 也簽署新的貿易促進合作備忘錄，未來將協助業者拓展商機。