〈我與薩爾瓦多斷交〉出口占比不高 經部初估影響不大

外交部今 (21) 日宣布與薩爾瓦多斷交，根據經濟部貿易局統計，去年台薩雙邊貿易金額 1.62 億美元，年增 12.14%，其中出口至薩國金額為 1.01 億美元，占出口總額比例低，初估斷交的影響不大；至於雙方簽署的自由貿易協定 (FTA)，因條件各不相同，正在整理相關資料，確認影響範圍中。

貿易局統計顯示，去年自薩國進口金額為 6028 萬 4822 美元，占整體比重 0.023%，排名第 76，出口至薩國金額占整體出口比重 0.028%，排名第 74，今年出口排名為第 82。

今年前 7 月與薩國進出口貿易額 8231 萬美元，年減 21.53%，其中出口 6391 萬美元，年增 5.68%，進口 1840 萬美元，年減 58.57%；主要出口項目包括塑膠製品及原料、機器及機械用具、汽機車零配件、電機設備及零件、橡膠製品及原料、鋼鐵製品、家具及燈具、染料及其他著色料、人造紡織材料、金屬製品、針織品等。

主要進口項目為蔗糖、回收紙或紙板、電機設備及零件、鋼鐵、針織或鉤針織之衣著、塑膠製品及原料、魚類及其他水產無脊椎動物、咖啡、活動物、金屬製工具及器具等。

貿易局認為，由於出口比重占台灣整體出口比重不高，初估斷交的影響不大；至於台薩壯 FTA 部分，因各項 FTA 簽署條件不同，目前還在整理相關資料，貿易局指出，根據 FTA 內容，終止協定須在通知後 180 生效，目前並未收到通知，FTA 仍然有效。

台薩雙方 2007 年簽署 FTA，2008 年生效，薩爾瓦多給台灣超過 3500 項產品免關稅，台灣則撤除薩國逾 5600 項產品的關稅，有關雙方優惠關稅受影響程度及範圍，貿易局正在確認中。

雙邊貿易協定部分包括台薩保護智慧財產權協定、臺台薩自由貿易協定、台薩中小企業合作協定、中華民國外貿協會與薩爾瓦多國際會展中心合作協議、台灣咖啡協會與薩爾瓦多咖啡委員會合作協議。

依據經濟部投審會資料，台商對薩投資件數為 26 件，投資金額累計 5651 萬美元。主要投資類別為成衣廠、縫線廠、塑膠廠、鞋廠、自行車及機車組裝、餐飲業、製造業區廠房及娛樂業等。

依據經濟部投審會資料，薩商對台投資件數為 7 件，投資金額累計 4.5 萬美元，為批發零售業及技術服務業。