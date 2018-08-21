恆富控股(00643-HK)上半年虧損增逾100倍至1542.6萬港元

恆富控股(00643-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團的收益約為1.59億港元，同比增長約57.41%;公司權益持有人應佔期間虧損為1542.6萬港元，同比增長約100倍。每股虧損為1.89港仙，不派息。

公告稱，期內美國經濟持續表現強勁。經濟信心達致其最高水平，且國內生產總值數據優於預期。由於對經濟增長樂觀及對通脹有較高的預期，美聯儲認為逐步增加利率以確保持續經濟擴張乃屬適當。在歐元區，整體經濟進一步改善。通脹保持極低，且眾多政治風險已緩和。隨著經濟好轉，集團來自成衣製造及貿易業務之收益增加87.0%至1.57億港元。然而，由於2018年首5個月人民幣升值的負面影響，毛利率減少1.6%至8.5%，毛利為1350萬港元。

同時，銷售開支佔成衣製造及貿易收益的比率為1.9%，而行政開支減少至2110萬港元。集團於2017年下半年完成收購於一間聯營公司的41.45%權益，並於截至2018年6月30日止6個月期間分佔虧損420萬港元。該聯營公司從事安保及風險管理業務，其一直積極推廣安保服務，並同時盡全力爭取來自中國大陸及亞太地區客戶之項目。

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